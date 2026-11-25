Uma cantora e um músico tentam viver seu amor numa Europa dividida em “Guerra Fria”, de Paweł Pawlikowski. Premiado pela direção em Cannes em 2018, o romance está disponível para aluguel na Apple TV Store, com pagamento separado da assinatura Apple TV.
Guerra Fria (2018)
Wiktor conhece Zula durante a formação de um conjunto musical na Polônia do pós-guerra. A atração aproxima duas pessoas de temperamentos e experiências diferentes. Entre apresentações, mudanças de país e escolhas profissionais, a relação precisa lidar com fronteiras políticas e com o que cada um deseja preservar da própria vida.
A música acompanha essas mudanças de lugar e de circunstância. Uma canção pode carregar a memória de uma origem e ganhar outro sentido quando reaparece diante de um público diferente. O filme encontra nessa transformação uma maneira de aproximar a experiência amorosa da experiência do exílio.
Joanna Kulig dá a Zula uma presença que ocupa o espaço com intensidade, enquanto Tomasz Kot compõe em Wiktor uma reserva atravessada pela atração. O vínculo entre eles depende tanto dessa diferença quanto do desejo de permanecer juntos. A proximidade não elimina o desencontro, e o reencontro não apaga o tempo vivido separadamente.
Pawlikowski organiza a narrativa por passagens que deixam parte da vida dos personagens fora da tela. O espectador encontra consequências sem acompanhar todos os passos que levaram a elas. Essa economia faz os encontros parecerem carregados de uma história maior, da qual a cena oferece apenas um fragmento.
O preto e branco e os enquadramentos concentrados dão aos corpos e aos espaços uma presença marcante. O prêmio de direção do Festival de Cannes de 2018 reconheceu Pawlikowski por esse trabalho. A beleza das imagens acompanha uma pergunta dolorosa: o que acontece quando o desejo de estar com alguém exige também decidir onde e como viver?
Por que assistirPela combinação de música, interpretação e precisão visual. O filme condensa uma relação longa em encontros decisivos e deixa que os intervalos também contem a história. Vale observar como uma mesma canção pode mudar de sentido junto com os personagens.Leia também na Bula