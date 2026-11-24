Em 1884, no território do Arizona, um rancheiro endividado aceita levar um assaltante até o trem que o transportará para a prisão de Yuma. Dan Evans (Christian Bale) quer os duzentos dólares do pagamento para salvar a propriedade onde vive com a mulher e os filhos. O prisioneiro, Ben Wade (Russell Crowe), tem um bando disposto a buscá-lo. Em “Os Indomáveis”, o diretor James Mangold faz caber um faroeste inteiro entre a conta de uma família e um trem que sai às três e dez da tarde.

Os problemas de Dan começam antes de ele conhecer Wade. Os homens do credor incendeiam seu celeiro e espalham o gado para pressioná-lo a pagar o que deve. Na manhã seguinte, o rancheiro sai com os filhos atrás dos animais e presencia o assalto a uma diligência. Wade vê os três nas colinas, toma seus cavalos e promete deixá-los na estrada para Bisbee. Crowe diz isso com a cortesia de quem pretende devolver um favor. Sem as montarias, pai e filhos ficam sem condições de dar o alarme a tempo.

Antes de seguir para a cidade, Dan socorre Byron McElroy (Peter Fonda), o único guarda da diligência que sobrevive ao assalto. Em Bisbee, leva o ferido para receber cuidados e tenta ganhar prazo com o credor. Sai sem acordo. Bale dá ao personagem o cansaço de quem ainda tem muito a fazer antes de voltar para casa. O celeiro queimado já seria trabalho suficiente, mas Dan precisa arrumar dinheiro enquanto ainda tem uma propriedade para defender.

Duzentos dólares pelo serviço

Wade poderia deixar Bisbee com o bando, mas prefere ficar mais um pouco no saloon. É lá que Dan o procura e consegue tirar dele alguns dólares pelo transtorno com os cavalos. A cena tem a graça de uma cobrança perfeitamente razoável feita ao pior cliente possível. Enquanto os dois conversam, os homens da lei cercam o prédio e prendem o assaltante.

Grayson Butterfield (Dallas Roberts), representante da ferrovia, reúne uma escolta para levar o preso até Contention, onde ele deve embarcar para Yuma. Dan pede duzentos dólares para participar. Butterfield aceita. Bale faz da conversa uma das melhores cenas do filme porque fala do pagamento com a simplicidade de quem já sabe onde vai gastar cada nota. Para a ferrovia, o combinado é entregar um preso vivo na estação antes da partida. Para Dan, é dinheiro para continuar morando na própria casa.

O bando sai à procura

McElroy manda uma carroça por outro caminho para despistar os homens de Wade, enquanto a escolta parte com o prisioneiro. Charlie Prince (Ben Foster), o braço direito do assaltante, assume a busca pelo chefe. Foster dá ao personagem uma impaciência que faz a calma de Crowe parecer ainda mais desconcertante. Prince tem pressa de chegar ao chefe. Wade, mesmo sob guarda, pode se dar ao luxo de gastar alguns minutos puxando conversa com quem o leva para a cadeia.

William Evans (Logan Lerman), o filho mais velho de Dan, viu Wade render um grupo armado e tomar os cavalos da família sem levantar a voz. Dá para perceber por que o rapaz fica intrigado. O assaltante tem uma desenvoltura que seu pai, às voltas com gado e contas atrasadas, raramente pode exibir. Lerman dá naturalidade a essa curiosidade, e Bale deixa aparecer o desconforto de um pai que sabe muito bem quem o menino está olhando. A escolta também põe Dan diante de uma plateia que lhe importa mais do que qualquer homem armado em Bisbee.

O trem das três e dez

O melhor de “Os Indomáveis” está nas conversas entre o rancheiro e o assaltante. Crowe dá a Wade tempo para observar quem está diante dele, e Bale deixa transparecer o esforço de Dan para cumprir o combinado sem cair nas provocações. Mangold dá espaço a essas pausas mesmo com o bando no encalço da escolta. Quanto mais à vontade Wade parece, mais absurdo fica o trabalho que Dan aceitou por duzentos dólares. Ele precisa manter o homem vivo, chegar à estação de Contention e entregá-lo antes que o trem saia.

“Os Indomáveis” é uma refilmagem de “Galante e Sanguinário”, faroeste de 1957 dirigido por Delmer Daves e baseado em um conto de Elmore Leonard. Na primeira versão, Van Heflin interpretava o rancheiro Dan Evans e Glenn Ford vivia o assaltante Ben Wade, papéis que passaram a Christian Bale e Russell Crowe sob a direção de James Mangold. A refilmagem recebeu duas indicações ao Oscar de 2008, uma pela trilha sonora original de Marco Beltrami e outra pela mixagem de som, assinada por Paul Massey, David Giammarco e Jim Stuebe.