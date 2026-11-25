Bula Streaming Apple TV Store · aluguel Guerra Fria (2018)

Wiktor conhece Zula durante a formação de um conjunto musical na Polônia do pós-guerra. A atração aproxima duas pessoas de temperamentos e experiências diferentes. Entre apresentações, mudanças de país e escolhas profissionais, a relação precisa lidar com fronteiras políticas e com o que cada um deseja preservar da própria vida.

A música acompanha essas mudanças de lugar e de circunstância. Uma canção pode carregar a memória de uma origem e ganhar outro sentido quando reaparece diante de um público diferente. O filme encontra nessa transformação uma maneira de aproximar a experiência amorosa da experiência do exílio.

Joanna Kulig dá a Zula uma presença que ocupa o espaço com intensidade, enquanto Tomasz Kot compõe em Wiktor uma reserva atravessada pela atração. O vínculo entre eles depende tanto dessa diferença quanto do desejo de permanecer juntos. A proximidade não elimina o desencontro, e o reencontro não apaga o tempo vivido separadamente.

Pawlikowski organiza a narrativa por passagens que deixam parte da vida dos personagens fora da tela. O espectador encontra consequências sem acompanhar todos os passos que levaram a elas. Essa economia faz os encontros parecerem carregados de uma história maior, da qual a cena oferece apenas um fragmento.

O preto e branco e os enquadramentos concentrados dão aos corpos e aos espaços uma presença marcante. O prêmio de direção do Festival de Cannes de 2018 reconheceu Pawlikowski por esse trabalho. A beleza das imagens acompanha uma pergunta dolorosa: o que acontece quando o desejo de estar com alguém exige também decidir onde e como viver?