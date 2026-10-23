TOP 3 da Netflix: o suspense imperdível com Rosamund Pike e Nick Nolte

A enfermeira Miranda Wells (Rosamund Pike) tenta recuperar a vida em uma pequena cidade americana depois de sofrer uma violência dentro de casa. Em “Sede de Vingança”, suspense de 2015 dirigido por Fouad Mikati, ela toma uma decisão que preocupa o pai e intriga quem acompanha sua história. Começa a visitar na prisão o homem que a estuprou. A aproximação parece contrariar qualquer desejo de proteção, mas Miranda oferece poucas pistas sobre o que pretende conseguir com aqueles encontros.

Antes da agressão, ela leva uma vida metódica, trabalha no hospital e quer ingressar na área cirúrgica. Também planeja mudar de casa e dedica parte do tempo livre à confeitaria, preparando bolos que exigem paciência e precisão. Rosamund Pike apresenta uma mulher reservada, exigente e pouco inclinada a dividir suas emoções. Essa personalidade já existia antes do crime, detalhe relevante para que suas atitudes posteriores tenham alguma continuidade.

Um encontro marcado e uma chegada inesperada

Uma colega organiza um encontro às cegas para Miranda. Quando William Finn (Shiloh Fernandez) aparece à sua porta antes do horário combinado, ela acredita estar recebendo o homem com quem sairia. Ele se aproveita do engano, entra na residência e a estupra. A partir dessa violência, o trabalho, a relação com o próprio corpo e a permanência na casa ficam comprometidos.

William é preso, mas sua condenação está longe de devolver à enfermeira a rotina anterior. Miranda precisa continuar vivendo no endereço onde foi atacada, enquanto tenta recuperar condições de exercer a profissão. Mikati acerta ao dar espaço a essas dificuldades. O agressor está atrás das grades, porém ela ainda enfrenta perdas que ultrapassam o andamento do caso criminal.

A tentativa de vender o imóvel acrescenta uma preocupação financeira à recuperação. A ligação da casa com o crime afasta compradores e dificulta a mudança. Miranda deseja sair, mas depende de uma venda que se tornou mais complicada por algo que fizeram contra ela. É um detalhe que dá consistência ao drama, porque nem toda decisão pode ser executada apenas com disposição para seguir adiante.

O trabalho também fica ameaçado

Os tremores nas mãos prejudicam os planos de Miranda no hospital. Para uma enfermeira interessada na área cirúrgica, a falta de firmeza compromete uma ambição profissional importante. A dificuldade alcança ainda a confeitaria, atividade na qual ela costumava demonstrar habilidade. Até aquilo que oferecia satisfação passa a exigir um esforço que antes parecia desnecessário.

Pike trabalha bem essa perda de controle. Em vez de depender de falas sobre sofrimento, usa a postura, as pausas e a dificuldade de realizar tarefas conhecidas. Sua Miranda tenta preservar a compostura, embora o corpo já não corresponda às exigências que impõe a si mesma. Há algo doloroso nessa insistência em executar um gesto simples e descobrir que ele deixou de ser simples.

A interpretação sustenta o interesse mesmo quando o roteiro demora a avançar. A atriz consegue despertar curiosidade sem transformar toda reação em uma promessa de revelação. Ainda assim, a reserva da personagem também cria um problema. Em algumas passagens, faltam elementos para acompanhar suas escolhas, e a distância entre Miranda e o público parece maior do que a história precisava.

As cartas levam à prisão

Miranda começa a escrever para William. As cartas são devolvidas, mas ela insiste no contato e passa a visitá-lo. A decisão muda o rumo do suspense, pois coloca a sobrevivente diante do agressor em encontros que ela própria procura. A prisão oferece uma separação física entre os dois, embora a conversa reabra um vínculo que sua família preferia encerrar.

O comportamento da enfermeira admite dúvidas. Ela estaria tentando enfrentar o medo, obter alguma explicação ou recuperar a capacidade de decidir quando aquele homem pode se aproximar? Mikati preserva suas intenções e concentra a atenção na maneira pela qual ela passa a tratá-lo. O interesse nasce desse contraste entre a gravidade do crime e a aparente cordialidade das visitas.

Shiloh Fernandez interpreta William sem apagar o desconforto de sua presença. Qualquer sinal de receptividade precisa conviver com o conhecimento do que ele fez. Por isso, acompanhar as conversas não exige aceitar uma reconciliação. A tensão permanece na possibilidade de ele atribuir à aproximação um significado que Miranda ainda não confirmou.

O roteiro, contudo, repete essa incerteza por tempo demais. Algumas visitas acrescentam pouco ao que já sabemos, e a atuação de Pike acaba encarregada de sustentar passagens que pediam maior desenvolvimento. Há diferença entre preservar uma intenção e deixar uma personagem sem espaço para expressar outras preocupações. Quando quase tudo depende do que ela esconde, sua recuperação perde parte da atenção que havia recebido.

Um pai que teme outra violência

Mitchell Wells (Nick Nolte) acompanha as escolhas da filha com preocupação. Para ele, manter William afastado seria uma condição básica de segurança. Saber que Miranda procura o agressor torna sua posição difícil, porque o desejo de protegê-la esbarra no direito dela de tomar decisões. A perspectiva de que o condenado volte à liberdade aumenta esse receio.

Nolte dá afeto e cansaço a um papel que poderia ficar restrito às advertências paternas. Mitchell não dispõe de meios para desfazer o que aconteceu e tampouco consegue convencer a filha a interromper as visitas. A relação entre eles oferece algumas das passagens mais humanas de “Sede de Vingança”. Há carinho, mas também frustração e uma dificuldade crescente de conversar sem que o medo ocupe todo o espaço.

Miranda tenta voltar a decidir sobre a própria vida, enquanto o pai teme que suas escolhas a exponham a outro perigo. Pike e Nolte dão credibilidade a esse desacordo, mesmo quando Mikati insiste demais em esconder informações. A curiosidade sobre William permanece, mas a relação familiar oferece uma preocupação mais próxima e reconhecível. Mitchell pede que a filha se afaste. Ela continua indo à prisão.