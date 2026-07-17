Drama na Netflix que é um retrato sensível sobre crescer

Em “Heartstopper Para Sempre”, previsto para 2026, Nick Nelson (Kit Connor) e Charlie Spring (Joe Locke) atravessam o último ano escolar na Inglaterra enquanto tentam conciliar o namoro, a saúde mental e as escolhas que definirão a vida depois do colégio. Dirigido por Wash Westmoreland e escrito por Alice Oseman, o longa encerra a história iniciada na série da Netflix ao colocar o casal diante de uma preocupação bastante humana. Eles se amam, mas talvez precisem aprender a viver longe um do outro.

A história começa no outono, durante o último ano de Nick em Truham. O estudante, conhecido pelo talento no rúgbi e pela postura protetora, deveria estar animado com as possibilidades da universidade. Em vez disso, acompanha com apreensão as mudanças ao seu redor. Charlie já não depende dele da mesma maneira e começa a ocupar novos espaços na escola, entre compromissos, amizades e projetos pessoais.

O crescimento do namorado deveria ser motivo apenas de orgulho. Para Nick, porém, também desperta o medo de deixar de ser indispensável. A questão não surge por falta de amor, mas pela dificuldade de aceitar que uma relação saudável não exige que alguém permaneça frágil para que o outro possa cuidar.

Charlie assume novas responsabilidades

Charlie decide concorrer ao cargo de representante dos alunos e pretende criar um clube voltado aos estudantes queer. A iniciativa mostra o quanto ele mudou desde os primeiros episódios da série, quando caminhava pelos corredores tentando passar despercebido. Agora, deseja participar das decisões da escola e oferecer a outros jovens o acolhimento que tantas vezes lhe faltou.

Joe Locke preserva a delicadeza do personagem, sem transformar sua recuperação em uma vitória simples. Charlie ainda lida com o transtorno alimentar e com pensamentos ligados à automutilação. A diferença está na maneira como enfrenta esses problemas. Ele conversa sobre o que sente, reconhece sinais de perigo e mantém o acompanhamento com o terapeuta Geoff, interpretado por Eddie Marsan.

As sessões não surgem para apresentar soluções fáceis. Geoff ajuda Charlie a nomear seus medos e a perceber quando precisa de apoio. Esse cuidado permite que o adolescente participe mais ativamente da vida escolar, embora cada responsabilidade traga novos receios. A candidatura e o clube aumentam sua presença entre os colegas, mas também exigem exposição em um ambiente onde ele já sofreu bullying.

Charlie floresce sem apagar as marcas deixadas pelos anos anteriores. Essa escolha dá ao personagem uma maturidade convincente e impede que sua saúde mental vire apenas um recurso dramático. Ele continua vulnerável, mas já não está paralisado.

Nick teme perder seu espaço

Nick observa as conquistas de Charlie com carinho, embora tenha dificuldade para admitir o desconforto. Durante boa parte da relação, ele ocupou o papel de quem oferecia proteção. Quando Charlie conquista independência, Nick passa a se perguntar qual será sua função na vida do namorado.

Kit Connor apresenta essa insegurança com gestos contidos. Nick fala pouco sobre os próprios medos, guarda dúvidas e se fecha quando Charlie tenta se aproximar. O rapaz que sempre incentivou o namorado a pedir ajuda descobre que seguir o próprio conselho é bem mais trabalhoso. Há certa ironia nisso, e o filme sabe aproveitá-la sem ridicularizar sua angústia.

A universidade aumenta a pressão. Nick precisa decidir onde estudar e considerar uma rotina fora da escola, possivelmente distante de Charlie. O futuro, antes imaginado como uma continuação natural do presente, ganha prazos, formulários e quilômetros. Até o romance mais carinhoso do colégio precisa sobreviver ao calendário acadêmico.

Charlie percebe o afastamento e tenta conversar. Nick, porém, demora a revelar o que sente. O silêncio cria uma distância que nenhum abraço resolve sozinho. O casal precisa admitir que amar alguém não garante pensamentos idênticos, planos combinados ou disponibilidade permanente.

