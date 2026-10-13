5 séries de romance para maratonar: de Bruna Marquezine ao fenômeno Bridgerton

De Bruna Marquezine aos bailes de Bridgerton, o romance no streaming vai muito além dos encontros perfeitos. Amizades que mudam de sentido, paixões proibidas e escolhas difíceis atravessam cinco séries que misturam humor, desejo e dramas capazes de render uma maratona.
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Amor da Minha Vida
Bia (Bruna Marquezine) tenta conciliar uma carreira artística incerta com uma sucessão de relacionamentos que nunca parecem corresponder às suas expectativas. Seu melhor amigo, Victor (Sérgio Malheiros), enfrenta uma rotina dividida entre responsabilidades profissionais, família e uma relação amorosa que perdeu parte do entusiasmo. Os dois compartilham confidências e decepções sem perceber como essa intimidade interfere nas escolhas que fazem fora da amizade. Quando novas pessoas entram em suas vidas, as fronteiras entre companheirismo, desejo e compromisso tornam-se menos claras. A segunda temporada aprofunda esse processo de amadurecimento, em que o sentimento não resolve sozinho as dificuldades da vida adulta.
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Bridgerton
Benedict evita os compromissos matrimoniais que cercam a família e parece decidido a preservar a própria liberdade entre festas e experiências artísticas. No baile de máscaras organizado por sua mãe, conhece uma jovem por quem se apaixona sem descobrir sua identidade. Sophie (Yerin Ha), criada que conhece os limites impostos pela posição social, precisa proteger o trabalho e os planos de construir outra vida. Enquanto ele tenta reencontrar a desconhecida, ela enfrenta a distância entre o mundo dos empregados e os salões da aristocracia. A quarta temporada acompanha um romance que desafia as convenções de classe sem deixar de explorar as alianças e pressões de uma família muito observada.
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Maxton Hall – O mundo entre nós
Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) conquistou uma bolsa de estudos numa escola frequentada por herdeiros de famílias milionárias e acredita que a dedicação aos livros a levará a uma universidade prestigiada. A rotina muda quando testemunha um segredo ligado à família de James Beaufort (Damian Hardung), jovem acostumado a usar dinheiro e influência para solucionar problemas. Na tentativa de impedir a divulgação da informação, James se aproxima da colega, mas os encontros colocam em xeque suas primeiras impressões. A diferença de origem e as exigências familiares complicam uma relação que começa entre desconfiança e atração.
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Meu Nome é Farah
Farah (Demet Özdemir) é uma médica iraniana que vive irregularmente em Istambul e trabalha como faxineira para sustentar o filho, que precisa de cuidados de saúde constantes. Durante um serviço, testemunha um assassinato e percebe que denunciar o crime pode colocar sua família em perigo. Tahir (Engin Akyürek), homem ligado aos responsáveis pela violência, surge em seu caminho como uma presença ameaçadora, mas as circunstâncias obrigam os dois a manter contato. A proximidade revela conflitos e lealdades inesperadas, enquanto Farah tenta proteger a criança sem perder a pouca estabilidade que conquistou. O romance cresce num ambiente em que confiar em alguém pode ser tão arriscado quanto fugir.
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O Verão que Mudou Minha Vida
Belly Conklin (Lola Tung) passa as férias de verão na casa de praia que sua família frequenta há anos e reencontra os irmãos Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno), amigos ligados a lembranças da infância. A nova temporada de encontros revela que os sentimentos mudaram e que o lugar antes associado à tranquilidade também pode abrigar conflitos. Dividida entre a atração por dois rapazes e o desejo de preservar os vínculos de longa data, Belly enfrenta escolhas que afetam mais do que sua própria vida amorosa. As relações familiares e os acontecimentos de cada verão tornam a passagem para a vida adulta ao mesmo tempo encantadora e dolorosa.