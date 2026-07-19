O romance de 76 minutos no Prime Video que transforma Veneza numa tentação impossível de ignorar

Veneza parece ter sido construída para que amantes cometam erros belíssimos. Os canais retardam qualquer fuga, as pontes obrigam os caminhantes a se aproximar, e a cidade inteira ostenta a aparência de um cenário no qual a prudência perde o rumo com admirável facilidade. Juan Zapata vale-se dessa geografia sentimental em “Uma Vez em Veneza”, romance de 76 minutos sobre Maximilian e Maria, dois estrangeiros hospedados na mesma cidade do norte da Itália para participar de conferências distintas. Ele é alemão, trabalha com tecnologia e tenta sobreviver às sequelas de um divórcio; ela é brasileira, química, casada e já não encontra no matrimônio a vida que imaginara. Um comentário sobre jamais terem conhecido Veneza é o bastante para que Maria proponha uma viagem de um dia.

Max aceita com a cautela típica de quem antevê o perigo e segue mesmo assim. Maria, interpretada por Bellatrix Serra, fala, provoca e insiste; Peter Ketnath compõe Maximilian como um homem recolhido, sempre a calcular a distância segura entre o passeio inocente e a traição que talvez já esteja em curso. Os dois têm companheiros esperando a centenas de quilômetros, circunstância que dá ao encontro um limite concreto. Zapata e os corroteiristas Voltaire Barbieri, Vinicius Fontoura e o próprio Ketnath não precisam criar antagonistas. Uma passagem de trem, algumas horas disponíveis e a certeza de que aquela convivência terminará antes do anoitecer fornecem toda a ameaça de que o filme necessita.

O diretor procura um “Antes do Amanhecer” em escala reduzida, substituindo Viena por uma Veneza tomada de fachadas antigas, água esverdeada e turistas. A comparação surge menos pela semelhança dos diálogos que pelo dispositivo. Duas pessoas andam, conversam e tentam sondar a vida alheia enquanto o relógio avança. O filme perde força quando os personagens verbalizam demais o que a cidade, os olhares e a distância física entre eles já haviam comunicado. A espontaneidade anunciada pelo passeio às vezes adquire a aparência de um itinerário obediente, feito de encontros e conversas ordenados para levar Maria e Max ao dilema previsto desde a estação.

Entre o impulso brasileiro e a contenção alemã

Serra injeta movimento na história. Maria tem o entusiasmo de quem decidiu experimentar por um dia a existência que lhe falta, sem esconder que aquele homem estranho também funciona como espelho de uma insatisfação doméstica antiga. Ketnath prefere a contenção, e sua melhor contribuição está na resistência de Maximilian, que não recebe o flerte como dádiva e tampouco se permite esquecê-lo. A diferença cultural aparece em comentários sobre amor, compromisso e felicidade, ainda que o roteiro frequentemente simplifique alemães e brasileiros em temperamentos reconhecíveis demais. Ela seria o impulso; ele, o cálculo. Quando os atores escapam desse arranjo, o filme respira.

A fotografia entrega a Veneza a tarefa de seduzir o espectador nos intervalos em que a química do casal vacila. O recurso é eficiente e também perigoso, porque igrejas, pontes e canais roubam a atenção de uma história deliberadamente pequena. Zapata rodou a produção com uma equipe internacional, fazendo da cidade uma zona neutra onde um alemão e uma brasileira podem suspender por algumas horas suas biografias e experimentar uma versão mais atrevida de si mesmos. O cenário não está ali para decorar o romance; ele torna plausível uma imprudência que, num centro de convenções qualquer, pareceria só um caso extraconjugal sem poesia.

“Uma Vez em Veneza” é ligeiro, por vezes artificioso, favorecido por dois protagonistas maduros e pela decisão acertada de não prolongar o encontro além do que ele suporta. A cidade entrega ao casal um dia apartado do mundo, sem prometer que a beleza das águas haverá de resolver casamentos gastos ou curar divórcios mal cicatrizados. Maria e Max voltam para suas vidas levando a perturbação possível. Veneza permanece onde sempre esteve, soberba e indiferente, à espera dos próximos imprudentes.