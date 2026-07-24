Michael Bay dirige Ewan McGregor e Scarlett Johansson em ficção científica na Netflix

Lincoln Six Echo (Ewan McGregor) vive numa instalação subterrânea onde centenas de moradores seguem horários rígidos, usam roupas iguais e aguardam uma loteria. O vencedor recebe autorização para viajar à Ilha, anunciada como o único lugar preservado após uma contaminação mundial. Lincoln aceita essa história durante algum tempo, mas começa a desconfiar das regras quando percebe contradições na rotina. A seleção de Jordan Two Delta (Scarlett Johansson), por quem ele é apaixonado, torna sua busca urgente e coloca ambos sob a vigilância do doutor Merrick (Sean Bean).

Dirigido por Michael Bay e lançado em 2005, “A Ilha” mistura ficção científica, suspense e ação para acompanhar duas pessoas criadas dentro de uma realidade cuidadosamente controlada. Elas não conhecem famílias, cidades, dinheiro ou liberdade. Sabem apenas que precisam trabalhar, cuidar da saúde e esperar pelo sorteio que poderá levá-las ao paraíso. A obediência oferece conforto, mas cobra um preço elevado. Fazer perguntas transforma Lincoln num problema para a administração.

Uma vida regulada por horários

Lincoln acorda, toma banho, veste um uniforme branco e segue para o trabalho ao lado dos demais residentes. Funcionários acompanham sua alimentação, avaliam seu corpo e determinam quanto contato ele pode manter com Jordan. Até a aproximação entre os dois recebe advertências. Merrick apresenta todas essas normas como cuidados necessários para proteger os sobreviventes da contaminação externa.

A rotina incomoda Lincoln porque ninguém consegue explicar por que ela precisa ser tão rígida. Ele também sofre com sonhos estranhos e começa a suspeitar que as imagens guardam alguma relação com sua origem. Merrick percebe a mudança, solicita exames e tenta descobrir por que aquele morador passou a agir de maneira diferente. O médico administra a instalação com a serenidade de quem fala sobre saúde enquanto controla cada passo de seus pacientes.

Jordan aceita melhor as regras. Ela gosta de Lincoln, embora tenha aprendido que vínculos afetivos devem permanecer sob controle. Scarlett Johansson dá à personagem uma mistura convincente de curiosidade e ingenuidade. Jordan possui sentimentos adultos, mas conhece o mundo com a experiência de alguém que nunca precisou escolher o próprio caminho.

A loteria sustenta a esperança coletiva. Os nomes dos vencedores são anunciados diante de moradores entusiasmados, que assistem à cerimônia com inveja e admiração. A Ilha representa sol, natureza e liberdade, três experiências ausentes naquele espaço fechado. Quando Jordan é selecionada, ela comemora a oportunidade. Lincoln recebe a notícia com medo, pois suas investigações já indicam que o prêmio esconde algo perturbador.

A curiosidade abre portas proibidas

Lincoln encontra sinais incompatíveis com a versão divulgada por Merrick e passa a circular por áreas restritas. Ele observa equipamentos, acompanha a movimentação dos funcionários e percebe que determinados setores escondem atividades desconhecidas pelos moradores. Cada descoberta coloca sua segurança em risco, mas também diminui o tempo disponível para ajudar Jordan.

A verdade central de “A Ilha” aparece relativamente cedo e integra a própria divulgação do filme. Os habitantes da instalação são clones produzidos por uma empresa para atender clientes ricos. Cada residente corresponde geneticamente a uma pessoa do lado de fora. Esses clientes acreditam estar pagando por uma espécie de seguro biológico, capaz de fornecer órgãos e outros tratamentos quando houver necessidade.

Os clones, porém, pensam, sentem medo e criam laços. A empresa omite essa consciência porque admiti-la destruiria a justificativa comercial do projeto. Merrick precisa manter os moradores vivos, saudáveis e obedientes, mas não pode permitir que sejam reconhecidos como indivíduos. A loteria transforma uma operação cruel numa celebração e leva as próprias vítimas a festejarem a convocação.

Sean Bean interpreta Merrick com uma educação inquietante. O personagem raramente precisa elevar a voz, pois possui funcionários, câmeras, médicos e seguranças à disposição. Ele considera Lincoln uma falha capaz de comprometer anos de trabalho e contratos valiosos. Sua preocupação maior envolve a sobrevivência do empreendimento, não o destino das pessoas criadas nos laboratórios.

