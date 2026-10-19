Discover
Livros
Ilustração conceitual de uma silhueta feminina recortada em uma pilha de folhas claras, sobre fundo vinho, com um fio vermelho.Laboratório Visual
Livros
por Bula Achados
Bula Achados

O romance virou best-seller 11 anos antes de descobrirem quem era sua autora

Hannah Crafts assinava um manuscrito do século 19. Depois do sucesso editorial, uma investigação de arquivos e do papel revelou a mulher por trás do nome.

Bula AchadosÀ procura da autora

O livro já tinha leitores, críticas e lugar entre os mais vendidos quando ainda faltava descobrir quem o havia escrito. “The Bondwoman’s Narrative” chegou às livrarias em 2002 com a assinatura de Hannah Crafts. O nome estava no manuscrito. Encontrar a mulher por trás dele levaria mais de uma década, num trabalho em que até o papel usado para escrever entrou na investigação.

Henry Louis Gates Jr. havia adquirido o manuscrito em 2001. Era um romance do século 19, apresentado como obra de uma mulher que escapara da escravidão na Carolina do Norte. A edição preparada pelo pesquisador transformou aquele documento em sucesso de público no ano seguinte. A história editorial tomou assim uma ordem pouco habitual. Primeiro veio o reconhecimento do romance. A biografia da autora continuou por fazer.

O objeto oferecia bastante trabalho. Segundo o registro de Yale sobre sua incorporação à Biblioteca Beinecke, eram 301 páginas manuscritas. Gates autenticou o documento, editou o texto e providenciou sua publicação em abril de 2002. Havia, portanto, muito mais que um nome solto ou a notícia de um livro desaparecido. A escrita estava disponível para exame, com a extensão de um romance inteiro. Não era preciso reconstituir a obra a partir de lembranças alheias.

Ainda assim, reconhecer sua procedência encontrou resistência. Gregg Hecimovich, que acabaria identificando a escritora, começou desconfiando da atribuição. As referências literárias pareciam sofisticadas demais para uma mulher recém-saída do cativeiro. Ele chegou a considerar uma sobrinha branca da família Wheeler, mencionada na narrativa, como possível autora. A hipótese tinha uma comodidade evidente. Deixava a familiaridade com os livros do lado de quem já se esperava encontrá-la.

A pesquisa o obrigou a rever esse ponto de partida. Num relato publicado pela Universidade Vanderbilt em 2014, Hecimovich explicou que os Wheeler empregavam pessoas escravizadas alfabetizadas em tarefas de correspondência. Obras literárias eram lidas e recitadas na casa. O pesquisador percorreu arquivos, documentos públicos, papéis particulares e entrevistas. Ao confrontar as pistas, foi descartando candidatas, inclusive aquela em que inicialmente acreditara.

Em 2013, anunciou a identificação de Hannah Crafts como Hannah Bond, mulher escravizada pela família Wheeler. A apuração ganhou também uma prova material. Conforme o relato da Harvard Gazette, especialistas relacionaram o papel do manuscrito a lotes utilizados na casa dos Wheeler em 1856 e 1857. O suporte da escrita ajudava a situar a autora no ambiente que a narrativa descrevia. Uma folha podia esclarecer o que uma assinatura, sozinha, não resolvera.

O livro chegou antes da biografiaRomance, identificação e biografia
2002Publicação de “The Bondwoman’s Narrative”.
2013Gregg Hecimovich anuncia a identificação de Hannah Bond.
2023Publicação de “The Life and Times of Hannah Crafts”.
Por que a assinatura não bastava?

Hannah Crafts era o nome inscrito na obra. A pesquisa precisou relacioná-lo a Hannah Bond por meio de registros históricos, pistas narrativas e exame documental. A cronologia distingue a circulação do romance da reconstrução da vida da autora.

O intervalo entre a publicação e a identificação merece atenção. Durante aqueles onze anos, o romance pôde ser lido sem que a pesquisa tivesse estabelecido quem era Hannah. O leitor não precisava esperar uma conclusão biográfica para acompanhar a história. Para o historiador, porém, a autoria mudava perguntas importantes. Quem tinha acesso à leitura? Em que condições uma mulher escravizada podia escrever? Que documentos permitiam acompanhar sua passagem de uma casa a outra?

A resposta exigia cuidado com uma armadilha comum. Um romance que aproveita a experiência de sua autora não se converte por isso numa declaração literal sobre cada episódio de sua vida. É preciso confrontar nomes, lugares e acontecimentos com outros registros. Aceitar toda cena como documento seria um atalho tentador, sobretudo numa pesquisa com tantas lacunas, mas eliminaria justamente a liberdade de invenção que faz daquele manuscrito uma obra literária.

A investigação prosseguiu depois do anúncio de 2013. Em 2023, Hecimovich publicou a biografia “The Life and Times of Hannah Crafts”. A apresentação do livro pelo National Humanities Center situa a fuga de Hannah da Carolina do Norte em 1857 e o trabalho no manuscrito durante seu abrigo em Nova York. Destaca também as experiências de cinco mulheres escravizadas que entraram na composição do romance. Reconhecer a autora abriu caminho para procurar outras pessoas em torno dela.

Essa ampliação importa porque a história poderia terminar facilmente na satisfação de solucionar um enigma. Encontrou-se o nome, resolveu-se o caso. O trabalho posterior mostra quanto restava examinar. As relações de Hannah, suas leituras e o destino dado à experiência de outras mulheres não cabiam numa correção de catálogo. A identificação permitia voltar às páginas com novas informações, sem dispensar a leitura delas.

Hoje o leitor pode chegar a Hannah pela edição de seu romance ou pelo livro dedicado à sua vida. A ordem ficou menos estranha. Em 2002, porém, quem comprava “The Bondwoman’s Narrative” levava para casa uma obra cuja assinatura ainda obrigava os pesquisadores a sair à procura de sua dona.

Bula Achados

Bula Achados

Bula Achados reúne descobertas e histórias pouco conhecidas sobre livros, escritores, bibliotecas e outras invenções da cultura. Uma editoria da Revista Bula.

Leia Também
Ilustração de um livro aberto de capa azul, cujas linhas pretas se erguem e formam um nó sobre as páginas.

O homem que passou quatro anos fazendo um livro que ninguém consegue ler, nem ele

Ilustração conceitual de um grande livro aberto com uma biblioteca em miniatura dentro de uma das páginas.

Um livro considerado perdido reapareceu na Dinamarca com quase 2 mil obras resumidas em suas páginas

Ilustração conceitual de livros com lombadas de madeira que se transformam em árvores, com galhos e raízes.

Ele criou mais de 500 livros de madeira, cada um feito da árvore que guardava dentro