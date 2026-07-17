Na Netflix: o filme que nasceu para ser comercial, mas virou um cult moderno

Em 1985, numa Nova York marcada pelo medo de uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, o vigilante Rorschach (Jackie Earle Haley) investiga o assassinato de Edward Blake, o Comediante (Jeffrey Dean Morgan). A morte desperta a suspeita de que alguém pretende eliminar antigos heróis mascarados, proibidos de atuar pelo governo. Dirigido por Zack Snyder, “Watchmen: O Filme” acompanha esse grupo envelhecido, dividido e pouco disposto a vestir novamente os uniformes, mesmo diante de uma ameaça capaz de atingir o planeta.

Edward Blake é atacado dentro de seu apartamento e arremessado pela janela. A polícia trata o caso como mais um homicídio violento, mas Rorschach encontra indícios de que a vítima escondia uma identidade conhecida. Blake era o Comediante, um vigilante que atravessou duas gerações de heróis e continuou trabalhando para o governo depois que seus antigos companheiros foram obrigados a abandonar as ruas.

Rorschach ainda atua à margem da lei. Ele usa máscara, invade propriedades, interroga suspeitos e registra suas descobertas em um diário. Para ele, o assassinato de Blake pode ser o primeiro passo de uma perseguição contra os antigos integrantes dos Watchmen. O problema está na reputação da vítima. O Comediante era violento, misógino e envolvido em operações militares, portanto não faltavam pessoas interessadas em vê-lo morto.

Mesmo assim, Rorschach decide alertar os antigos colegas. Sua primeira visita é a Dan Dreiberg (Patrick Wilson), o segundo Coruja, que vive aposentado e guarda no porão os equipamentos usados quando patrulhava a cidade. Dan escuta a teoria, mas não demonstra a mesma certeza. Depois de anos longe das ruas, ele parece mais preocupado em manter uma rotina discreta do que em enfrentar criminosos usando capa e óculos especiais.

Heróis proibidos pelo governo

Na realidade alternativa de “Watchmen: O Filme”, vigilantes mascarados participaram de conflitos políticos e militares ao longo do século 20. A primeira geração ficou conhecida como Minutemen. Décadas depois, outros personagens assumiram o posto, entre eles Rorschach, Coruja II, Espectral II, Ozymandias, Dr. Manhattan e o Comediante.

A presença desses heróis mudou a história americana. Os Estados Unidos venceram a Guerra do Vietnã, Richard Nixon permaneceu na presidência e o governo passou a usar figuras mascaradas em operações oficiais. A admiração popular, porém, deu lugar à desconfiança. Protestos tomaram as ruas, policiais entraram em greve e uma lei proibiu os vigilantes de continuar trabalhando.

Alguns aceitaram a aposentadoria. Outros revelaram suas identidades ou passaram a servir ao Estado. Rorschach foi o único que decidiu ignorar a proibição, o que o transformou em fugitivo. Sua investigação avança num ambiente em que antigos aliados já não possuem autorização, disposição ou confiança suficiente para agir juntos.

Dan Dreiberg representa bem esse desgaste. O antigo Coruja conserva a nave, o uniforme e os dispositivos tecnológicos, mas perdeu a segurança que tinha durante as patrulhas. Patrick Wilson interpreta o personagem com certa melancolia e uma delicadeza que contrasta com a rigidez de Rorschach. Dan sente falta daquela vida, embora tenha dificuldade para admitir que o passado ainda ocupa boa parte de sua casa.

Dr. Manhattan sustenta o equilíbrio nuclear

Laurie Jupiter (Malin Akerman), conhecida como Espectral II, vive com Jon Osterman, o Dr. Manhattan (Billy Crudup). Antes de adquirir poderes, Jon era físico. Um acidente científico desintegrou seu corpo, mas ele conseguiu reconstruí-lo e retornou com capacidade de manipular matéria, alterar seu tamanho e enxergar o tempo de maneira incomum.

O governo americano usa essa força como proteção contra um ataque soviético. A existência do Dr. Manhattan mantém os adversários sob controle, pois nenhuma arma convencional parece capaz de enfrentá-lo. Essa dependência transforma Jon em peça militar e afasta o personagem das relações humanas. Ele observa pessoas, guerras e perdas com uma distância crescente, algo que desgasta sua convivência com Laurie.

Laurie, por sua vez, carrega uma herança que nunca escolheu por inteiro. Sua mãe, Sally Jupiter (Carla Gugino), foi a primeira Espectral e integrou os Minutemen. Sally recorda os anos de fama com nostalgia, ainda que aquele período também tenha sido marcado por violência e humilhação. A filha tenta escapar dessa imagem, mas continua cercada por decisões tomadas antes de seu nascimento.

