Após o ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, quatro astros do futebol americano universitário dos Estados Unidos adiam os planos de seguir carreira no esporte e se alistam nos fuzileiros navais para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em “The Mosquito Bowl”, Peter Berg acompanha os jogadores do treinamento aos combates no Pacífico. No caminho, eles voltam a calçar as chuteiras para uma partida improvisada na véspera de Natal de 1944, na ilha de Guadalcanal.

John “Mac” McLaughry (Nicholas Galitzine) fala do futebol com o entusiasmo de quem ainda se espanta por poder jogar tão bem. Bob Baumann (Bill Skarsgård) é capaz de recitar Jack London de memória. Anthony “Touchdown Tony” Butkovich (Ray Nicholson) se gaba no vestiário com a desenvoltura de quem sabe que todos estão ouvindo. Já Dave Schreiner (Tom Francis) deixa o desconforto escapar ao encontrar um rival universitário no alistamento. Francis precisa de pouco para mostrar que Dave levou para a fila uma rixa que devia ter ficado no campo. Agora os dois terão de servir do mesmo lado.

Da universidade ao Pacífico

O roteiro de Berg e Mark L. Smith, baseado no livro de não ficção de Buzz Bissinger, tem mais facilidade para situar os quatro na guerra do que para contar quem eram antes dela. Mac e a namorada, interpretada por Ella Newton, dividem uma banheira numa das cenas em que o diretor abre espaço para a vida fora do esporte. Mac tenta descrever o prazer de jogar, e a conversa acaba girando em torno dele. A atriz tem pouco com que trabalhar. Seria interessante ouvir o que a personagem pensa sobre a partida do namorado, especialmente quando ainda há tempo para os dois falarem do futuro.

No treinamento militar, a fama dos rapazes rende menos do que a capacidade de cumprir ordens e agir em grupo. Berg intercala imagens de arquivo para situar a entrada dos Estados Unidos no conflito e acompanha os fuzileiros até a batalha de Tarawa. É sob fogo que se percebe o que os atletas levaram consigo. Eles sabem reagir ao movimento de um companheiro, tomar decisões em frações de segundo e continuar agindo com o corpo exausto. Os diálogos sobre honra e dever explicam tão pouco desses homens que, depois de ouvi-los, dá vontade de voltar ao momento em que Dave esbarra no velho adversário. Ali, pelo menos, alguém tem um motivo pessoal para ficar calado.

Um jogo na véspera de Natal

Em Guadalcanal, antigos adversários do futebol universitário se reúnem para jogar. Berg filma a partida com gosto pelas arrancadas, pelos encontrões e pelo instante em que uma jogada começa a dar certo. A música do Explosions in the Sky, banda que também marcou a série “Friday Night Lights”, acompanha o ritmo dos atletas sem tirar deles a atenção. Dá para seguir o lance e perceber por que aqueles homens, depois de meses submetidos à rotina militar, ainda se divertem levando o placar a sério.

A partida é também uma das poucas ocasiões em que os quatro parecem jovens o bastante para se preocupar com uma bola. Tony pode fazer jus ao apelido e Dave pode voltar a se irritar com um adversário por razões que cabem dentro de um campo. Berg deixa o jogo durar o suficiente para que o prazer de disputar cada lance tenha espaço próprio. Quando a história volta à campanha no Pacífico, fica mais fácil sentir a falta daquela tarde.

Okinawa pelo olhar dos fuzileiros

Em Okinawa, a câmera fica perto dos americanos, e o espectador recebe quase tão pouca informação quanto eles. Berg sabe acompanhar um homem que precisa atravessar um trecho sob fogo sem dar tempo para que a plateia se acostume ao perigo. Essa proximidade tem um custo. Os soldados japoneses raramente são vistos fora da posição de inimigos, e os civis da ilha recebem ainda menos atenção. O racismo que aparece nas falas de alguns fuzileiros ajuda a entender o ambiente em que aqueles jovens serviam. A escolha de dedicar tão pouco tempo a quem estava do outro lado deixa esse olhar praticamente sem resposta.

Em certo momento, Berg corta dos tiros para uma imagem silenciosa da Terra vista do espaço. É uma pausa solene num filme que diz mais quando fica perto dos homens. O contraste já estava na maneira de filmar uma corrida. Em Guadalcanal, o espectador tem tempo de acompanhar o atleta e procurar com ele uma abertura na defesa. Em Okinawa, mal consegue enxergar o trecho que o fuzileiro precisa atravessar.

Peter Berg adaptou “The Mosquito Bowl” de um livro de não ficção publicado em 2022 pelo jornalista Buzz Bissinger. A obra recupera a história de jogadores de futebol americano universitário que se alistaram nos fuzileiros navais dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Na véspera de Natal de 1944, antigos rivais voltaram a jogar numa partida improvisada na ilha de Guadalcanal, no Pacífico. O jogo ficou conhecido como Mosquito Bowl e deu nome ao livro e ao filme.