A comédia romântica na Netflix para você entrar no modo feriado

“De Férias Com Você” (2026), dirigido por Brett Haley, acompanha o reencontro de dois amigos que transformaram viagens anuais em um pacto afetivo, até que um erro nunca resolvido os afasta por dois anos e obriga uma tentativa arriscada de reconciliação em um novo destino. A história gira em torno de Poppy (Emily Bader) e Alex (Tom Blyth), que, apesar de personalidades opostas, sustentam uma amizade que nasceu na faculdade e se consolidou com uma tradição: viajar juntos todo ano.

Para ela, o mundo é convite permanente. Para ele, conforto está em rotinas previsíveis. Essa diferença nunca foi exatamente um problema, até o momento em que um episódio durante uma dessas viagens rompe o equilíbrio e deixa uma conversa importante sem acontecer. O silêncio que vem depois não é casual, é escolha, e custa caro para os dois.

Quando Poppy decide retomar contato, o gesto vem com um plano. Convidar Alex para mais uma viagem, como nos velhos tempos. O convite funciona quase como um teste. Aceitar significa abrir espaço para lidar com o que foi deixado de lado. Recusar seria encerrar de vez a história. Alex aceita, mas não com entusiasmo. Ele entra na viagem como quem pisa em terreno instável, medindo cada passo.

Pisando em ovos

O filme encontra seu ritmo nesse desconforto. A convivência, antes leve, agora exige cuidado. Pequenas decisões, escolher um restaurante, definir um passeio, dividir um quarto, deixam de ser triviais e passam a carregar tensão. É nesse ponto que a comédia aparece com mais força. Nas tentativas meio desajeitadas de agir como antes, nos silêncios que duram um pouco mais do que deveriam, nas respostas que chegam atrasadas. O riso surge menos como piada construída e mais como reação ao constrangimento.

Poppy tenta manter o espírito da tradição, insistindo em experiências novas, roteiros improvisados e conversas que ela acredita serem leves o suficiente para não tocar no problema. Alex, por outro lado, se protege com cautela. Ele observa mais do que fala, evita certos assuntos e, quando cede, faz isso com reservas. Esse descompasso cria uma dinâmica interessante: ela puxa, ele dá um passo para trás. Ela aposta, ele mede. E, no meio disso, a viagem segue.

Relação cautelosa

A presença de personagens secundários, como a figura interpretada por Sarah Catherine Hook, ajuda a deslocar momentaneamente o foco da dupla, criando respiros na narrativa e permitindo que outras perspectivas entrem em cena. Esses encontros funcionam como espelhos: revelam o que mudou e o que permanece igual na relação dos dois protagonistas.

Brett Haley conduz a história com atenção ao tempo das interações. Não há pressa em resolver o impasse, e isso favorece a construção dos personagens. O diretor prefere observar como eles se comportam em situações simples do que acelerar para um grande momento de revelação. Em alguns trechos, a câmera parece apenas acompanhar, como se estivesse esperando que algo aconteça, e, quando acontece, vem em forma de gesto pequeno, mas significativo.

A soma de tudo

Há também um cuidado em não transformar o conflito em algo grandioso demais. O filme entende que, muitas vezes, o que afasta duas pessoas não é um evento isolado, mas a soma de coisas não ditas. Esse acúmulo aparece nas pausas, nos olhares desviados, nas mudanças sutis de comportamento. Quando um deles decide agir diferente, aceitar um plano, insistir em uma conversa, ou simplesmente permanecer presente, isso ganha peso real dentro da narrativa.

“De Férias Com Você” não trata a reconciliação como algo certo. A viagem não conserta o que foi quebrado. Ela apenas cria as condições para que algo possa ser revisto. E isso é suficiente para manter o interesse: acompanhar duas pessoas que ainda se importam, mas já não sabem exatamente como demonstrar isso.

Entre deslocamentos, tentativas de leveza e conversas que avançam aos poucos, o filme constrói um retrato honesto de amizade e afeto. Há decisões que mudam a forma como os personagens se enxergam. E, nesse processo, o que parecia perdido encontra um caminho possível, não perfeito, mas viável.