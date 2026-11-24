Numa noite em Toronto, o professor de história Adam Bell (Jake Gyllenhaal) assiste a um filme indicado por um colega e reconhece o próprio rosto num ator que nunca viu. O sujeito mal aparece, mas a semelhança é tão grande que Adam procura seu nome nos créditos e decide encontrá-lo. Em “O Homem Duplicado”, Denis Villeneuve parte desse acaso para acompanhar um homem que se mete na vida de um desconhecido sem pensar no que fará quando o tiver diante de si.

Adam dá aulas na universidade e namora Mary (Mélanie Laurent). A vida dos dois já anda morna quando ele começa a gastar o tempo livre revendo a participação do ator e procurando outros filmes em que ele aparece. O homem se chama Anthony e também é interpretado por Jake Gyllenhaal. Tem uma carreira discreta, feita de papéis pequenos, o que dá à descoberta uma graça estranha. De todos os rostos que Adam poderia reconhecer naquela produção, o único que lhe interessa é o de alguém que quase ninguém reparou.

Uma ligação para a casa errada

Adam consegue o telefone de Anthony e liga para a casa dele. Quem atende é Helen (Sarah Gadon), a mulher do ator, que está grávida. Ela reconhece a voz do marido do outro lado da linha e estranha quando o interlocutor insiste que é outra pessoa. Basta esse equívoco para que a procura de Adam passe a fazer parte de uma discussão conjugal da qual ele nada sabe. Helen desconfia de que Anthony voltou a se encontrar com outra mulher e vai atrás de uma explicação.

Gadon faz de Helen a personagem mais atenta do filme. Ela tem motivos para desconfiar do marido e sabe que uma conversa em casa pode render mais perguntas do que esclarecimentos. Quando encontra os dados de Adam entre as coisas de Anthony, vai à universidade para vê-lo pessoalmente. Até ali, ela tinha apenas uma voz conhecida e um nome estranho. Diante do professor, precisa lidar com a possibilidade de que aquilo que ouviu ao telefone seja verdade.

Mary percebe a mudança de Adam por outro caminho. Ela convive com um homem cada vez mais distraído, que reserva sua atenção para alguém que só conhece da tela. Mélanie Laurent deixa aparecer o cansaço de quem já vinha tentando conversar com o namorado antes de aquele assunt​o tomar conta das noites dele. Para Adam, descobrir que Anthony existe é a coisa mais importante que lhe aconteceu em muito tempo. Para Mary, é mais um motivo para ele se ausentar mesmo quando está por perto.

Dois estranhos no mesmo quarto

Adam e Anthony marcam um encontro num hotel. Até então, a investigação dependia de imagens gravadas e de conversas ao telefone. No quarto, os dois podem se olhar de perto, e é aí que o trabalho de Gyllenhaal fica mais interessante. Adam parece querer terminar a conversa assim que percebe o tamanho da coincidência. Anthony sustenta o olhar por mais tempo e demonstra uma desenvoltura que deixa o professor ainda mais desconfortável. Os dois têm o mesmo rosto, mas basta observar quem parece mais à vontade naquele espaço para distinguir um do outro.

Villeneuve também faz bom uso de Toronto. Os prédios altos, as avenidas largas e a luz amarelada dão à cidade um ar abafado. Vista de longe, ela parece grande o bastante para que dois homens iguais passem a vida sem se cruzar. Ainda assim, um filme alugado põe os dois em contato, e uma ligação leva a mulher de um deles ao local de trabalho do outro. O contraste entre o tamanho da cidade e a facilidade com que essas vidas se cruzam ajuda a tornar a história inquietante.

Quando Anthony vai atrás de Adam

O suspense convence melhor nas cenas em que alguém tem um motivo simples para agir. Helen quer saber quem telefonou para sua casa. Mary quer saber por que o namorado anda tão distante. Adam quer ver Anthony com os próprios olhos. As imagens mais enigmáticas de Villeneuve podem causar estranheza, mas uma voz conhecida ao telefone ou um olhar demorado no quarto de hotel já dão conta de perturbar quem assiste. São situações em que qualquer gesto muda o que uma pessoa acredita saber sobre a outra.

Adam sai do encontro disposto a se afastar. Anthony, que até então era o homem procurado, passa a se interessar pela vida do professor. Gyllenhaal faz essa mudança pesar porque o acanhamento de Adam, antes quase simpático, agora deixa à vista o pouco que ele pensou nas pessoas ao seu redor. Ele pôde escolher quando alugar os filmes, quando ligar e onde marcar a conversa. Depois do hotel, é Anthony quem decide quando voltar a procurá-lo.

Publicado em 2002, o romance “O Homem Duplicado”, de José Saramago, chegou às livrarias com uma tiragem inicial de 80 mil exemplares em Portugal. O total de cópias vendidas da obra segue sem confirmação pública. A adaptação para o cinema conquistou cinco troféus no Canadian Screen Awards de 2014, entre eles o de melhor direção para Denis Villeneuve e o de melhor atriz coadjuvante para Sarah Gadon, que interpreta Helen.