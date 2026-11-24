Em 1882, os comerciantes de Appaloosa, no território do Novo México, contratam Virgil Cole (Ed Harris) e Everett Hitch (Viggo Mortensen) para pôr ordem na cidade. O fazendeiro Randall Bragg (Jeremy Irons) acaba de matar o xerife e seus auxiliares, que foram à sua propriedade prender dois homens acusados de assassinato. Os comerciantes entregam o distintivo a Cole e lhe dão liberdade para estabelecer as regras. Bragg, que já mostrou o que faz com quem bate à sua porta em nome da lei, tem seus próprios planos.

Em “Appaloosa – Uma Cidade Sem Lei”, Ed Harris dirige a si mesmo como um sujeito tão à vontade dando ordens que quase faz parecer simples o trabalho que aceitou. A primeira encrenca acontece no saloon. Quatro empregados de Bragg fazem arruaça, e Cole exige que respeitem as novas regras. Três puxam as armas e morrem ali mesmo. A troca de tiros dura pouco. O que fica é o incômodo de ver o novo xerife conquistar obediência pelo mesmo recurso que fez do fazendeiro o homem mais temido da região.

O fazendeiro tem amigos em Washington

Bragg afirma ter relações com o presidente Chester A. Arthur. Jeremy Irons pronuncia o nome com a naturalidade de quem menciona um velho conhecido, deixando para os outros o trabalho de adivinhar até onde vai aquela amizade. A insinuação pesa sobretudo para os comerciantes. Foram eles que deram autoridade a Cole, e são eles que continuarão em Appaloosa quando os pistoleiros partirem. Apoiar o xerife fica mais difícil quando o homem que ele precisa prender ainda tem empregados armados e diz contar com proteção em Washington.

Harris e Mortensen dão à dupla a intimidade de quem já passou tempo demais na companhia um do outro para precisar preencher cada silêncio. Cole se ocupa das ordens. Hitch presta atenção aos homens que terão de cumpri-las. No saloon, basta observar os dois para saber que aquela parceria vem de longe. Essa familiaridade torna mais interessante o que acontece quando a conversa sai do trabalho e chega à casa que Cole resolve comprar.

O xerife compra uma casa

Allison “Allie” French (Renée Zellweger), uma viúva que toca piano, chega à cidade e se aproxima de Cole. Logo os dois compram uma casa ainda em obras. A pressa tem graça. O homem que inspira tanta cautela nos outros mal espera a construção terminar para se imaginar levando uma vida a dois. Harris deixa aparecer uma timidez no xerife que seria difícil suspeitar ao vê-lo trabalhar. A casa também muda o que ele tem a perder. Appaloosa, até então mais um lugar onde foi chamado para resolver um problema, vira um endereço onde pretende ficar.

Zellweger faz de Allie uma mulher atenta às possibilidades que surgem numa cidade pequena, onde um emprego, uma casa e um casamento podem definir o resto da vida. É na visita de Hitch à construção que essa parte da história fica mais delicada. Allie investe no amigo de Cole, que rejeita a aproximação e hesita em contar o ocorrido. Mortensen faz caber nessa dúvida o afeto de um homem que conhece bem o parceiro e sabe quanto a casa significa para ele. Fora de serviço, a lealdade entre os dois exige uma conversa para a qual Hitch ainda procura as palavras.

Uma testemunha muda o caso

Um empregado da fazenda procura os agentes e confirma que viu Bragg matar o xerife e os auxiliares. Ele aceita depor, mesmo sabendo que terá de acusar o homem de quem depende para viver. O relato dá a Cole e Hitch condições de levar o caso à Justiça. Antes da audiência, porém, os dois precisam prender Bragg dentro da propriedade onde ele ainda conta com a proteção de seus homens. O serviço agora exige algo mais difícil do que dispersar uma briga de bar. Eles precisam levar o fazendeiro vivo até o tribunal.

A chegada do juiz dá a “Appaloosa – Uma Cidade Sem Lei” uma tensão diferente da que se sente no saloon. Ali, Cole podia dar uma ordem e agir quando alguém a desobedecesse. Diante do juiz, tudo depende do que um empregado está disposto a dizer sobre o patrão e do crédito que sua palavra terá em público. Harris dá espaço a essa espera. Depois de acompanhar um xerife que costuma decidir em poucos segundos, vale vê-lo entregar o caso a alguém que precisa ouvir antes de decidir.