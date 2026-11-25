Um mesmo casal, três montagens: “Dois Lados do Amor” (2014), com Jessica Chastain e James McAvoy, nasceu de um projeto que Ned Benson desenvolveu em torno de pontos de vista distintos. “Him” acompanha o marido; “Her”, a mulher; “Them”, a versão abordada aqui e disponível no Prime Video, reúne as duas perspectivas. Em entrevista ao Festival de Cannes, o diretor explicou que esse terceiro filme nasceu das duas narrativas anteriores. Foi essa montagem que integrou a mostra Un Certain Regard em 2014, com Viola Davis, Isabelle Huppert e William Hurt no elenco.

Nenhum sentimento tem uma essência tão paradoxal como a mais humana das emoções. De um princípio sempre envolto em circunstâncias que fazem os amantes mergulharem numa felicidade que irradia, passa-se a um fim melancólico, mas também libertador, a depender do que fizeram dele aqueles que amavam e, por uma ou outra razão, foram sendo obrigados a desamar. Corações outrora afinados podem perder-se, cada qual no seu novo ritmo, acusando os caprichos do tempo, esse tirano que esfacela certezas e grita duras verdades, mas o amor, o verdadeiro amor, deveria sobreviver a tudo. Essa pulsão de vida tão particular, esse carrossel de encanto e horror que enleva duas almas que tocam-se muitas vezes sem grandes expectativas quanto ao que podem vir a ser juntas, é o lírico mote de “Dois Lados do Amor”. Ned Benson acha uma maneira de conciliar um excêntrico jogo de gato e rato entre o casal de protagonistas, urdindo uma sucessão de arcos dramáticos em cujo amargor esconde-se uma doçura. Iguaria para paladares refinados.

O amor que sobra

Eleanor Rigby é o retrato de uma solidão. Valendo-se dessa óbvia referência à canção homônima dos Beatles, o texto do diretor aos poucos chega ao âmago de sua protagonista, recolhendo seus cacos depois de uma tragédia, como se fosse o arroz que se espalha pela igreja ao fim de uma cerimônia de casamento. Ela tenta, mas não consegue se livrar de Conor, o ex-marido, figura a quem essa dor também pertence, e Benson entrelaça as perspectivas de uma e do outro na montagem “Them”, dando ao espectador aquela prazerosa sensação de um intruso, espiando muito atento por trás de uma porta. Uma volta estratégica à casa dos pais não se mostra tão proveitosa quanto Eleanor supunha, interlúdio em que Jessica Chastain e James McAvoy dividem o palco com Isabelle Huppert e William Hurt (1950-2022), sem que a trama inicial arrefeça. Ciarán Hinds e Viola Davis fazem participações afetivas, mas que arrematam com um toque a mais de sofisticação um filme que não envelhece.

País de produção: Estados Unidos.

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