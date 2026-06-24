Hugh Jackman, Patrick Stewart, Bella Ramsay e Nicholas Galitzine em mistério adorável no Prime Video

Em “As Ovelhas Detetives”, animação de 2026 dirigida por Kyle Balda, o pacato vilarejo inglês de Denbrook vira cenário de uma investigação improvável quando George Hardy (Hugh Jackman), um pastor gentil e solitário, é encontrado morto do lado de fora de seu trailer. Até então, sua rotina tinha uma simplicidade quase absurda. Todas as noites, ele lia romances policiais para seu rebanho, acreditando que as ovelhas gostavam apenas do som de sua voz. O problema é que elas ouviam, acompanhavam, memorizavam e, em alguns casos, julgavam a trama com mais atenção do que muito leitor de praia.

A morte de George quebra a ordem delicada da fazenda. O rebanho, acostumado a viver protegido por cercas, histórias e pequenas ilusões, passa a lidar com uma realidade que nunca havia encarado de frente. Para aquelas ovelhas, morrer era uma ideia distante, quase literária, algo que acontecia nos livros que George segurava antes de dormir. Quando o pastor desaparece da rotina, a perda ganha peso concreto. Não há leitura à noite, não há voz conhecida e não há adulto confiável para organizar o caos. A partir daí, a comédia familiar se mistura ao mistério policial sem perder a ternura.

Um rebanho entra no caso

A investigação humana começa com Elliot Matthews (Nicholas Galitzine), um repórter insistente que enxerga sinais de crime onde Denbrook preferiria enxergar apenas tragédia. Ele pressiona Tim Derry (Nicholas Braun), o único policial da cidade, a olhar para a morte de George com mais atenção. Tim não parece exatamente preparado para um grande caso, mas logo percebe que há algo errado. A suspeita de envenenamento coloca moradores, vizinhos e conhecidos do pastor sob observação, enquanto as ovelhas tentam decifrar o caso com as ferramentas que têm, ou seja, memória, faro, teimosia e uma noção bastante peculiar de investigação.

O grupo é liderado por Lily (Julia Louis-Dreyfus), uma ovelha fascinada por crimes fictícios e dona de uma confiança que beira a insolência. Ao lado dela estão Mopple (Chris O’Dowd), um carneiro que guarda lembranças quando os outros preferem esquecer, e Sebastian (Bryan Cranston), um solitário resgatado por George de um passado difícil. A dinâmica entre eles dá ao filme seu melhor tempero. Lily quer agir, Mopple tenta preservar fatos e Sebastian observa tudo com uma reserva que sugere mais experiência do que alarde. O resultado é uma patrulha ovina atrapalhada, mas nada boba.

O testamento complica a fazenda

A trama cresce quando a leitura do testamento de George reúne figuras centrais da vila. A advogada Lydia Harbottle (Emma Thompson) assume o controle da reunião, enquanto Rebecca Hampstead (Molly Gordon), filha de George recém-chegada dos Estados Unidos, surge como personagem decisiva. O filme revela que George teve filhos gêmeos afastados dele ainda bebês, depois da morte da mãe das crianças no parto. Rebecca havia retomado contato com o pai e viajado para conhecê-lo. Essa informação muda a natureza do caso, porque a morte deixa de ser apenas uma perda íntima e passa a envolver herança, documentos e interesses muito humanos.

Na mesma reunião aparecem Beth Pennock (Hong Chau), dona da pousada local, o reverendo Hillcoate (Kobna Holdbrook-Smith), o açougueiro Ham Gilyard (Conleth Hill) e o pastor vizinho Caleb Merrow (Tosin Cole). Cada um ocupa uma função reconhecível dentro da pequena comunidade, e o roteiro usa essa familiaridade para criar suspeita sem transformar todos em caricaturas. Denbrook parece uma dessas vilas em que todos sabem o bastante sobre os outros para sorrir em público e desconfiar em silêncio. Para as ovelhas, esse teatro social é ainda mais estranho, porque os humanos falam demais e revelam pouco.