Do laboratório para o mundo

Lincoln decide fugir com Jordan antes que ela seja levada. A saída da instalação muda o ritmo de “A Ilha” e também revela o tamanho da desinformação imposta aos dois. Eles chegam ao mundo exterior sem conhecer regras básicas de convivência. Não sabem usar dinheiro, escolher roupas ou interpretar o interesse das pessoas. Até palavras comuns provocam confusão, o que oferece alguma leveza sem transformar a dupla em caricatura.

Ewan McGregor trabalha bem essa inocência. Lincoln possui inteligência e curiosidade, mas sua experiência foi fabricada dentro de limites estreitos. O personagem aprende observando, errando e copiando comportamentos. Jordan reage com maior cautela, sobretudo porque precisa aceitar que tudo aquilo em que acreditava foi criado para mantê-la disponível aos donos da empresa.

James McCord (Steve Buscemi), funcionário responsável por serviços técnicos na instalação, torna-se uma fonte essencial. Ele conhece a origem dos moradores e explica por que foram criados. Buscemi imprime uma ironia cansada ao papel. McCord fala com a impaciência de quem conhece aquela operação há muito tempo e preferia continuar longe dos problemas, mas Lincoln e Jordan aparecem em sua vida trazendo perguntas, perseguidores e pouquíssima discrição.

Merrick contrata Albert Laurent (Djimon Hounsou) para localizar os fugitivos. O mercenário comanda uma equipe preparada e recebe acesso a recursos que a dupla desconhece. Laurent começa a missão tratando os clones como propriedade extraviada. Hounsou, contudo, preserva certa atenção moral no personagem, sobretudo quando ele observa o medo, a inteligência e o desejo de sobrevivência dos alvos.

Michael Bay acelera a história

A primeira parte de “A Ilha” trabalha melhor o suspense. Os corredores brancos, os anúncios da loteria e a vigilância constante criam uma sensação de prisão disfarçada de centro de bem-estar. Lincoln precisa reunir informações sem saber quem pode ouvi-lo, enquanto Jordan permanece próxima de uma convocação apresentada como privilégio.

Quando os personagens chegam ao exterior, Michael Bay leva a história para seu território conhecido. Carros são destruídos, helicópteros perseguem fugitivos e estruturas urbanas viram obstáculos durante sequências grandiosas. A ação oferece energia, embora por vezes afaste a atenção da descoberta mais interessante do roteiro. O drama dos clones possui força suficiente para sustentar a tensão sem tantos veículos voando sobre avenidas.

Ainda assim, Bay mantém a aventura compreensível. Lincoln e Jordan procuram pessoas capazes de confirmar sua origem, enquanto Merrick tenta impedir que a existência da instalação venha a público. O objetivo de cada lado permanece definido. Os fugitivos querem sobreviver e conquistar autonomia. O empresário precisa proteger seus clientes, recuperar seus bens biológicos e preservar a reputação da companhia.

Uma ficção científica ainda atual

O roteiro escrito por Caspian Tredwell-Owen, Alex Kurtzman e Roberto Orci reúne questões ligadas à clonagem, ao poder econômico e à propriedade sobre o corpo humano. Esses assuntos surgem ligados às escolhas dos personagens. Lincoln questiona as ordens porque deseja salvar Jordan. Merrick persegue a dupla porque depende do silêncio para manter o negócio. Laurent precisa decidir até onde cumprirá um contrato depois de observar quem está sendo caçado.

Ewan McGregor e Scarlett Johansson formam uma dupla agradável, especialmente quando os personagens tentam decifrar hábitos comuns do mundo exterior. O romance nasce da convivência vigiada e ganha força quando ambos passam a depender um do outro. Há delicadeza nessa relação, mesmo durante a correria típica do diretor.

“A Ilha” perde parte da atmosfera inquietante quando prefere destruição em larga escala, mas conserva uma premissa envolvente e personagens fáceis de acompanhar. Michael Bay entrega um filme acessível, movimentado e menos vazio do que sua fama poderia sugerir. Lincoln e Jordan saem de um lugar onde tudo havia sido escolhido por outras pessoas e passam a lutar pelo direito mais básico que lhes foi negado, decidir o que fazer com a própria vida.