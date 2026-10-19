O homem que jogou suas letras no Tâmisa para impedir que o sócio as herdasse

Os tipos metálicos da Doves Press foram lançados no rio e recuperados quase um século depois. Em 2026, algumas peças voltaram a imprimir.

Bula Achados As letras que voltaram do rio

Thomas James Cobden-Sanderson levou os tipos de sua editora até uma ponte e os jogou no Tâmisa. Não resolveu o assunto numa única noite. Entre 1916 e 1917, fez repetidas viagens para se livrar das peças metálicas que permitiam imprimir os livros da Doves Press. Seu antigo sócio, Emery Walker, deveria recebê-las depois de sua morte. Cobden-Sanderson preferiu deixar a herança no fundo do rio.

A briga tinha começado muito antes do primeiro mergulho das letras. Fundada em Londres em 1900, a Doves Press reunira os dois homens num projeto de edição artesanal. A fonte, inspirada em modelos venezianos do século 15, foi desenvolvida sob a supervisão de Walker. A Bíblia que a editora publicou em cinco volumes, de 1903 a 1905, tornou-se uma de suas realizações mais admiradas.

Uma fonte tipográfica era também um conjunto de objetos pesados. Cada letra em relevo ocupava a extremidade de uma pequena peça de metal, combinada com outras para formar linhas e páginas. O desenho podia ser admirado nos livros prontos. Para continuar imprimindo da mesma maneira, porém, era preciso dispor do material. A disputa entre os sócios alcançava justamente essa diferença entre a aparência das letras e sua existência física.

A sociedade terminou em 1909. Depois de negociações, ficou estabelecido que Cobden-Sanderson poderia usar os tipos durante a vida e que Walker os receberia quando ele morresse. O acordo exigia uma disposição para a convivência que não sobreviveu à separação dos negócios. O impressor começou por eliminar os instrumentos de fabricação. O Centre for Printing History and Culture registra o descarte de punções e matrizes em 1913, antes das viagens em que afundaria os tipos propriamente ditos.

Não foi, portanto, um gesto impensado seguido de arrependimento. Houve preparação, transporte e insistência. Cobden-Sanderson, já idoso, precisou trabalhar para impedir que seu trabalho tivesse continuidade. Em março de 1917, ao anunciar o fechamento da Doves Press, informou o destino que dera ao material. Os livros permaneceram nas estantes dos colecionadores. As letras que poderiam produzir outros exemplares estavam na lama.

Do metal à impressão Uma volta incompleta A fonte digital e o resgate físico são etapas distintas da recuperação. a a Sobre os registros O resgate não recuperou todo o conjunto. Segundo a Universidade de York, peças encontradas por Angus McArthur foram usadas nas letras finais do poema “Doves”, de Lydia Kennedy.

Quase um século depois, Robert Green decidiu reconstituir a fonte em formato digital. Usou as páginas impressas como referência e lançou uma versão em 2013. Ainda insatisfeito com a fidelidade do desenho, passou a procurar os objetos originais. Em outubro de 2014, encontrou três peças na margem exposta pela maré baixa e organizou uma operação de resgate com mergulhadores da autoridade portuária de Londres.

O comunicado divulgado por Green em novembro daquele ano trata a descoberta como uma etapa do trabalho de desenho. Ter acesso ao metal permitiria aperfeiçoar a versão digital. Esse é um detalhe particularmente bom da história. As peças recuperadas podiam ser expostas como relíquias de uma discussão absurda, mas serviam também para resolver problemas concretos de forma e proporção.

A recuperação ganhou outro capítulo em 2026. Em notícia de 15 de junho, a Universidade de York anunciou que sua Thin Ice Press utilizara tipos resgatados para imprimir parte de um livro de poesia. Angus McArthur havia encontrado 53 peças, depois catalogadas e emprestadas à oficina. Algumas foram empregadas nas letras finais de “Doves”, poema de Lydia Kennedy incluído em “The Marker Committee”.

É importante conservar a escala da experiência. O acervo inteiro não voltou do fundo do rio, nem o novo livro foi todo composto com as peças recuperadas. Um pequeno conjunto retornou ao contato com tinta e papel. A raridade da ocasião está nesse uso limitado e verificável, suficiente para contrariar a decisão do antigo impressor.

Cobden-Sanderson queria impedir uma transmissão. Conseguiu interrompê-la durante décadas e tornou inseparáveis a beleza da fonte e a violência de sua posse. Green procurou as letras para redesenhá-las; os impressores de York puderam usar algumas novamente. No fim dessa longa disputa, o metal ainda aceitava tinta.