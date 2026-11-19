Como todos os sentimentos de que o homem desfruta e contra os quais flagra-se numa batalha encarniçada, o amor tem predicados e defeitos de que se gosta ou se desgosta. Ninguém é capaz de negar o impacto que comédias românticas têm sobre o público, mormente quando vai se aproximando aquele tempinho mágico que reserva-nos a vida no último mês do ano — também feito de tristezas. Sim, o Natal é um firmamento de contradições. Nessa época, pululam as histórias sobre laços que se perdem ou que ganham nova vida, e, principalmente, de casos de amor que caem do azul, movidos por interesses avessos à razão. Há tudo isso em “Protegendo Estrelas”, um enredo à Hallmark sem nadinha de mirabolante. A adaptação de Elizabeth Allen Rosenbaum para o romance “The Bodyguard”, publicado em 2022 por Katherine Center, prima por reproduzir a fórmula, mas dá num filme saboroso, galvanizado por Leighton Meester, de “Gossip Girl”, e Jared Padalecki, de “Supernatural”.

Prazer e risco

Jack Stapleton encara brigas, tiroteios e explosões como quem vai à feira, tudo, naturalmente, em nome de uma boa cena. Entretanto, ao perceber que a adrenalina do estúdio teima em extrapolar para a vida real, incorporada na fã obsessiva que torna-se uma perseguidora, passa a levar a questão a sério. Ele é ajudado por Hannah Brooks, uma discreta segurança profissional que vira sua sombra, inclusive nas comemorações natalinas no rancho da família do ídolo do macho movie. Hannah também dá uma de atriz, para não levantar suspeitas finge ser namorada de Jack, e então não é preciso muito mais para que uma mulher e um homem ainda jovens e bonitos, meio solitários devido às mil obrigações da carreira e com os hormônios em desarranjo cruzem essa linha sem o menor sinal de culpa. Os roteiristas Erin Cardillo, Richard Keith, Gina Matthews e Grant Scharbo dão de bandeja a Leighton Meester e Jared Padalecki as palavras e situações ideais. Jack Stapleton e Hannah Brooks são como neve e chaminé — e serão, sim, felizes para sempre.