A relação entre Laurie e Jon se enfraquece enquanto a tensão nuclear cresce. Ela procura afeto e companhia, mas ele dedica cada vez mais atenção às exigências do governo e às próprias percepções sobre o universo. O romance deixa de oferecer abrigo, e Laurie se aproxima de Dan, que também tenta descobrir o que restou do homem por trás do Coruja.

Ozymandias transforma fama em negócios

Adrian Veidt (Matthew Goode), o antigo Ozymandias, escolheu um destino bastante diferente. Conhecido como um dos homens mais inteligentes do mundo, ele revelou publicamente sua identidade antes da proibição e transformou o passado de herói em uma marca lucrativa. Empresas, produtos e projetos tecnológicos levam seu nome, enquanto Veidt mantém a imagem de empresário preocupado com o futuro da humanidade.

Rorschach procura Adrian para avisá-lo sobre a possível perseguição. O encontro mostra o abismo entre os dois. Um vive escondido, veste roupas gastas e age como criminoso. O outro ocupa escritórios luxuosos, aparece diante das câmeras e possui acesso a políticos, cientistas e empresários.

Matthew Goode interpreta Veidt com elegância e frieza. O personagem fala sobre paz mundial, energia e progresso, mas preserva certa distância dos antigos companheiros. Sua inteligência o coloca numa posição privilegiada, embora também desperte suspeitas. Em “Watchmen: O Filme”, pessoas que afirmam desejar um mundo melhor nem sempre concordam sobre quantas vidas podem ser sacrificadas para alcançar esse objetivo.

Uma investigação cercada por fantasmas

A morte do Comediante une personagens que preferiam permanecer separados. Rorschach busca provas, Dan revisita seus equipamentos, Laurie questiona a relação com Jon e Adrian continua dedicado aos próprios projetos. Cada um reage ao perigo conforme as culpas e perdas acumuladas durante os anos de atuação.

Zack Snyder organiza a história por meio de retornos ao passado, revelando aos poucos o que ocorreu com os Minutemen e com os heróis que vieram depois. Essas lembranças ajudam a explicar por que Blake era tão odiado, por que Sally guarda sentimentos contraditórios e por que os antigos aliados têm dificuldade para confiar uns nos outros.

O diretor mantém vários elementos da graphic novel escrita por Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons. A estética reúne uniformes chamativos, violência pesada, cidades decadentes e referências políticas. A trilha sonora inclui canções conhecidas que situam épocas e acontecimentos, embora algumas escolhas soem mais enfáticas do que necessárias.

Com mais de duas horas e meia de duração, “Watchmen: O Filme” exige atenção. O longa apresenta muitos personagens, períodos históricos e conflitos paralelos. Em certos trechos, a quantidade de informações pesa sobre o ritmo. Ainda assim, o enredo preserva uma linha central compreensível. Rorschach precisa descobrir quem matou o Comediante e verificar se outros antigos vigilantes estão em perigo.

Super-heróis com falhas bastante humanas

O maior mérito do filme está na maneira como seus heróis se comportam fora dos uniformes. Dan sofre com insegurança e solidão. Laurie tenta se libertar das expectativas da mãe. Jon perde o vínculo com a humanidade. Adrian acredita que inteligência e poder financeiro lhe dão condições para interferir no destino coletivo. Rorschach transforma suas convicções em regras absolutas, sem espaço para dúvida ou perdão.

Jackie Earle Haley entrega a atuação mais marcante. Mesmo com o rosto coberto durante boa parte da história, o ator dá força ao personagem pela voz, pela postura e pela maneira agressiva de circular pela cidade. Rorschach assusta, desperta curiosidade e por vezes provoca um riso desconfortável, especialmente quando trata qualquer interação social como um interrogatório.

Jeffrey Dean Morgan também deixa boa impressão como o Comediante. O personagem aparece principalmente em lembranças, mas sua presença atravessa toda a investigação. Blake conhecia segredos, participou de guerras e testemunhou mudanças políticas que os demais preferiam ignorar. Sua morte obriga antigos colegas a rever fatos que permaneceram enterrados durante anos.

“Watchmen: O Filme” combina ficção científica, ação, investigação e drama político sem transformar seus protagonistas em exemplos de virtude. Os personagens salvam pessoas, cometem abusos, obedecem ao governo e usam a fama em benefício próprio. Essa mistura torna a história mais amarga, mas também mais interessante.

Zack Snyder oferece um longa ambicioso, violento e por vezes excessivo, embora preserve a força da pergunta que move Rorschach. Quando homens poderosos decidem proteger o mundo sem prestar contas a ninguém, quem terá autoridade para vigiá-los? A investigação do assassinato mantém essa dúvida viva enquanto o relógio avança e a possibilidade de guerra deixa cada escolha mais perigosa.