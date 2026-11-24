Bula Streaming Netflix Vidas Passadas (2023)

Nora e Hae Sung se conhecem ainda crianças na Coreia do Sul. A mudança da família dela para outro país interrompe a convivência, mas a lembrança atravessa os anos. Quando os dois voltam a se aproximar, já precisam lidar com pessoas, lugares e compromissos que não existiam na infância.

Greta Lee faz Nora carregar diferentes versões de si mesma. A língua que fala, a cidade onde mora e as escolhas profissionais participam da personagem tanto quanto suas relações amorosas. Diante de Hae Sung, ela reencontra também uma parte de sua formação que não cabe inteiramente na vida construída em Nova York.

Teo Yoo dá ao visitante uma mistura de familiaridade e deslocamento. John Magaro, como Arthur, o marido de Nora, completa o trio sem ser reduzido a uma barreira para o reencontro. O filme encontra tensão justamente ao reconhecer que há sentimentos legítimos dos três lados, mesmo quando ninguém sabe explicá-los com clareza.

As duas indicações ao Oscar vieram para melhor filme e para o roteiro original escrito por Song. A estrutura acompanha aproximações e distâncias, deixando silêncios entre as conversas. Seu interesse está menos em impor uma resposta sobre quem deveria ficar com quem do que em mostrar como uma escolha abre uma vida e afasta outras possibilidades.