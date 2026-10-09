Ben Affleck dirige e estrela esse suspense ao lado de Gillian Anderson, Kerry Washington e Steve Yeun, na Netflix

Mark Kimball (Ben Affleck), candidato à prefeitura de Los Angeles, recebe um telefonema que transforma sua campanha eleitoral em uma preocupação secundária. Seu filho teria sido sequestrado, e ele precisa conseguir dinheiro para o resgate ao lado da esposa, Abigail (Kerry Washington). Esse é o ponto de partida de “Sobrevivência”, suspense de 2026 também dirigido por Affleck, em que uma ameaça à família põe em risco a carreira de um homem acostumado a cuidar da própria reputação.

A situação reúne ingredientes promissores. Mark defende inclusão e solidariedade diante dos eleitores, mas precisa decidir quanto está disposto a sacrificar quando a violência chega à sua casa. Há uma diferença considerável entre defender princípios numa campanha e mantê-los numa noite de desespero. Affleck aposta nessa distância, embora o roteiro nem sempre dê ao personagem a complexidade que o dilema pede.

O dinheiro ficou na campanha

O pedido de resgate chega num momento especialmente ruim para as finanças do casal. Mark comprometeu recursos com a candidatura e agora precisa levantar uma quantia que não tem à disposição. A campanha, até então um investimento no futuro, passa a pesar sobre uma urgência que não pode esperar pelo resultado das urnas.

Esse detalhe dá força ao começo da história. O protagonista ocupa uma posição privilegiada, tem contatos e pretende governar uma grande cidade, mas sua influência não resolve a cobrança. A imagem de homem preparado para assumir responsabilidades públicas sofre quando ele perde o controle dentro de casa. O dinheiro aplicado na eleição passa a fazer falta onde nenhuma promessa de campanha pode substituí-lo.

Affleck tem presença para interpretar esse homem dividido. Seu jeito contido combina com alguém habituado a escolher palavras e administrar impressões. Mark tenta preservar a postura enquanto precisa tomar decisões sob pressão. O problema está na escrita, que explica suas preocupações com tanta frequência que sobra pouco espaço para observar contradições mais difíceis. Quando ele ameaça agir com dureza, o roteiro parece hesitar diante do desconforto que poderia provocar.

A ajuda traz outros interesses

Dayle Burton (Gillian Anderson), especialista em resgates, entra na história para ajudar o casal. Ela tem experiência numa situação que Mark e Abigail enfrentam pela primeira vez. Sua presença estabelece uma diferença importante entre quem precisa lidar com o perigo profissionalmente e quem está emocionalmente envolvido na ameaça.

Anderson transmite segurança, mas recebe uma personagem com poucas oportunidades de deixar uma impressão particular. Dayle passa boa parte do tempo oferecendo informações e orientações. A atriz consegue dar firmeza às intervenções, embora o papel peça menos do que ela poderia entregar. É frustrante acompanhar uma intérprete tão expressiva numa função que depende tanto de explicar o próximo passo.

Sam Allison (Steven Yeun), aliado político de Mark, acrescenta outra preocupação à crise. Seus conselhos carregam o peso da candidatura, que continua existindo mesmo quando o assunto é a segurança da família. O candidato precisa ouvir recomendações de quem também pensa em sua carreira, e essa mistura torna mais difícil distinguir ajuda de interesse.

Yeun acrescenta energia às conversas, mas também enfrenta as limitações do roteiro. Em vez de permitir que suas prioridades apareçam aos poucos, a escrita insiste em esclarecer o que está em jogo. O espectador acompanha as dificuldades sem muito esforço, porém recebe poucas oportunidades de formar uma suspeita antes que alguém explique a situação.

Um casamento sob pressão

Abigail enfrenta o medo ao lado do marido, mas permanece menos desenvolvida do que deveria. Kerry Washington precisa dar peso emocional a uma mulher cuja vida, fora da emergência e dos problemas conjugais, recebe pouca atenção. A angústia está presente, embora faltem detalhes que tornem aquela esposa uma pessoa mais singular.

Essa ausência faz diferença porque o casal precisa agir em conjunto quando a confiança entre os dois já merece atenção. Conseguir o dinheiro exige escolhas difíceis, e as fragilidades do casamento tornam essas escolhas ainda mais delicadas. Para que o desgaste tenha força, seria necessário conhecer melhor o que Abigail espera da relação e o que sente ter perdido nela.

Washington sustenta a personagem com os recursos que tem. Ainda assim, há momentos em que sua presença parece maior do que o espaço oferecido pela escrita. O resgate aproxima marido e mulher por necessidade, mas a intimidade entre eles não ganha a mesma atenção dedicada às informações sobre a cobrança. Quando os problemas domésticos entram na conversa, parte de seu peso depende do trabalho da atriz.

Boas perguntas, pouco desconforto

Mark precisa reunir dinheiro e proteger a família enquanto considera os danos que suas atitudes podem causar à candidatura. Essa combinação permitiria um suspense mais incômodo, especialmente quando suas convicções públicas passam a disputar espaço com seus interesses pessoais. A questão mais interessante está no preço que ele aceita pagar e em quem pode acabar pagando junto.

Affleck, entretanto, deixa o protagonista escapar de algumas das ambiguidades que poderiam torná-lo memorável. As preocupações estão expostas, os riscos são anunciados e as relações são explicadas. Falta a sensação de que aquela pessoa pode fazer algo que nos obrigue a reconsiderar o julgamento inicial. O candidato perde o controle da situação, mas raramente nos surpreende com a maneira de reagir.

A insistência nas explicações também prejudica o suspense. O telefonema, a falta de dinheiro e a presença de pessoas com interesses diferentes já oferecem elementos suficientes para manter a atenção. Quando os diálogos repetem o significado dessas dificuldades, a tensão perde espaço. Em vários trechos, sabemos o que deve nos preocupar antes que os personagens tenham a chance de tornar esse medo convincente.

“Sobrevivência” reúne um bom elenco e uma premissa capaz de aproximar medo, ambição e desgaste conjugal. Affleck tem um personagem promissor nas mãos, Washington acrescenta sensibilidade à crise e Anderson oferece autoridade à busca por uma saída. O roteiro, porém, aproveita pouco essas possibilidades. Enquanto tenta conseguir o resgate, Mark precisa tomar decisões que ameaçam a família e o projeto de chegar à prefeitura. A cobrança permanece urgente, mas o homem obrigado a respondê-la poderia ser muito mais difícil de decifrar.