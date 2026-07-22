O filme da Netflix que fez Matt Damon e Ben Affleck serem processados

Seis semanas após o assassinato de uma capitã da polícia de Miami, uma equipe antidrogas descobre milhões do cartel e começa a ruir por dentro.

Poucas coisas abalam tanto uma amizade antiga quanto uma montanha de dinheiro sem dono por perto. Em “Dinheiro Suspeito”, novo suspense policial dirigido por Joe Carnahan, uma unidade de narcóticos de Miami entra em colapso depois de localizar uma fortuna escondida numa casa ligada ao tráfico. O grupo já estava fragilizado pela morte ainda sem solução de sua capitã. Quando as notas aparecem, o luto divide espaço com a cobiça, o medo e a suspeita de que alguém ali trabalha para o lado errado.

O tenente Dane Dumars, interpretado por Matt Damon, assumiu recentemente o comando da equipe. A promoção seria complicada em qualquer circunstância, mas se torna ainda mais delicada porque ele precisa liderar antigos colegas enquanto uma investigação interna ronda o departamento. Entre esses homens está o sargento J.D. Byrne, vivido por Ben Affleck, parceiro de longa data de Dumars e pouco disposto a aceitar ordens sem questioná-las.

O roteiro constrói sua tensão a partir dessa amizade desgastada. Dumars acredita que precisa manter controle absoluto sobre a operação. Byrne vê algumas de suas escolhas com crescente desconfiança. Nenhum dos dois pode simplesmente abandonar o trabalho ou resolver tudo numa conversa franca. Há milhões de dólares espalhados diante deles, criminosos interessados em recuperá-los e investigadores atentos a qualquer sinal de corrupção.

Uma equipe ferida antes da operação

A morte da capitã Jackie Velez, interpretada por Lina Esco, funciona como a ferida aberta da história. Ela foi assassinada seis semanas antes dos acontecimentos principais, e o crime permanece sem solução. A ausência da antiga comandante deixou uma vaga de poder, mas também destruiu parte da confiança que mantinha o grupo unido.

Dumars herda o cargo e uma coleção desagradável de problemas. Precisa comandar policiais que ainda choram a antiga chefe, responder a perguntas sobre o passado da unidade e proteger a própria reputação. Matt Damon interpreta o tenente com contenção. O personagem fala pouco, guarda informações e parece calcular cada ordem antes de pronunciá-la. Essa postura protege sua autoridade por algum tempo, embora também alimente as dúvidas de quem trabalha ao seu lado.

Byrne ocupa o extremo oposto. Ben Affleck dá ao sargento uma irritação permanente, quase sempre acompanhada pela sensação de que alguém está escondendo alguma coisa. Ele conhece Dumars há anos, mas a nova hierarquia transforma antigos hábitos em motivos para discussão. A amizade entre os dois ainda existe, embora agora precise sobreviver ao dinheiro, às armas e a uma possível traição.

Milhões escondidos numa casa

A situação muda quando a equipe recebe uma informação e vai até um imóvel associado ao cartel. O que parecia uma busca rotineira revela uma quantia muito maior do que qualquer policial esperava. Os agentes descobrem milhões de dólares empacotados, escondidos e prontos para desaparecer nas mãos de quem chegar primeiro.

A descoberta cria um problema burocrático e outro bem mais perigoso. O dinheiro precisa ser contado e registrado antes de sair da casa. Enquanto os policiais trabalham, o endereço permanece vulnerável. Os donos da fortuna podem aparecer, alguém pode avisá-los e qualquer integrante da unidade pode tentar separar uma parte para si.

Carnahan usa esse espaço limitado para apertar o cerco. A casa não oferece segurança suficiente, mas ninguém pode deixá-la sem concluir o procedimento. Portas, corredores, telefones e pacotes de notas passam a determinar quem tem acesso a cada informação. A demora aumenta o perigo, enquanto a contagem transforma colegas armados em fiscais uns dos outros.

O suspense é alimentado pela dúvida. Cada personagem parece ter uma razão para desconfiar do colega ao lado. O dinheiro tem zeros suficientes para comprar silêncio, aposentadoria e uma vida longe da polícia. Também tem peso suficiente para destruir carreiras antes mesmo que alguém coloque uma nota no bolso.

Steven Yeun entre os dois lados

O detetive Mike Ro, interpretado por Steven Yeun, ocupa uma posição delicada dentro da equipe. Ele acompanha a disputa entre Dumars e Byrne, mas sabe que escolher um lado cedo demais pode custar sua carreira. Ro observa, questiona e tenta permanecer útil enquanto os dois veteranos transformam cada ordem numa demonstração de confiança.

Yeun oferece ao personagem uma cautela nervosa que combina bem com o ambiente. Ro não é apresentado como um simples mediador. Ele possui interesses próprios, conhece os riscos da investigação e percebe que qualquer frase pode ser usada contra ele. Sua presença impede que a história fique limitada ao duelo entre Damon e Affleck.

A detetive Numa Baptiste, vivida por Teyana Taylor, também ganha importância durante a contagem. Ela participa da conferência dos pacotes e mantém atenção sobre os colegas enquanto a pressão cresce. Taylor dá firmeza à policial e traz alguma leveza às conversas sem transformar a situação numa brincadeira. Afinal, é difícil relaxar quando há uma fortuna sobre a mesa e várias armas ao redor.

O elenco trabalha bem porque ninguém parece totalmente confortável. Mesmo os personagens mais experientes demonstram cansaço, medo e irritação. A unidade deveria agir como um grupo treinado, porém funciona cada vez mais como uma família presa numa discussão sobre herança. A diferença é que, nesse caso, os parentes carregam pistolas.

A amizade vira prova de confiança

Damon e Affleck usam a amizade conhecida fora das telas para fortalecer a relação entre Dumars e Byrne. O público aceita que aqueles homens dividiram anos de trabalho antes mesmo de conhecer todos os detalhes. Essa proximidade torna as suspeitas mais dolorosas, pois cada ordem pode soar como acusação e cada pergunta pode esconder uma ameaça.

Joe Carnahan mantém a ação ligada ao problema central. Quando surgem momentos mais físicos, eles nascem da necessidade de proteger a casa, guardar o dinheiro ou descobrir quem divulgou a operação. O diretor não abandona a história para exibir violência. Ele preserva o foco na equipe, no tempo que diminui e na possibilidade de que o inimigo esteja dentro do próprio imóvel.

“Dinheiro Suspeito” perde o ritmo quando guarda informações demais para prolongar a dúvida. Certas atitudes parecem planejadas apenas para impedir que o público forme uma conclusão cedo. Ainda assim, o filme sustenta o interesse porque seus personagens possuem objetivos reconhecíveis. Dumars quer manter o comando. Byrne quer saber em quem pode confiar. Ro busca sobreviver à disputa. Baptiste precisa cumprir o trabalho sem virar alvo de seus colegas ou do cartel.

A história fala sobre corrupção, amizade e lealdade sem transformar seus agentes em heróis impecáveis ou vilões de manual. Todos carregam dúvidas, perdas e contas a pagar. Quando milhões de dólares surgem diante deles, a pergunta deixa de ser apenas quem pretende roubar. A questão mais incômoda é descobrir quem ainda consegue acreditar na honestidade do parceiro ao lado.