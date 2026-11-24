Dan Torrance (Ewan McGregor) chega a uma pequena cidade de New Hampshire depois de passar anos bebendo para sufocar as visões que o acompanham desde a infância. Décadas se passaram desde que ele sobreviveu à violência do pai no Hotel Overlook. Em “Doutor Sono”, Mike Flanagan acompanha o esforço de Dan para ficar sóbrio até que Abra Stone (Kyliegh Curran), uma menina com poderes psíquicos, passe a ser perseguida por Rose (Rebecca Ferguson), líder de um grupo que se alimenta de crianças com o mesmo dom. Para ajudá-la, Dan terá de voltar a usar a habilidade que passou anos tentando calar.

Ainda menino, Danny (Roger Dale Floyd) aprende com Dick Hallorann (Carl Lumbly) a trancar os fantasmas do Overlook em caixas imaginárias. Os dois compartilham o dom que Hallorann chama de iluminação, capaz de pôr pessoas em contato à distância e de revelar presenças que os outros jamais perceberiam. Flanagan deixa a infância ocupar pouco espaço, o suficiente para mostrar o esforço que o menino precisava fazer até dentro de casa. Fechar a porta do banheiro pouco adiantava quando uma das aparições do hotel podia estar do outro lado.

Adulto, Dan começa a frequentar os Alcoólicos Anônimos e vai trabalhar numa unidade de cuidados paliativos. Ali, ele usa a iluminação para fazer companhia a pacientes prestes a morrer, ou melhor, para conversar com pessoas que percebem a proximidade da morte e têm medo de atravessar sozinhas as últimas horas. É onde McGregor dá ao personagem sua melhor qualidade. Dan sabe ficar ao lado de alguém assustado sem preencher o silêncio por obrigação. O cuidado com que conversa com os pacientes lhe rende o apelido de Doutor Sono.

Uma menina do outro lado

Abra chega à vida de Dan por meio de mensagens telepáticas. A menina recebe com curiosidade as coisas que ele passou a infância aprendendo a esconder. Kyliegh Curran deixa essa diferença aparecer na maneira de falar com o novo amigo. Ela tem a desenvoltura de quem finalmente pode contar a alguém o que anda vendo. Dan demora a baixar a guarda, mas responde. A conversa dá a Abra um adulto a quem recorrer quando percebe que há outras pessoas interessadas em crianças com o seu dom.

Rose sai à procura de Abra

Rose viaja com um grupo que se alimenta de uma essência liberada por pessoas iluminadas. Os integrantes chamam essa substância de vapor e, à medida que ela escasseia, passam a depender cada vez mais da próxima vítima. Flanagan intercala a rotina de Dan com as buscas do grupo, uma escolha que retarda o encontro entre os dois lados. A espera tem seu preço. Algumas passagens dedicadas ao culto poderiam durar menos, sobretudo depois que Rebecca Ferguson já deixou evidente quem manda ali. Rose fala com a calma de quem espera ser obedecida, e os demais saem à caça quando ela dá a ordem.

Quando Abra percebe à distância o ataque do grupo a um menino, procura Dan para pedir ajuda. Rose também percebe a presença da garota. O dom que permitiu a Abra descobrir o crime agora dá à mulher um meio de chegar até ela.

Dan decide ajudar a menina

Dan sabe o que Rose procura porque passou boa parte da vida tentando esconder a própria iluminação. Abra, por sua vez, quer impedir que o grupo ataque outras crianças. A tensão entre os dois está no que cada um considera mais urgente. Ele pensa primeiro em tirá-la do alcance de Rose. Ela quer que ele faça alguma coisa com a informação que recebeu. McGregor e Curran dão a essa conversa o atrito de um adulto cauteloso diante de uma menina que tem bons motivos para insistir. Dan decide investigar e pede ajuda ao amigo Billy Freeman (Cliff Curtis).

A lembrança de “O Iluminado” pesa mais quando Flanagan a aproxima do trabalho de Dan com os pacientes. Hallorann ensinou o menino a se defender dos mortos. Anos depois, o homem aprendeu a sentar à cabeceira de alguém que tem medo de morrer. McGregor interpreta os dois aprendizados sem transformar a sobriedade em certificado de coragem. Dan ainda tem bons motivos para se assustar e sabe o que lhe custou conseguir alguma paz em New Hampshire. Quando Abra precisa dele, é esse homem, acostumado a ficar no quarto quando os outros saem, que atende ao chamado.

Mike Flanagan adaptou “Doutor Sono” do romance homônimo que Stephen King publicou em 2013, 36 anos depois de “O Iluminado”. Nos Estados Unidos, a edição em capa dura vendeu cerca de 134 mil exemplares na primeira semana e estreou no topo da lista de ficção em capa dura da Publishers Weekly. Para levar Danny Torrance adulto ao cinema, Flanagan partiu da história escrita por King e retomou o Hotel Overlook que Stanley Kubrick recriou em sua versão de “O Iluminado”.