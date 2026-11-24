Na semana do Natal, os editores Hannah Hendricks (Michelle Randolph) e Ryan Mitchell (Christopher Briney, de “O Verão que Mudou Minha Vida”) deixam Los Angeles com o mesmo plano. Cada um quer sair de uma reunião em Nova York com um livro capaz de salvar seu emprego. A pequena editora onde trabalham vai cortar uma das vagas, e o chefe deu aos dois uma semana para provar quem deve ficar. Só que uma tempestade suspende os voos, e a melhor chance de chegar a tempo exige um acordo que nenhum deles faria em circunstâncias normais. Os rivais precisam dividir um carro alugado e atravessar o país juntos.
A diretora Carlson Young começa “Correndo para o Natal” com uma reunião que ninguém gostaria de ter no calendário de dezembro. Jeremy (P. J. Byrne), o chefe da editora, anuncia demissões para o início do ano e passa aos funcionários a tarefa de encontrar um sucesso comercial. É um começo engraçado pela falta de cerimônia. Jeremy fala da crise dos livros e, na mesma conversa, cobra dos editores um fenômeno de vendas. Ele tem uma semana para descobrir quem vale a folha de pagamento. Hannah e Ryan têm a mesma semana para descobrir se ainda terão salário.
A diferença entre os dois fica evidente quando Ryan propõe um romance que mistura sexo e tendências do mercado financeiro. Christopher Briney apresenta a ideia com tamanha convicção que dá vontade de assistir à reunião em que alguém teria de aprovar aquilo. Hannah torce o nariz para o método do colega, embora seja tão cética quanto ele quando o assunto é amor. A implicância entre os dois tem graça porque vem de um lugar reconhecível. Eles sabem quais argumentos o outro usa para vender uma ideia e já chegaram ao ponto de se irritar antes mesmo de ouvir a frase inteira.
A tempestade muda a viagem
No aeroporto de Los Angeles, o anúncio de que os voos foram suspensos muda o tamanho do problema. Até ali, Hannah e Ryan podiam competir sem passar mais tempo juntos do que o necessário. No carro, toda provocação vem acompanhada de algumas horas para pensar numa réplica. Michelle Randolph fica mais à vontade nessas cenas. Hannah, que no escritório parece sempre a postos para corrigir o colega, deixa escapar um sorriso quando ele diz alguma coisa engraçada. O detalhe vale mais para o romance do que boa parte dos contratempos que o roteiro prepara para aproximá-los.
Briney também faz bom uso do tempo que os dois passam no carro. Ryan tem o hábito de falar de seus projetos com a segurança de quem já fechou negócio, mesmo quando ainda está tentando convencer alguém a ouvi-lo. O ator deixa aparecer o esforço por trás dessa pose. A cada atraso, fica mais difícil para Ryan agir com a desenvoltura que costuma exibir na editora. E Hannah é a pior pessoa diante de quem ele poderia perder a compostura. Ela conhece o repertório do colega e sabe quando ele está apenas tentando sair por cima.
Uma estrada cheia de anúncios
A viagem passa por hospedagens com ar de filme de terror, um desvio provocado pelo aplicativo de navegação e uma aparição de Paris Hilton no papel de si mesma. O erro de rota rende uma boa piada porque piora um problema que já existe. Os editores perderam o voo, estão longe de Nova York e ainda precisam desperdiçar tempo seguindo uma instrução que deveria ajudá-los. Em outras paradas, a quantidade de marcas citadas vira uma distração. Entre lojas, aplicativos e produtos, sobra pouco espaço para conhecer as cidades por onde a dupla passa. O carro acaba sendo o lugar mais interessante da viagem.
É ali que “Correndo para o Natal” chega mais perto da comédia romântica que promete. Randolph e Briney são bons nos instantes em que uma conversa começa por obrigação e continua porque os dois se divertiram. O roteiro tinha ainda uma boa razão para deixar esse interesse amadurecer sem pressa. A pessoa que torna a viagem suportável é também aquela que pode voltar com o emprego que o outro precisa. Bastava confiar um pouco mais nesse desconforto. Às vezes, a melhor cena de uma comédia de Natal é só a de duas pessoas que passam a gostar da companhia uma da outra na pior semana possível.