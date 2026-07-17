Seu fim de semana tem programação fechada: novo thriller de ação com Jason Statham, no Prime Video

Michael Mason, vivido por Jason Statham, tenta desaparecer numa ilha remota da Escócia depois de abandonar uma vida cercada por violência. Em pleno isolamento, ele vê sua rotina ruir ao salvar Jessie, interpretada por Bodhi Rae Breathnach, durante uma tempestade. O resgate desperta o interesse de homens ligados ao passado de Mason e obriga os dois a deixar o abrigo. Dirigido por Ric Roman Waugh, “Missão Refúgio” combina ação e suspense numa história sobre proteção, perseguição e confiança forçada.

Michael Mason mora sozinho numa ilha das Hébridas Exteriores, cercado por mar, vento e uma quantidade confortável de silêncio. Ele escolheu aquele lugar porque deseja permanecer fora do alcance de antigos superiores e inimigos que ainda poderiam procurá-lo. A casa, o farol e a distância do continente formam uma barreira natural. Ninguém chega sem ser visto e quase ninguém parece disposto a permanecer.

Essa rotina muda com Jessie, uma adolescente responsável por levar mantimentos ao homem recluso. Mason prefere conversas curtas e contato mínimo, enquanto ela não demonstra grande disposição para obedecer ao mau humor daquele vizinho improvável. A relação começa atravessada por desconfiança. Ele quer distância. Ela precisa cumprir o trabalho. A tempestade, porém, impede que cada um siga para o próprio lado.

Jessie fica em perigo durante o temporal, e Mason abandona a segurança do esconderijo para salvá-la. A decisão revela suas habilidades e deixa rastros que podem ser identificados por quem conhece seu passado. Depois daquele resgate, ele já não precisa cuidar apenas da própria sobrevivência. Jessie entrou num problema que não criou e passa a depender de alguém que preferia continuar invisível.

Dois estranhos sob o mesmo teto

A convivência entre Mason e Jessie sustenta a parte mais humana de “Missão Refúgio”. Jason Statham interpreta um homem acostumado a enfrentar ameaças com disciplina, força física e poucas palavras. Bodhi Rae Breathnach dá à jovem uma presença curiosa, firme e pouco inclinada a aceitar ordens sem questionar. O contraste impede que a garota vire apenas alguém a ser carregado de um lado para outro.

Mason tenta impor regras dentro da casa, mas Jessie pergunta, observa e exige saber por que o perigo chegou até a ilha. A comunicação entre os dois passa longe da delicadeza. Ele fala pouco, ela insiste bastante, e essa diferença cria uma leve ironia sem quebrar o clima de ameaça. Há algo quase doméstico naquele convívio, embora nenhum dos dois tenha pedido por isso e homens armados estejam transformando a hospitalidade em risco.

Statham permanece dentro do tipo de personagem que o tornou conhecido. A diferença está no peso colocado sobre cada escolha. Mason poderia fugir com mais facilidade sozinho, porém Jessie muda o cálculo de rotas, recursos e tempo. Proteger a adolescente exige que ele permaneça perto, mesmo quando sua experiência recomenda distância. O resultado é um protagonista menos livre e, por isso, mais exposto.

O passado descobre a ilha

Stephen Manafort, interpretado por Bill Nighy, representa a ligação mais perigosa entre Mason e sua vida anterior. Antigo treinador do protagonista, ele conhece seus hábitos, suas capacidades e os caminhos que provavelmente escolherá. Nighy trabalha com voz baixa e autoridade contida. Manafort não precisa demonstrar força a cada aparição porque dispõe de pessoas, informações e meios para cercar o fugitivo.

A perseguição ganha presença física com James Workman, vivido por Bryan Vigier. Ele se aproxima da ilha com a tarefa de localizar Mason e eliminar as brechas deixadas pelo resgate. Workman não carrega a elegância calculada de Manafort. Sua função é avançar, fechar caminhos e obrigar o antigo agente a sair de onde passou anos escondido.

Ric Roman Waugh organiza esse cerco sem transformar a história numa coleção de brigas desconectadas. As lutas surgem porque uma passagem foi bloqueada, um esconderijo deixou de ser seguro ou alguém conseguiu informação demais. A ação possui objetivo e preço. Cada movimento de Mason busca manter Jessie viva, mas também revela mais sobre onde ele está e sobre os recursos que ainda possui.

A ilha deixa de proteger

O cenário escocês tem importância real na história. O mar dificulta a fuga, o clima interrompe deslocamentos e a distância impede a chegada fácil de ajuda. A ilha oferece proteção enquanto Mason permanece desconhecido. Depois que sua presença é descoberta, o mesmo isolamento vira armadilha. Faltam rotas, contatos e lugares para esconder uma adolescente que jamais deveria estar envolvida naquela caçada.

Mason precisa abandonar a vida que construiu e voltar a usar conhecimentos que desejava deixar enterrados. Ele procura transporte, avalia saídas e tenta antecipar os perseguidores, mas Jessie não é uma peça silenciosa de sua operação. A jovem quer saber quem a ameaça e por que precisa confiar num homem que esconde quase tudo. Essa cobrança dá à relação uma tensão própria, pois segurança e sinceridade raramente aparecem juntas.

O roteiro acerta ao transformar proteção em responsabilidade, embora trabalhe com uma fórmula conhecida. Um homem treinado, marcado pelo passado, passa a defender alguém mais jovem enquanto inimigos antigos se aproximam. “Missão Refúgio” não reinventa esse modelo, mas o coloca num espaço restrito e dá à dupla central tempo para construir proximidade antes das sequências mais intensas.

Jason Statham com algo a perder

Ric Roman Waugh sabe que Jason Statham não precisa de discursos para convencer como homem perigoso. Mason demonstra experiência na maneira de observar portas, prever ataques e escolher onde permanecer. O diretor usa essas ações para apresentar o personagem sem transformar cada habilidade em espetáculo. Quando a violência chega, ela nasce da necessidade de abrir caminho ou impedir que Jessie seja capturada.

Bodhi Rae Breathnach também ajuda a afastar o filme de uma aventura solitária. Jessie sente medo, comete imprudências e questiona Mason, mas não existe apenas para provocar sofrimento no protagonista. Ela participa das decisões e obriga aquele homem fechado a lidar com algo que nenhum treinamento resolveu. Bill Nighy, por sua vez, oferece um adversário de presença sóbria, enquanto Bryan Vigier entrega a ameaça que avança pelo terreno.

“Missão Refúgio” engrena bem quando se mantém em torno de Mason e Jessie, dois desconhecidos unidos por uma tempestade e separados por muitos segredos. A perseguição fornece energia, mas a relação entre eles dá peso às escolhas. Mason pode abandonar a ilha, recuperar armas e enfrentar quem o procura. O que ele já não consegue fazer é voltar à vida em que apenas a própria segurança importava.