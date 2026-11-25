Em 1943, na Polônia ocupada pelos nazistas, Rudolf Höss (Christian Friedel) mora com a mulher, Hedwig (Sandra Hüller), e os cinco filhos ao lado de Auschwitz. Ele é o comandante do campo de concentração e extermínio. Hedwig quer criar as crianças naquela casa porque ali tem espaço, um jardim e o conforto que o cargo do marido proporciona. Quando uma promoção exige que Rudolf se mude para perto de Berlim, ela pede que ele consiga autorização para a família ficar. Em “Zona de Interesse”, Jonathan Glazer põe uma discussão de casal no centro de um drama sobre o Holocausto. Para Hedwig, a notícia significa que alguém pode tirá-la da casa dos seus sonhos.

Nas folgas, Rudolf leva as crianças para nadar e pescar. Hedwig cuida das flores e recebe visitas. Presos do campo fazem serviços domésticos, e pertences de judeus assassinados em Auschwitz chegam à família. Sandra Hüller interpreta Hedwig com a desenvoltura de quem tem orgulho do próprio trabalho e gosta de exibir o que conquistou. É esse à vontade que incomoda. Uma roupa tomada de alguém que foi morto pode entrar naquela casa e virar assunto de guarda-roupa.

Glazer passa boa parte do tempo do lado de cá do muro. Nas cenas do jardim, é possível acompanhar o que a família faz e ouvir tiros, gritos, trens e fornos além da propriedade. A conversa segue. O som faz o espectador prestar atenção a coisas que os Höss aprenderam a ouvir sem largar o que têm nas mãos. Quando Rudolf percebe restos humanos no rio onde os filhos brincam, manda que saiam da água. Friedel deixa aparecer a aflição de um pai. É o mesmo homem que, no exercício do cargo, aprova o projeto de um novo crematório.

Uma visita à casa de Hedwig

A mãe de Hedwig (Imogen Kogge) chega para passar alguns dias com a filha e fica impressionada com a propriedade. Hedwig tem prazer em mostrar o jardim. Hüller deixa perceber o quanto a aprovação da mãe importa para ela. A intimidade da visita dá à cena um desconforto particular. É fácil reconhecer a satisfação de alguém que finalmente tem uma casa da qual se orgulha. À noite, o clarão e o cheiro dos crematórios chegam até onde a mãe está hospedada. A poucos passos das flores que ela admirou durante o dia, os fornos seguem em funcionamento.

Comida no caminho dos presos

Enquanto Rudolf lê “João e Maria” para as filhas, uma jovem polonesa (Julia Polaczek) sai de noite para deixar comida nos locais onde os prisioneiros trabalham. Ela precisa passar despercebida e escolher pontos onde os alimentos possam ser encontrados. Glazer filma a jovem com uma câmera térmica. Seu corpo se destaca na escuridão, e dá para acompanhar o cuidado de cada gesto, da hora em que ela se abaixa até o momento de sair dali. Entre tantas cenas em que os moradores da casa recebem objetos tirados dos presos, alguém do lado de fora se arrisca para lhes entregar comida.

A transferência de Rudolf

Rudolf demora alguns dias para contar a Hedwig que foi promovido a inspetor adjunto dos campos e terá de se apresentar em Oranienburg, perto de Berlim. Ele também preferia ficar em Auschwitz. Quando sabe da transferência, Hedwig pede que o marido fale com os superiores para que ela e os filhos possam continuar na propriedade. Friedel deixa o desconforto de Rudolf aparecer na demora em dar a notícia. Hüller dá à conversa a irritação de quem vê ameaçados anos de trabalho e planos para os filhos. Os dois discutem onde a família vai morar com a familiaridade de um casal que já precisou resolver outros problemas da casa.

É nessa conversa que “Zona de Interesse” é mais preciso. Glazer dá tempo para que Hedwig exponha suas razões e para que se perceba quanto ela tem a perder com a mudança. O endereço faz parte do que ela quer defender. Se depender de Hedwig, os filhos vão continuar crescendo naquele jardim, a poucos metros dos fornos que se ouvem de casa.

“Zona de Interesse”, de Jonathan Glazer, ganhou dois Oscars, nas categorias de melhor filme internacional e melhor som. O longa soma 73 vitórias e 187 indicações em diferentes premiações. O prêmio de som reconhece um trabalho decisivo para a maneira como o drama é contado. Enquanto a família Höss conversa e cuida do jardim, os gritos, os tiros e o ruído dos trens do outro lado do muro tornam audível a violência de Auschwitz em meio à rotina da casa.