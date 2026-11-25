Nicolas Cage e Christian Bale se encontram em “Madden: O Homem e o Jogo” (2026), de David O. Russell, para interpretar duas figuras decisivas dos Raiders: o treinador John Madden e o proprietário Al Davis. A cinebiografia disponível no Prime Video reúne dois vencedores do Oscar em personagens reais. Cage recebeu o prêmio de melhor ator em 1996, por “Despedida em Las Vegas”; Bale venceu como coadjuvante em 2011, por “O Vencedor”, também dirigido por Russell. O reencontro do diretor com Bale se soma à transformação física de Cage no homem cujo nome atravessou o esporte e chegou aos videogames.

Ninguém entra em campo para amargar derrotas, grandes ou pequenas, seja num mero amistoso ou na final de um torneio disputado. Todavia, no esporte há uma lei a pairar sobre toda lei, indiferente a paixões, ciências, números ou técnica: é a que menospreza qualquer desejo, e desse território tão instável John Earl Madden (1936-2021) foi soberano. Para o treinador do Oakland Raiders, time da cidade californiana de Oakland, o futebol americano era só uma válvula de escape para homens comuns e ignorados pelo dito sistema (ainda que movimentasse milhões de dólares numa tacada), e talvez por isso tenha tido sucesso. Em “Madden: O Homem e o Jogo”, David O. Russell encontra um jeito despretensioso de traduzir a jornada de seu biografado, numa narrativa assumidamente nonsense que Madden decerto aprovaria. A ironia é um lance que nem todos pegam.

Um personagem maior que a história

O que há de mais dramaticamente forte no roteiro de Russell, desenvolvido a partir de uma versão anterior de Cambron Clark, é a discreta agonia desse homem, para quem o esporte é um messias promissor e um diabólico verdugo. A toxicidade dessa relação vai ficando evidente à medida que o diretor justapõe a carreira de Madden, despontando à frente dos Raiders no Campeonato da AFC, um dos dois grupos da National Football League, que organiza o campeonato de futebol americano profissional. Como se sabe, seu esforço foi recompensado, mas não sem atritos com a esposa, Virginia, que prefere ter um marido anônimo, mas sadio e presente, do que um potencial campeão rasgando a América à beira de uma síncope. Madden, claro, não concorda e faz o que lhe dá na veneta. A vitória sobre o Minnesota Vikings no Super Bowl XI, em janeiro de 1977, é um dos marcos de uma trajetória que continuaria nas cabines de transmissão e, depois, na franquia de videogames que leva seu nome. A peruca e os enchimentos usados por Nicolas Cage são disparatados e chamam tanta atenção quanto a interpretação. Com aquele seu humor saborosamente autodepreciativo, John Madden poderia responder que teve o galã que mereceu. Riríamos com ele — Cage inclusive.

País de produção: Estados Unidos.

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