Bob Odenkirk em filme que mistura drama, comédia e crime: na Netflix

Em 2017, numa Califórnia onde escritores de cartões comemorativos recebem tratamento de celebridades, Ray Wentworth (Bob Odenkirk) tenta salvar a carreira ao participar de um concurso para criar a mensagem oficial de um novo feriado, o Dia da Namorada. Dirigida por Michael Paul Stephenson, “Dia da Namorada” mistura comédia, drama e crime ao acompanhar um autor em decadência cercado por empresas rivais, interesses familiares e um assassinato ligado à disputa.

Ray já foi considerado um dos melhores escritores de cartões românticos da região. Suas frases eram celebradas, seu nome abria portas e seu trabalho rendia prestígio dentro de uma indústria tratada com uma solenidade quase absurda. O tempo, porém, mudou sua situação. Depois do divórcio e de um longo bloqueio criativo, ele perdeu espaço, foi dispensado e passou a viver da lembrança de um sucesso que já não paga as contas.

Bob Odenkirk interpreta Ray com a dose certa de cansaço, orgulho e irritação. O personagem sabe que já foi brilhante e ainda se comporta como alguém acostumado a ser ouvido, mesmo quando ninguém parece interessado. Essa contradição dá vida ao protagonista. Ele está quebrado, sozinho e sem inspiração, mas ainda acredita que uma boa frase pode recolocá-lo no centro daquele pequeno universo.

A oportunidade surge quando a cidade anuncia um concurso para escolher o cartão oficial do Dia da Namorada. O novo feriado promete movimentar o mercado e devolver visibilidade ao vencedor. Para Ray, a disputa representa dinheiro, trabalho e a chance de provar que o talento não desapareceu por completo. O problema é que sua participação envolve um acordo escondido com Styvesan (Alex Karpovsky), antigo chefe interessado em usar o texto sem assumir publicamente a contratação.

Uma musa no balcão da loja

Durante essa tentativa de recuperar a inspiração, Ray conhece Jill (Amber Tamblyn), funcionária de uma loja de cartões e admiradora de seu trabalho. Ela aparece num momento em que o escritor precisa de companhia, assunto e qualquer sentimento capaz de destravar as palavras. A aproximação abre espaço para um romance estranho, marcado pela insegurança dele e pela curiosidade dela.

Amber Tamblyn dá a Jill uma energia leve, embora a personagem não seja apenas uma presença encantadora colocada ao lado do protagonista. Ela conhece o mercado, percebe a fama antiga de Ray e sabe que a disputa pelo cartão envolve muito mais do que sentimentalismo. A relação também coloca o escritor diante de uma dificuldade incômoda. Ele passou anos criando frases perfeitas para desconhecidos, porém trava quando precisa falar por conta própria.

Esse contraste rende algumas das passagens mais divertidas. Ray consegue vender declarações amorosas impressas, só que mal sustenta uma conversa íntima sem parecer ensaiado. Odenkirk trabalha esse desconforto com expressões secas e pausas bem colocadas. A graça nasce menos de piadas explícitas e mais da vergonha de um homem que dominava o vocabulário do amor, mas perdeu intimidade com o sentimento.

O cartão entra numa disputa perigosa

A história muda de tom quando o concurso passa a envolver chantagem, ameaças e um assassinato. Ray percebe que a mensagem procurada pelas empresas tem alto valor comercial e pode beneficiar grupos ligados ao setor. O cartão deixa de ser apenas uma tarefa profissional e vira moeda dentro de uma disputa que ele conhece apenas pela metade.

Robert Gundy (Stacy Keach), empresário influente, representa o lado mais poderoso dessa indústria. Keach imprime autoridade com poucas palavras e transforma Gundy numa presença incômoda, capaz de pressionar funcionários e proteger interesses familiares. Ray tenta preservar o texto e descobrir quem pretende usá-lo, porém enfrenta pessoas com mais dinheiro, acesso e proteção.

Michael Paul Stephenson aproxima a comédia romântica do policial de baixo orçamento sem abandonar o tom estranho da premissa. A cidade continua tratando cartões como grandes obras culturais, enquanto executivos, policiais e escritores agem com extrema seriedade diante de frases açucaradas. Essa diferença sustenta boa parte da identidade do longa e cria uma sátira discreta sobre uma indústria que transforma sentimentos em mercadoria.

Uma comédia curta e irregular

O roteiro acerta ao construir um mundo particular, onde autores de cartões ocupam o espaço reservado a estrelas do cinema. A ideia é engraçada por si mesma e permite observar Ray tentando recuperar prestígio num ambiente que o reverencia e o descarta com a mesma facilidade. A crítica ao mercado surge nas decisões dos personagens, sobretudo quando todos passam a tratar uma mensagem romântica como propriedade valiosa.

A mistura de gêneros, contudo, nem sempre mantém o mesmo equilíbrio. Alguns personagens entram e saem sem receber desenvolvimento suficiente, enquanto certas ameaças parecem maiores do que realmente são. A parte policial avança por atalhos e deixa algumas relações pouco desenvolvidas. Ainda assim, o longa conserva personalidade e não perde de vista a situação de Ray, um homem tentando voltar ao trabalho enquanto é arrastado para um crime que ultrapassa sua experiência.

Odenkirk sustenta a produção com uma atuação contida e muito próxima do tipo de personagem que domina tão bem. Ray é esperto, vaidoso, fracassado e ainda capaz de alguma delicadeza. Ele quer reconhecimento, mas também deseja recuperar uma parte de si que desapareceu com o casamento e o emprego. A busca pelo cartão perfeito revela o quanto ele depende da aprovação de um mercado que já o substituiu.

“Dia da Namorada” é uma comédia incomum, com um protagonista melancólico e uma trama criminal assumidamente excêntrica. O longa ganha força quando acompanha Ray tentando escrever, seduzir e sobreviver dentro de um setor que vende afeto em frases curtas. Mesmo com irregularidades, a produção mantém o interesse pela atuação de Bob Odenkirk e pela ideia de transformar um simples cartão numa peça disputada por gente poderosa.