Julia Roberts e Hugh Grant foram indicados ao Globo de Ouro por “Um Lugar Chamado Notting Hill”, que também disputou o prêmio de melhor filme de comédia ou musical em 2000. Disponível no Prime Video, o romance dirigido por Roger Michell explora o encontro entre a rotina de um livreiro e a exposição permanente de uma estrela de cinema.
Um Lugar Chamado Notting Hill (1999)
William Thacker tem uma livraria de viagens em Londres. A entrada de Anna Scott no estabelecimento parece, de início, uma visita improvável de uma cliente famosa. Outros encontros aproximam os dois e abrem a possibilidade de uma relação que precisará lidar com uma diferença muito específica: uma das pessoas é reconhecida onde quer que vá.
O roteiro de Richard Curtis usa esse desequilíbrio para criar constrangimentos e situações cômicas. William conhece uma mulher cuja imagem pública já circulava antes de qualquer conversa entre eles. Anna, por sua vez, procura algum espaço em que não precise representar continuamente o papel que a fama lhe atribuiu.
Hugh Grant trabalha com o desconcerto de alguém que perde a frase no momento errado, enquanto Julia Roberts alterna a desenvoltura profissional de Anna e os instantes em que essa proteção falha. O grupo de amigos de William dá à história um ambiente de convivência, com brincadeiras e pequenas lealdades que contrastam com a atenção impessoal da imprensa.
As três indicações ao Globo de Ouro contemplaram o filme e seus dois protagonistas nas categorias de comédia ou musical. O reconhecimento acompanha uma combinação bem definida: um casal de grande presença em cena, humor de situação e uma pergunta afetiva compreensível. A fantasia depende de que os personagens consigam se enxergar por trás da distância criada pela celebridade.
Por que assistirPela parceria entre Julia Roberts e Hugh Grant e pelo humor do elenco de apoio. É uma escolha para quem procura uma comédia romântica de atmosfera acolhedora, com encontros desajeitados e um conflito entre exposição pública e vida íntima.Leia a crítica completa