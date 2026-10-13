5 séries de romance para maratonar: de Bruna Marquezine ao fenômeno Bridgerton

De Bruna Marquezine aos bailes de Bridgerton, o romance no streaming vai muito além dos encontros perfeitos. Amizades que mudam de sentido, paixões proibidas e escolhas difíceis atravessam cinco séries que misturam humor, desejo e dramas capazes de render uma maratona.

01 Série

Seleção Disney+ Amor da Minha Vida Bia (Bruna Marquezine) tenta conciliar uma carreira artística incerta com uma sucessão de relacionamentos que nunca parecem corresponder às suas expectativas. Seu melhor amigo, Victor (Sérgio Malheiros), enfrenta uma rotina dividida entre responsabilidades profissionais, família e uma relação amorosa que perdeu parte do entusiasmo. Os dois compartilham confidências e decepções sem perceber como essa intimidade interfere nas escolhas que fazem fora da amizade. Quando novas pessoas entram em suas vidas, as fronteiras entre companheirismo, desejo e compromisso tornam-se menos claras. A segunda temporada aprofunda esse processo de amadurecimento, em que o sentimento não resolve sozinho as dificuldades da vida adulta. O que chama atenção Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros retomaram a história na segunda temporada, lançada em outubro de 2026.

02 Série

Seleção Netflix Bridgerton Benedict evita os compromissos matrimoniais que cercam a família e parece decidido a preservar a própria liberdade entre festas e experiências artísticas. No baile de máscaras organizado por sua mãe, conhece uma jovem por quem se apaixona sem descobrir sua identidade. Sophie (Yerin Ha), criada que conhece os limites impostos pela posição social, precisa proteger o trabalho e os planos de construir outra vida. Enquanto ele tenta reencontrar a desconhecida, ela enfrenta a distância entre o mundo dos empregados e os salões da aristocracia. A quarta temporada acompanha um romance que desafia as convenções de classe sem deixar de explorar as alianças e pressões de uma família muito observada. O que chama atenção A quarta temporada alcançou 100,2 milhões de visualizações mundiais no primeiro semestre de 2026.

03 Série

Seleção Prime Video Maxton Hall – O mundo entre nós Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) conquistou uma bolsa de estudos numa escola frequentada por herdeiros de famílias milionárias e acredita que a dedicação aos livros a levará a uma universidade prestigiada. A rotina muda quando testemunha um segredo ligado à família de James Beaufort (Damian Hardung), jovem acostumado a usar dinheiro e influência para solucionar problemas. Na tentativa de impedir a divulgação da informação, James se aproxima da colega, mas os encontros colocam em xeque suas primeiras impressões. A diferença de origem e as exigências familiares complicam uma relação que começa entre desconfiança e atração. O que chama atenção A produção alemã tornou-se um dos maiores sucessos internacionais do Prime Video.

04 Série

Seleção Netflix Meu Nome é Farah Farah (Demet Özdemir) é uma médica iraniana que vive irregularmente em Istambul e trabalha como faxineira para sustentar o filho, que precisa de cuidados de saúde constantes. Durante um serviço, testemunha um assassinato e percebe que denunciar o crime pode colocar sua família em perigo. Tahir (Engin Akyürek), homem ligado aos responsáveis pela violência, surge em seu caminho como uma presença ameaçadora, mas as circunstâncias obrigam os dois a manter contato. A proximidade revela conflitos e lealdades inesperadas, enquanto Farah tenta proteger a criança sem perder a pouca estabilidade que conquistou. O romance cresce num ambiente em que confiar em alguém pode ser tão arriscado quanto fugir. O que chama atenção Demet Özdemir e Engin Akyürek protagonizam o drama turco que chegou ao catálogo brasileiro da Netflix.