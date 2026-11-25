Christopher Briney, o Conrad de “O Verão que Mudou Minha Vida”, e Michelle Randolph, a Ainsley de “Landman”, trocam os conflitos de suas séries por uma viagem de Natal em “Correndo para o Natal” (2026). A comédia romântica de Carlson Young, disponível no Prime Video, ainda reúne Lukas Gage, Julia Fox e Paris Hilton no elenco. A aproximação de dois rostos conhecidos da televisão dá outra graça ao duelo entre editores rivais que precisam dividir um carro para chegar a Nova York.

Não pode haver momento mais propício a recomeços do que a época em que incansáveis luzes coloridas passam a adornar ruas e casas e desarmam o espírito de crianças e de adultos. Não por acaso, este é um tempo em que, a despeito do turbilhão que se instala em lojas sempre cheias, das valsas dançadas em meio a falsas esperanças e convicções que balançam, deparamo-nos com a urgência de que é fundamental renunciar a velhas ideias e espanar o pó dos sentimentos que não servem mais para que consigamos o que queremos. Carlson Young aposta alto nesses maravilhosos desafios e faz de “Correndo para o Natal” uma história muito apropriada para as celebrações de fim de ano. Recorrendo à vasta experiência como atriz, Young amplia seu trabalho por trás das câmeras num filme sem nenhuma pretensão que não seja (re)avivar a crença de que dias melhores hão de vir e de que toda a mágoa ficará no passado, mesmo depois de uma pequena guerra por lucro. Resista quem puder.

Uma viagem, muitas expectativas

Livros começam a virar artigo de luxo, e não há Papai Noel que dê solução para esse imbróglio. Ryan e Hannah sentem na pele os efeitos da predileção do público por conteúdos digitais, desconforto que pode virar um bilhete azul. Nova York parece o destino ideal para renovar a clientela e manter seus empregos, e é para lá que eles vão, disputando simpatias e dólares. Nada como os contratempos de uma viagem de carro para trazer inconfidências à superfície e escancarar a intimidade de estranhos próximos. Young aproveita a boa sacada no roteiro de Rebecca Ewing e Daniel Mackey oferecendo a Christopher Briney e Michelle Randolph boas oportunidades para improvisos entre batalhas egoicas e a conclusão romântica — com direito a uma dose de mistério inofensivo. Funciona.

País de produção: Estados Unidos.

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