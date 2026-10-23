Discover
Filmes
King IvoryDivulgação / Three Point Capital (TPC)
Filmes
por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Traficantes e policiais de verdade dividem a tela com Ben Foster neste thriller no Prime Video

Cenário perfeito para a eclosão de episódios de violência, em que gangues enfrentam a polícia de igual para igual, contando com o aparato bélico que conseguem mediante o tráfico de armas, a compra e venda de drogas alimenta um mercado que, segundo estimativas históricas divulgadas pela Unifesp, movimentava cerca de 900 bilhões de dólares ao ano em todo o mundo, o correspondente, na comparação então apresentada, a 1,5% do PIB mundial ou um terço do que o Brasil produzia em doze meses. Nos rincões de países ricos e pobres, a guerra de grupos criminosos que se digladiam pelo comando de bocas de fumo assombrosamente rentáveis seduz homens jovens e de baixa escolaridade, quase sempre negros, com a falsa promessa de ganhos estratosféricos para sua realidade de miséria e humilhação, conjuntura que vai se desdobrando num mosaico de dramas íntimos e socioeconômicos. John Swab junta todas essas questões em “King Ivory: Vício das Ruas”, dissecando a epidemia de fentanil que assola Oklahoma, alastrando-se rápido pela América inteira. Swab demonstra habilidade ao elaborar hipóteses acerca da relação entre o narcotráfico e o apodrecimento das instituições, enquanto faz um recorte melancólico de dores que não saem no jornal.

Paraísos artificiais

Conchavos entre gângsteres dentro de um presídio são o movimento inicial para que o fentanil chegue às ruas, não sem despertar a cobiça e a fúria de bandidos de outras facções. George Greene ganha a confiança de Holt Lightfeather, que trabalha para sua soltura e só pede que ele o ajude a vencer Ramón Garza, que passou da mercancia de entorpecentes para o tráfico de pessoas. Policiais antidrogas de Tulsa, a segunda cidade mais populosa de Oklahoma, no nordeste do estado, já estão a par dos planos de Greene e Lightfeather, e Layne West é um dos mais entusiasmados, ainda que disfarce bem. Juntamente com o parceiro Ty Grady, West, arquétipo do tira durão e abnegado, vai com tudo para cima da bandidagem, mas leva um balde de água fria quando fica sabendo que Jack, o filho adolescente, tornou-se um freguês dos arqui-inimigos do pai, e talvez não volte. Costurando os dois segmentos da história, James Badge Dale é o grande nome do filme, desembaraçado tanto nas sequências de maior tensão ao lado de Ben Foster e George Carroll como em momentos mais introspectivos. Retratar esse rei ilusoriamente gentil como um tirano também é um ponto forte aqui, claro.

Filme: King Ivory: Vício das Ruas
Diretor: John Swab
Ano: 2024
Gênero: Crime/Drama/Suspense
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

Leia Também
Imagem de divulgação de A Parte dos Anjos

Ken Loach escalou um ex-detento e levou o Prêmio do Júri em Cannes: a comédia no Prime Video

Boku no Ohisama

Os jovens protagonistas não receberam o roteiro: o filme japonês de Cannes no Prime Video

Imagem de divulgação de Apreensão

Uma cobrança de US$ 21.634 virou filme com Rose Byrne e acaba de chegar ao Prime Video