O filme perfeito para assistir nas férias: na Netflix

Poppy Wright (Emily Bader), uma escritora de viagens que vive em Nova York, embarca para Barcelona durante o casamento de um amigo, anos depois de romper contato com Alex Nilsen (Tom Blyth), seu antigo companheiro de férias. Dirigido por Brett Haley, “De Férias com Você” acompanha esse reencontro enquanto revisita os verões que aproximaram os dois e o episódio que encerrou a amizade. Poppy deseja recuperar a relação, mas precisa explicar por que desapareceu e o que realmente espera dele.

Inspirado no romance de Emily Henry, o longa trabalha com uma pergunta conhecida nas comédias românticas. Duas pessoas podem permanecer melhores amigas quando o afeto começa a ocupar um espaço maior? A resposta demora porque Poppy e Alex passaram quase uma década criando regras para não lidar com o assunto. Eles viajam, dividem quartos, cuidam um do outro e retornam para seus respectivos relacionamentos. Cada férias acrescenta intimidade, mas também fortalece o pacto silencioso de fingir que nada mudou.

Uma mentira leva Poppy a Barcelona

Poppy construiu uma carreira visitando lugares que muita gente sonha conhecer, mas já não sente o mesmo entusiasmo pelo trabalho. Quando David (Miles Heizer), irmão de Alex, lembra que seu casamento será realizado em Barcelona, ela enxerga uma oportunidade para rever o antigo amigo. O problema é que os dois não se falam há dois anos.

Para não admitir que viaja apenas por causa dele, Poppy telefona e diz que estará na Espanha trabalhando. A desculpa permite sua entrada no casamento, mas dura pouco. Alex percebe que ela não tem qualquer compromisso profissional na cidade e exige uma explicação. Poppy admite que sentiu sua falta e deseja recuperar o vínculo anterior, embora ainda não consiga falar sobre o motivo que os separou.

O reencontro carrega afeto, irritação e aquele constrangimento típico de quem conhece profundamente a outra pessoa, mas perdeu o direito de fazer perguntas pessoais. Emily Bader interpreta Poppy com energia e certa desordem emocional. Tom Blyth oferece a Alex um comportamento mais contido, marcado por rotinas, cautela e dificuldade para aceitar mudanças. A diferença entre os dois alimenta a comédia e também explica por que permaneceram próximos durante tanto tempo.

A amizade nasceu numa viagem de carro

O passado surge aos poucos. Poppy e Alex se conheceram nove anos antes, quando estudavam no Boston College. Apesar de terem crescido na mesma cidade de Linfield, em Ohio, eles pouco sabiam um sobre o outro. A amizade nasceu durante uma longa viagem de carro até a cidade natal.

Sem dinheiro e com poucas opções de hospedagem, ambos precisam dividir um quarto de motel. Alex mantém distância porque namora Sarah (Sarah Catherine Hook), enquanto Poppy encara a situação com bem menos cerimônia. A convivência revela uma combinação improvável. Ela gosta de improvisar, conversar com desconhecidos e mudar os planos durante o caminho. Ele prefere horários, segurança e algum controle sobre o que acontecerá nas próximas horas.

Um ano depois, após Alex terminar com Sarah, Poppy o leva para acampar em Squamish, no Canadá. Os dois conhecem um grupo de campistas interessados em festa e encontros casuais. A noite poderia separá-los, mas ambos retornam à barraca e criam uma tradição. A partir daquele verão, fariam uma viagem juntos todos os anos.

A promessa oferece aos dois um território próprio, longe de empregos, namoros e cobranças familiares. Também cria um problema difícil de administrar. Durante as férias, Poppy e Alex agem com uma intimidade que não mantêm com seus parceiros, mas voltam para casa sem questionar o significado dessa ligação.

As férias acumulam assuntos pendentes

Brett Haley organiza “De Férias com Você” entre o casamento em Barcelona e as viagens anteriores. Os retornos ao passado não servem apenas para explicar a proximidade. Eles revelam quantas vezes o casal chegou perto de mudar a relação e preferiu preservar uma amizade que já havia assumido outra forma.

