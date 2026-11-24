Bula Streaming Prime Video Um Lugar Chamado Notting Hill (1999)

William Thacker tem uma livraria de viagens em Londres. A entrada de Anna Scott no estabelecimento parece, de início, uma visita improvável de uma cliente famosa. Outros encontros aproximam os dois e abrem a possibilidade de uma relação que precisará lidar com uma diferença muito específica: uma das pessoas é reconhecida onde quer que vá.

O roteiro de Richard Curtis usa esse desequilíbrio para criar constrangimentos e situações cômicas. William conhece uma mulher cuja imagem pública já circulava antes de qualquer conversa entre eles. Anna, por sua vez, procura algum espaço em que não precise representar continuamente o papel que a fama lhe atribuiu.

Hugh Grant trabalha com o desconcerto de alguém que perde a frase no momento errado, enquanto Julia Roberts alterna a desenvoltura profissional de Anna e os instantes em que essa proteção falha. O grupo de amigos de William dá à história um ambiente de convivência, com brincadeiras e pequenas lealdades que contrastam com a atenção impessoal da imprensa.

As três indicações ao Globo de Ouro contemplaram o filme e seus dois protagonistas nas categorias de comédia ou musical. O reconhecimento acompanha uma combinação bem definida: um casal de grande presença em cena, humor de situação e uma pergunta afetiva compreensível. A fantasia depende de que os personagens consigam se enxergar por trás da distância criada pela celebridade.