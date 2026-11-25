Bula Streaming FILMICCA · assinatura A Professora de Piano (2001)

Erika Kohut ensina piano em Viena e divide a casa com a mãe, numa convivência marcada pela vigilância e pela dependência. A autoridade exercida nas aulas contrasta com uma intimidade difícil de administrar. Quando Walter, um jovem aluno, se aproxima, Erika tenta estabelecer os termos de uma relação que envolve desejos guardados fora de sua vida pública.

Haneke adapta o romance de Elfriede Jelinek acompanhando o atrito entre disciplina e impulso. A formação musical exige precisão, repetição e domínio do corpo. Na vida da protagonista, esses hábitos convivem com necessidades que não se deixam organizar da mesma maneira. O conflito atravessa tanto os encontros amorosos quanto os gestos cotidianos.

Isabelle Huppert trabalha com uma contenção que torna cada alteração especialmente perceptível. Uma resposta seca ou uma pausa podem modificar o equilíbrio de uma cena. A atriz evita facilitar o julgamento da personagem, preservando simultaneamente sua autoridade, sua vulnerabilidade e sua capacidade de ferir.

Annie Girardot dá à mãe uma presença invasiva, que transforma a casa num espaço de disputa. Benoît Magimel interpreta o jovem cuja aproximação obriga Erika a confrontar a distância entre formular um desejo e vivê-lo com outra pessoa. O filme acompanha relações nas quais o poder muda de posição e a intimidade não oferece uma proteção automática.

Os três prêmios do Festival de Cannes de 2001 reconheceram o longa e seus dois intérpretes centrais. A força da obra está na precisão com que recusa uma explicação confortável para Erika. Seu comportamento pede atenção às circunstâncias, mas resiste a ser encerrado num diagnóstico que dispensaria o espectador de continuar olhando.