Em Nova Orleans, Poppy e Alex fingem estar em lua de mel, embora ambos mantenham relacionamentos com outras pessoas. A brincadeira rende situações constrangedoras e fica ainda mais desajeitada quando o ar-condicionado do quarto para de funcionar. Alex tenta consertar o aparelho, sofre uma crise nas costas e precisa passar parte da viagem deitado. Poppy cuida dele, enquanto os dois insistem que aquela intimidade não significa nada além de amizade.

Outro episódio mostra uma viagem planejada para a Noruega. Poppy adoece antes da partida, e Alex abandona o roteiro para cuidar dela em Nova York. O gesto revela o tamanho do compromisso entre eles. Também deixa evidente que as férias nunca dependeram apenas dos destinos. O que realmente importava era a presença do outro, embora nenhum dos dois tivesse coragem de reconhecer isso.

A comédia funciona melhor quando nasce dessas diferenças cotidianas. Poppy arrasta Alex para situações que ele preferia observar de longe. Alex tenta impedir que ela transforme qualquer contratempo em aventura. Em muitos momentos, ele parece um professor responsável acompanhando uma excursão formada por uma única aluna bastante indisciplinada. Ainda assim, é sua disposição para permanecer ao lado dela que sustenta a parceria.

A Toscana encerra o pacto

A ruptura ocorreu durante uma viagem à Toscana, dois anos antes do casamento. Poppy chegou acompanhada por Trey, enquanto Alex estava novamente com Sarah. Em uma situação delicada, ele ajuda Poppy a lidar com o medo de uma possível gravidez. A proximidade cria um instante que nenhum dos dois consegue tratar como simples amizade.

Poppy se assusta e tenta diminuir o que aconteceu. Alex se sente rejeitado e decide seguir com os planos de construir uma vida ao lado de Sarah. Quando anuncia que deseja se estabelecer em Linfield, Poppy reage mal. Ela acredita que o amigo está escolhendo uma existência menor do que aquela que realmente gostaria de viver.

Alex recebe a crítica como uma invasão. Poppy, afinal, viaja pelo mundo e foge sempre que precisa escolher onde permanecer. Ele encerra a tradição e declara que aquela será a última viagem dos dois. A discussão rompe uma amizade de quase uma década e deixa perguntas que permanecem sem resposta até Barcelona.

O roteiro acerta ao não transformar Sarah em inimiga. Interpretada por Sarah Catherine Hook, ela possui seus próprios desejos e dúvidas. Sua relação com Alex não existe apenas para atrasar o romance principal. A personagem representa uma vida possível para ele, ligada à cidade natal, à estabilidade e aos planos que Poppy costuma rejeitar antes mesmo de examiná-los.

Barcelona obriga os dois a falar

O casamento de David cria um prazo. Poppy e Alex têm poucos dias para decidir se desejam reconstruir a amizade, assumir que ela mudou ou retornar ao silêncio. Entre o jantar de ensaio, os compromissos familiares e a cerimônia, as desculpas perdem força.

Emily Bader oferece espontaneidade a Poppy sem esconder seu egoísmo. A personagem deseja liberdade, mas se incomoda quando Alex escolhe uma vida que não inclui suas viagens. Tom Blyth faz de Alex alguém gentil, porém cansado de permanecer disponível enquanto Poppy decide quando entrar e sair. A química entre os atores torna crível uma ligação sustentada por anos de telefonemas, quartos divididos e férias interrompidas.

“De Férias com Você” olha com sensibilidade o desgaste de uma relação mantida em suspenso. Brett Haley prefere conversas, lembranças e pequenos gestos a grandes declarações. O resultado é uma comédia romântica agradável, apoiada menos nos destinos turísticos do que na intimidade construída entre duas pessoas que passaram anos viajando juntas para não admitir onde desejavam chegar.

Barcelona oferece a Poppy uma última oportunidade de falar sem esconder seus motivos atrás do trabalho. Para Alex, o casamento do irmão marca o momento de decidir quanto tempo ainda aceitará viver entre lembranças e promessas de novas férias. Quando os dois finalmente colocam a amizade em risco, a viagem deixa de ser uma fuga e passa a exigir uma escolha.