A fortuna de George torna tudo mais perigoso. Ele havia enriquecido após vender a patente de um remédio veterinário e o novo testamento muda o destino do dinheiro. Rebecca passa a ser beneficiária, substituindo uma versão anterior que destinava milhões a uma entidade de proteção animal. A informação coloca a filha recém-chegada numa posição frágil diante da polícia e da vila. Quando uma pista encontrada pelo rebanho parece contrariar a versão dela, Tim ganha uma linha de apuração e Rebecca se vê cercada por suspeitas que talvez sejam convenientes demais.

A comédia nasce da investigação

O charme de “As Ovelhas Detetives” está em transformar limitações em graça. As ovelhas querem ajudar, mas não conseguem falar com Tim de maneira compreensível. Querem seguir pistas, mas esbarram em portas, cercas, cães e adultos apressados. Querem agir como detetives de romance policial, mas ainda carregam a ingenuidade de quem acreditava que a morte existia apenas nas páginas lidas por George. O filme tira bons momentos desse descompasso entre ambição e capacidade. Lily pode pensar como investigadora, mas continua sendo uma ovelha tentando influenciar uma apuração humana sem ter voz reconhecida.

Kyle Balda trabalha esse contraste com ritmo leve. A animação preserva o ponto de vista do rebanho, deixando objetos comuns parecerem desafios enormes. Uma bota, uma pulseira, um campo vizinho ou uma conversa ouvida pela metade ganham importância porque as ovelhas precisam transformar pequenos sinais em prova. A piada não vem de tratá-las como burras, mas de mostrar que, naquele mundo, elas são talvez as únicas personagens realmente interessadas em descobrir a verdade. Entre uma confusão e outra, o filme ainda encontra espaço para discutir memória com delicadeza.

Luto, memória e pertencimento

O trecho mais sensível envolve a maneira como o rebanho lida com lembranças incômodas. Algumas ovelhas simplesmente escolhem esquecer aquilo que assusta. Lily, por outro lado, começa a perceber que apagar a dor também apaga pedaços importantes de quem George foi para elas. Essa camada dá densidade à aventura sem pesar a mão. A história segue acessível para crianças, mas oferece aos adultos uma leitura mais amarga sobre perda, negação e afeto. A morte do pastor não move apenas uma investigação. Ela obriga aquele pequeno grupo a encarar o que havia sido escondido sob a rotina.

Há ainda a presença do cordeiro nascido no inverno, tratado pelo rebanho com certa desconfiança por fugir do ciclo esperado. George cuidava dele com atenção especial, e esse detalhe ajuda a desenhar o pastor como alguém mais generoso do que as próprias ovelhas conseguiam perceber. O preconceito do grupo contra o cordeiro cria uma boa nota de humor e, ao mesmo tempo, reforça o tema de pertencimento. Em uma história sobre suspeitos, provas e herança, o filme também pergunta quem tem direito a ficar no pasto quando a proteção desaparece.

“As Ovelhas Detetives” equilibra mistério e afeto. O roteiro dá pistas suficientes para manter o público dentro do caso, mas preserva as viradas principais para que a descoberta não perca força. Hugh Jackman empresta calor a George Hardy mesmo com presença limitada pela própria premissa. Nicholas Braun dá a Tim Derry uma insegurança simpática, Nicholas Galitzine compõe Elliot Matthews com energia de repórter inconveniente e Molly Gordon deixa Rebecca Hampstead entre a dor familiar e a suspeita pública. No centro de tudo, Lily, Mopple e Sebastian roubam a cena com uma investigação lanosa, teimosa e surpreendentemente competente.

Não precisa transformar as ovelhas em gênios nem os humanos em vilões óbvios. Basta deixar que cada pista atravesse a cerca, chegue ao pasto e empurre o rebanho para uma nova tentativa. Entre crime, testamento, memória e uma boa dose de confusão rural, “As Ovelhas Detetives” entrega uma comédia familiar espirituosa, com coração firme e lã suficiente para aquecer até quem chegou apenas pelo mistério.