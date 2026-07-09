Ed Harris, Viggo Mortensen e Renée Zellweger em faroeste na HBO Max

Em 1882, no Território do Novo México, dois homens da lei chegam a uma pequena cidade para enfrentar um fazendeiro poderoso, depois que a violência transforma Appaloosa em território de medo. Dirigido por Ed Harris, “Appaloosa — Uma Cidade Sem Lei” retoma o faroeste por um caminho mais sóbrio, atento às regras frágeis que tentam separar civilização e barbárie quando o revólver ainda fala alto demais.

A história acompanha Virgil Cole, interpretado pelo próprio Ed Harris, e Everett Hitch, vivido por Viggo Mortensen. Os dois trabalham de cidade em cidade, contratados para assumir cargos de marechal e assistente quando a autoridade local já não dá conta do serviço. Em Appaloosa, eles são chamados pelos líderes da comunidade depois que Randall Bragg, personagem de Jeremy Irons, um rancheiro recém-chegado, passa a intimidar comerciantes, controlar homens armados e desafiar qualquer tentativa de lei. O quadro piora quando três policiais locais são mortos, deixando a cidade sem proteção e sem muita dignidade.

A lei chega contratada

Virgil Cole não é apresentado como herói sorridente de cartaz antigo. Ele é um homem de fala curta, olhar duro e uma noção muito particular de ordem. Antes de aceitar o trabalho, exige que sua autoridade seja reconhecida por escrito e obedecida sem interferência. Para ele, o distintivo só tem valor se vier acompanhado de poder real. Everett Hitch, seu parceiro, observa tudo com calma e permanece ao lado dele com a lealdade de quem já atravessou muitas ruas perigosas.

Essa parceria é um dos motores mais interessantes do filme. Cole age com rigidez quase militar, enquanto Hitch parece pesar cada gesto antes de falar. Viggo Mortensen dá ao personagem uma elegância seca, meio cansada, que combina bem com a poeira do cenário e com a violência sempre à espreita. Os dois funcionam porque confiam um no outro, mas também porque sabem que a amizade, naquele mundo, precisa sobreviver ao medo, ao orgulho e à possibilidade de morte a cada esquina.

Randall Bragg surge como o tipo de vilão que raramente precisa levantar a voz. Jeremy Irons compõe um homem rico, vaidoso e acostumado a ser tratado com cautela. Ele tem terras, capangas e uma convicção perigosa de impunidade. Sua presença revela o principal problema de Appaloosa. A cidade quer justiça, mas depende de homens pagos para garanti-la. O filme observa essa contradição com inteligência, sem transformar a lei em discurso bonito demais para aquele chão de terra.

Um romance atravessa a pólvora

A chegada de Allison French, interpretada por Renée Zellweger, muda o clima da cidade e também a relação entre os dois homens da lei. Viúva, refinada e espirituosa, ela desperta o interesse de Virgil Cole, que se apaixona de maneira intensa e um pouco desajeitada. Para um homem tão seguro diante de pistoleiros, Cole parece bem menos preparado para lidar com afeto. O resultado é uma graça discreta, nascida do contraste entre a dureza do marechal e sua dificuldade em se portar como pretendente.

Allison, porém, não entra na história apenas como par romântico. Ela é uma mulher tentando se posicionar em um ambiente dominado por homens armados, dinheiro e reputação. Sua presença provoca insegurança em Cole e atenção em Hitch, abrindo uma fissura delicada na parceria dos dois. O filme não precisa transformar isso em novela. Basta mostrar como uma promessa de amor pode mexer com decisões, vigilância e confiança quando há um criminoso à espera de qualquer brecha.

Renée Zellweger dá a Allison uma mistura de charme, vulnerabilidade e cálculo social. A personagem sorri, toca piano, conversa com doçura e, ainda assim, deixa no ar a impressão de que aprendeu a sobreviver usando os recursos disponíveis. Em um faroeste tão marcado por códigos masculinos, ela tem importância porque obriga Cole e Hitch a olharem para além da missão armada. O perigo deixa de estar apenas no coldre do inimigo.

Bragg ameaça a ordem

O enredo avança quando Cole e Hitch tentam transformar a força de Randall Bragg em caso judicial. Prender o rancheiro é apenas parte do problema. A cidade precisa sustentar a acusação, proteger testemunhas e garantir que o poder de Bragg não desmonte tudo antes do julgamento. O filme trabalha bem essa tensão porque mostra que a lei, naquele contexto, depende tanto de coragem quanto de logística. Levar alguém até o tribunal pode ser tão arriscado quanto enfrentar uma troca de tiros.

Ed Harris, na direção, prefere uma encenação contida. As cenas de ameaça costumam se apoiar em espera, distância e silêncio. Um homem parado na rua, uma mão perto da arma, um olhar de Hitch para Cole. Esses elementos seguram a atenção porque cada gesto pode definir quem vive e quem perde o controle da situação. A violência existe, mas não vem embalada em espetáculo fácil. Ela surge quando a conversa acaba e ninguém mais consegue sustentar a pose.

Também há uma ironia seca atravessando o filme. Cole, que domina com firmeza uma sala cheia de homens armados, tropeça em frases simples quando tenta agradar Allison. Hitch, mais reservado, percebe nuances que o amigo prefere ignorar. Bragg, por sua vez, usa a própria arrogância como escudo, acreditando que dinheiro e influência ainda podem comprar saída. O riso, quando vem, nasce desse atrito entre pose e fragilidade.

Faroeste de lealdades frágeis

“Appaloosa — Uma Cidade Sem Lei” se diferencia por tratar o faroeste menos como desfile de bravura e mais como disputa diária por autoridade. O filme tem drama, crime, romance e ação, mas sua força está na maneira como esses elementos se cruzam. A tentativa de prender Bragg pressiona a cidade. O romance com Allison pressiona Cole. A amizade com Hitch precisa resistir aos dois movimentos. Nada se resolve com um único tiro ou uma frase de efeito.

É interessante seu olhar para a masculinidade. Virgil Cole quer ser justo, mas também quer ser obedecido. Everett Hitch quer proteger o amigo, mas não pode viver a vida por ele. Randall Bragg quer mandar sem responder por seus atos. Allison French quer segurança, afeto e algum espaço para escolher. Cada personagem busca algo bastante concreto, e é isso que mantém a história firme mesmo quando o ritmo desacelera.

O faroeste é elegante, um pouco amargo e mais adulto do que a média das aventuras embaladas apenas pela poeira e pela mira certeira. “Appaloosa — Uma Cidade Sem Lei” não corre para agradar. Prefere acompanhar homens e mulheres tentando sobreviver a acordos frágeis, sentimentos mal administrados e uma cidade que só volta a respirar quando alguém aceita ficar na linha de fogo. Para quem gosta do gênero, é um filme de gestos pequenos, consequências grandes e silêncios que pesam quase tanto quanto uma arma carregada.