Jason Statham estrela thriller de ação explosivo no Prime Video

Em Carta Selvagem, dirigido por Simon West, acompanhamos Nick Wild, personagem de Jason Statham, um guarda-costas em Las Vegas que vive entre trabalhos ocasionais e noites perdidas em mesas de aposta. Ao lado dele, surgem figuras como Holly, interpretada por Dominik Garcia-Lorido, e o jovem Michael, vivido por Michael Angarano, compondo um cenário onde cada relação tem custo. O conflito central é simples de entender e difícil de resolver: Nick aceita ajudar uma amiga agredida e acaba enfrentando um sistema que não tolera interferências.

Nick não é exatamente um herói. Ele trabalha protegendo clientes ricos, resolve problemas rápidos e tenta manter a cabeça acima da água enquanto o vício em jogos puxa tudo para baixo. Ele aposta, perde, tenta recuperar, e assim vai levando. É um ciclo que ele conhece bem, e, no fundo, já aceitou como parte da própria rotina. Só que essa rotina muda quando Holly aparece.

Holly procura Nick depois de sofrer uma agressão violenta dentro de um hotel. Ela não quer apenas proteção; quer justiça, ou algo bem próximo disso. Nick, que poderia simplesmente recusar e seguir sua vida, hesita. Ele sabe o tipo de problema que isso pode trazer, especialmente em uma cidade onde todo mundo responde a alguém mais poderoso. Ainda assim, ele aceita. Não por bravura exagerada, mas porque ignorar aquilo parece pior.

A partir daí, Nick começa a investigar. Ele volta ao hotel, faz perguntas, observa, conecta pequenas informações. Não há um plano elaborado, apenas insistência e certa habilidade em lidar com gente que prefere não falar. Aos poucos, ele chega a um nome: Danny DeMarco, interpretado por Milo Ventimiglia, filho de um homem com influência real no submundo local. E esse detalhe muda tudo.

Não é mais uma questão de encontrar culpados. É uma questão de sobreviver depois de encontrá-los.

Nick entende rapidamente onde se meteu. Ele não está lidando com alguém que pode ser pressionado facilmente. Danny tem proteção, recursos e, principalmente, gente disposta a agir por ele. Mesmo assim, Nick decide continuar. Ele tenta equilibrar a situação, evitando confronto direto quando possível, escolhendo bem onde pisa e com quem fala. Cada movimento precisa ser calculado, porque qualquer erro pode fechar portas, ou algo pior.

Enquanto isso, sua vida pessoal continua desorganizada. Ele ainda aposta, ainda perde dinheiro, ainda tenta resolver tudo com ganhos rápidos. Em alguns momentos, parece que ele está mais preocupado com a próxima rodada do que com o problema real. E talvez esteja mesmo. O jogo funciona como fuga, mas também como armadilha, porque o mantém preso a uma lógica de risco constante.

É nesse meio tempo que surge Michael, um jovem curioso que se aproxima de Nick quase como quem observa um mundo diferente. Michael vê em Nick uma espécie de guia, alguém que conhece as regras não escritas da cidade. Nick, por sua vez, aceita a companhia, mas sem romantizar nada. Ele sabe que aquela vida não é exemplo, e deixa isso claro, ainda que sem grandes discursos.

Conforme a tensão aumenta, Nick precisa agir em espaços cada vez mais controlados. Cassinos, hotéis, corredores, tudo parece ter olhos. Ele não pode simplesmente entrar e sair sem ser notado. Então ele adapta o modo de agir: entra rápido, resolve o que dá, sai antes que a situação escale. É um jogo de tempo e presença.

Há momentos em que o filme até flerta com certo humor seco, principalmente nas interações de Nick com outros personagens. Não é uma comédia, longe disso, mas há um cansaço irônico na forma como ele encara a própria vida, como se já soubesse que nada ali vai terminar exatamente bem, mas ainda assim segue tentando.

Em “Carta Selvagem”, Nick não vira outra pessoa, nem resolve todos os problemas que carrega. O que ele faz é ajustar sua posição dentro daquele ambiente, entendendo melhor os limites do que pode controlar. A história não trata de redenção completa, mas de escolhas possíveis dentro de um cenário complicado.

E é isso que torno o filme o que ele é: a ideia de que, às vezes, ajudar alguém não muda o mundo, só muda o tamanho do risco que você está disposto a correr.