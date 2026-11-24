Bula Streaming Prime Video Carol (2015)

Therese trabalha numa loja de departamentos quando conhece Carol, uma cliente mais velha que atravessa um casamento em crise. O interesse entre as duas começa em gestos pequenos e se desenvolve fora da rotina do balcão. A diferença de experiência e de posição social participa da relação desde o início, sem impedir a curiosidade recíproca.

Blanchett dá a Carol uma segurança que nem sempre corresponde ao que a personagem consegue controlar. Rooney Mara faz Therese observar antes de responder, como alguém que ainda procura entender a extensão do próprio desejo. A proximidade nasce dessa atenção, e Haynes permite que um olhar ou uma pausa carreguem parte considerável do conflito.

O roteiro de Phyllis Nagy adapta o romance publicado por Patricia Highsmith originalmente como “The Price of Salt”. A pressão sobre Carol envolve também sua relação com a filha, o que dá consequências concretas à vigilância e às convenções morais. O romance precisa existir num mundo que tenta determinar quais vínculos são aceitáveis.

As seis indicações ao Oscar foram para atriz, atriz coadjuvante, roteiro adaptado, fotografia, figurino e trilha sonora. Esses elementos trabalham em conjunto: roupas, interiores e imagens vistas através de vidros ajudam a compor a distância entre a vida pública e o que as personagens desejam. A elaboração visual sustenta a narrativa sem dispensar a força do encontro entre Blanchett e Mara.