Elle e Tao encaram seus planos

Elle Argent (Yasmin Finney) e Tao Xu (William Gao) vivem um impasse semelhante. Os dois construíram uma relação baseada na amizade, na intimidade e em uma quantidade respeitável de ansiedade juvenil. Quando começam a pensar nos estudos e na carreira, percebem que seus projetos podem levá-los para direções diferentes.

Elle considera oportunidades ligadas à arte e à formação acadêmica. Tao teme que a distância enfraqueça o namoro e demonstra dificuldade para aceitar mudanças. Nenhum deles deseja abandonar o outro, mas também não quer desistir dos próprios objetivos. O conflito dá ao casal uma participação mais adulta, ainda que menor do que muitos fãs provavelmente gostariam.

A amizade continua sendo a base da relação. Elle e Tao conhecem os defeitos um do outro e sabem exatamente onde apertar quando uma discussão começa. Essa intimidade gera momentos leves, mas também torna qualquer divergência mais dolorosa. Quem sabe tudo sobre a pessoa amada também sabe quais palavras podem machucar.

A escola prepara a despedida

Outros personagens conhecidos retornam para acompanhar essa passagem. Tori Spring (Jenny Walser), irmã de Charlie, conserva o olhar atento e a sinceridade que costuma desmontar qualquer solenidade familiar. Ela apoia o irmão sem tratá-lo como alguém incapaz de tomar decisões, uma postura especialmente importante diante das mudanças vividas por ele.

Sarah Nelson, mãe de Nick, agora interpretada por Anna Maxwell Martin, também participa dessa fase. A atriz assume o papel anteriormente vivido por Olivia Colman e adota uma atuação discreta, voltada para a relação entre mãe e filho. Sarah percebe que Nick enfrenta dificuldades, embora não consiga resolver por ele as escolhas relacionadas à universidade e ao namoro.

O professor Ajayi (Fisayo Akinade) volta como uma referência adulta dentro da escola. Sua presença recorda a importância dos educadores que oferecem segurança aos estudantes LGBTQIA+, principalmente em períodos marcados por exposição e incerteza. Com o término das aulas se aproximando, Nick, Charlie e os amigos sabem que perderão a convivência diária com parte dessa rede.

Um encerramento mais maduro

“Heartstopper Para Sempre” possui um tom mais melancólico do que a série. As pequenas animações coloridas continuam surgindo na tela, assim como recordações de momentos importantes da relação entre Nick e Charlie. Desta vez, porém, esses elementos carregam o peso de uma despedida. As lembranças mostram o caminho percorrido pelo casal enquanto o presente exige decisões que não podem ser adiadas.

Wash Westmoreland mantém a ternura associada ao universo criado por Alice Oseman, mas dedica menos espaço à descoberta do primeiro amor. Nick e Charlie já conhecem seus sentimentos e já construíram intimidade. O desafio agora está na manutenção desse vínculo durante uma fase em que horários, cidades e prioridades podem mudar.

Essa abordagem deixa o longa mais sóbrio, embora ainda existam encontros afetuosos entre os amigos e comentários certeiros de Tori. A ausência da leveza constante das primeiras temporadas pode surpreender parte do público, mas combina com personagens que estão deixando a adolescência. O mundo fora da escola não oferece corredores onde todos se cruzam diariamente, nem intervalos capazes de resolver uma conversa interrompida.

A despedida respeita o carinho que os espectadores desenvolveram por Nick e Charlie. O filme não transforma o futuro em ameaça permanente, tampouco promete que o amor resolverá qualquer dificuldade. Os dois precisam falar, ouvir e decidir quanto esforço estão dispostos a dedicar à relação quando a rotina escolar deixar de aproximá-los.

“Heartstopper Para Sempre” encerra a história com sensibilidade ao reconhecer que crescer também envolve perder algumas certezas. Nick e Charlie chegam ao fim do colégio mais seguros sobre quem são, embora ainda não saibam onde estarão nos próximos anos. Quando o último período escolar termina, resta ao casal escolher de que maneira continuará presente na vida um do outro.