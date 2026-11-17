Há quem tenha o desejo e até sinta a obrigação de ser belo para sempre, mas a lei da gravidade é uma força incontrolável. Cristalizado esse paradoxo, ninguém conforma-se em estar bem quando a possibilidade de estar muito bem vive à espreita, nos anúncios de cremes, pílulas, proteínas isoladas e, mais recentemente, seringas de GLP-1 por trás de canetas, recursos que nada têm de milagrosos, conquanto pareçam ser as portas do Céu. Natalie Erika James fala de tudo isso e um pouco mais em “Insaciável”, um terror corporal inspiradamente vesano, ideal para este tempo. O filme da diretora de “Relíquia” estreou na mostra Midnight do Festival de Sundance e integrou a Berlinale Special Midnight, ambas em 2026; no Brasil, está disponível para aluguel e compra no Prime Video. Sem receio algum de causar incômodo ou asco, James vai fundo numa das fixações que melhor representam essa procura frenética por beleza, sem perder de vista aonde ela poderá ir. E vai.

Aplausos

Não basta a Hana ser uma aplicada estudante de medicina, uma amiga leal e a filha carinhosa. Ela começa anafada, aproveitando a noite com as colegas da faculdade num inferninho de Melbourne, sudeste da Austrália, até notar alguém a observá-la com bastante atenção. Trata-se de uma ex-colega de escola que viveu episódios de perseguição por ter sido gorda e agora é uma mulher bonita e autoconfiante, que divide com ela o segredo da metamorfose: o comprimido com uma substância misteriosa que seca dezenas de quilos em dias — e parece agir ainda mais rápido ao se meter o pé na jaca. O roteiro de James menciona um programa de treinos ministrado por Alanya, a coach de vida saudável interpretada por Madeleine Madden que vira peça central na narrativa a certa altura, enquanto mostra uma Hana aflita por não ter os cinco mil dólares para bancar o medicamento. Mas ela é esperta, e as aulas no laboratório de química vêm a calhar.

Fome de amor

Ela sintetiza o princípio ativo do remédio e descobre por que ele é chamado de Gray. Basicamente, a cápsula é feita de cinzas humanas, matéria-prima que não falta no cadáver de uma mulher obesa dissecado durante as lições de anatomia, e ela não vê problema em tirar uns nacos do corpo. Insaciável é uma boa palavra para definir Hana, que passa a não apenas destroçar a morta, sadicamente apelidada de Grande Bertha, como devora toneladas de rosquinhas e tortas, exatamente como a Elisabeth Sparkle de Demi Moore em “A Substância” (2024), o novo clássico do gênero dirigido por Coralie Fargeat. Da mesma forma que no longa de Fargeat, aquela comida toda não é só para uma, imagem que a diretora-roteirista elabora abusando da criatividade ao juntar Midori Francis e o espectro de Bertha, trabalho corajoso de Anna Adams. Na derradeira sequência, Alanya, a instrutora de fitness, regressa, num falso final feliz que termina mal. E que consegue surpreender.