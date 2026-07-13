Sinta seu coração congelar com thriller criminal com Al Pacino, na Netflix

Quando uma professora é encontrada enforcada diante da escola onde trabalhava, na cidade de Monroe, na Geórgia, o detetive Will Ruiney (Karl Urban) precisa recorrer ao veterano Ray Archer (Al Pacino) para capturar um assassino em série que usa o jogo da forca para anunciar suas próximas vítimas. A investigação também passa a ser acompanhada pela jornalista Christi Davies (Brittany Snow), cuja presença oferece novos olhares para o caso, mas acrescenta outro alvo ao alcance do criminoso.

Dirigido por Johnny Martin, “Letras da Morte” nasce de uma ideia inquietante. Um passatempo infantil, daqueles usados para preencher cadernos escolares e tardes chuvosas, vira a assinatura de homicídios brutais. O responsável pelas mortes escolhe letras, deixa números e monta pistas que obrigam os investigadores a descobrir qual palavra está sendo formada antes que outra pessoa seja assassinada. O problema é que ele parece conhecer a polícia, seus procedimentos e as feridas pessoais de quem tenta capturá-lo.

Uma provocação feita para Archer

Will Ruiney (Karl Urban) assume a investigação ainda abalado por perdas que interferem em sua vida profissional. Ele procura preservar o controle do caso, mas os sinais deixados na primeira cena apontam para Ray Archer (Al Pacino), antigo detetive de homicídios que havia se aposentado. O assassino grava referências aos distintivos dos dois policiais, indicando que conhece detalhes de suas carreiras e deseja tê-los como adversários.

Archer aceita voltar ao trabalho porque percebe que a mensagem foi preparada para atraí-lo. Sua experiência ajuda a examinar os símbolos e os padrões das mortes, embora sua presença também complique a relação com Ruiney. O detetive mais jovem carrega raiva, culpa e uma pressa pouco saudável para solucionar o crime. Archer, por sua vez, observa mais, fala menos e tenta impedir que o parceiro transforme indignação em erro policial.

Al Pacino interpreta o personagem com um cansaço que combina com alguém que já viu cadáveres demais e perdeu a disposição para fingir surpresa. Archer não surge como o gênio infalível que decifra tudo em segundos. Ele hesita, volta às pistas e reconhece que o assassino está sempre alguns passos adiante. Pacino ainda encaixa pequenas tiradas secas nas conversas, sem transformar a investigação em espetáculo de frases espirituosas.

A jornalista entra na investigação

Christi Davies (Brittany Snow) acompanha Ruiney para produzir uma reportagem sobre o cotidiano da polícia. O acordo parecia simples antes do primeiro assassinato. A partir do momento em que ela entra em locais isolados, observa provas e participa das conversas, sua função deixa de ser apenas registrar o trabalho dos investigadores.

Christi tem experiência na cobertura criminal e passa a oferecer hipóteses sobre o comportamento do assassino. Ela percebe aspectos que Archer e Ruiney, acostumados aos protocolos policiais, podem deixar de lado. Sua curiosidade ajuda a investigação, mas também cria desconforto. A capitã Lisa Watson (Sarah Shahi) questiona quanto uma jornalista deve saber, enquanto Ruiney tenta mantê-la afastada das áreas mais perigosas.

Brittany Snow dá energia à personagem, sobretudo quando Christi precisa defender sua presença diante de homens que preferem mandá-la esperar do lado de fora. A jornalista não aceita a função de acompanhante silenciosa e insiste em participar das buscas. Essa postura lhe oferece acesso a informações importantes, embora também a aproxime do criminoso e retire parte da proteção que a distância poderia garantir.

As letras anunciam novas mortes

Cada corpo apresenta uma peça do jogo preparado pelo assassino. Uma letra pode indicar a palavra procurada, apontar para outra vítima ou desviar a polícia para um caminho errado. Archer, Ruiney e Christi analisam registros, visitam endereços e interrogam pessoas ligadas aos mortos, tentando descobrir o que une crimes aparentemente separados.

“Letras da Morte” acompanha esse esforço de leitura. O assassino controla a investigação porque decide quando liberar cada pista. A polícia trabalha com o tempo apertado, sem saber qual letra será revelada ou onde o próximo corpo poderá aparecer. Casas, igrejas, escolas e apartamentos deixam de ser locais comuns e passam a integrar um mapa de possíveis ataques.

O roteiro, porém, nem sempre organiza bem as pistas. Algumas informações surgem no momento mais conveniente, o que enfraquece a participação do público na busca pelo culpado. Em bons mistérios, o espectador recebe elementos suficientes para suspeitar, errar e rever suas conclusões. Aqui, certas descobertas dependem mais da informação apresentada pelo próprio filme do que do trabalho desenvolvido pelos personagens.

Ainda assim, a brincadeira da forca preserva o interesse porque oferece uma regra fácil de compreender. Cada letra preenchida aproxima os investigadores da palavra e, ao mesmo tempo, confirma que outra etapa do plano foi concluída. A imagem de um jogo escolar associado a assassinatos produz um contraste incômodo e dá ao criminoso uma assinatura reconhecível.

O passado pesa sobre Ruiney

Will Ruiney (Karl Urban) não participa do caso apenas como policial. O assassino conhece acontecimentos de sua vida e usa esse conhecimento para desgastá-lo. A dor do personagem interfere em suas escolhas, aumenta sua irritação e dificulta a separação entre dever profissional e vingança pessoal.

Karl Urban mantém Ruiney quase sempre tenso. O personagem parece carregar o corpo pronto para uma briga, mesmo durante conversas rotineiras. Essa rigidez combina com um homem que teme perder outra pessoa, embora o roteiro insista tanto em seu sofrimento que algumas reações se tornam previsíveis. Archer percebe o estado do parceiro e tenta preservar sua capacidade de julgamento, mas não possui autoridade suficiente para mantê-lo longe do caso.

A relação entre os dois sustenta boa parte do suspense. Archer oferece experiência, enquanto Ruiney possui acesso aos recursos da polícia e conhece melhor a cidade. Um depende do outro, mesmo quando discordam sobre suspeitos, prazos e procedimentos. A investigação avança porque ambos aceitam permanecer juntos, embora essa parceria também facilite o plano de quem deseja atingi-los.

Um suspense conhecido, mas eficiente

Johnny Martin organiza “Letras da Morte” como um thriller policial tradicional, com cenas de crime, interrogatórios, telefonemas ameaçadores e perseguições por endereços ligados às vítimas. A montagem encurta o intervalo entre uma descoberta e outra, mantendo os personagens sob pressão. Em alguns trechos, esse ritmo favorece a tensão. Em outros, cobre lacunas que mereciam maior atenção.

A direção reserva a maior parte do interesse para os três protagonistas. Sarah Shahi tem presença firme como Lisa Watson, mas recebe pouco espaço além da função de comandar a equipe e cobrar resultados. Outros personagens entram para fornecer informações, levantar suspeitas ou ocupar novas etapas do jogo, sem ganhar desenvolvimento suficiente para competir com Archer, Ruiney e Christi.

O principal atrativo é o encontro entre Al Pacino, Karl Urban e Brittany Snow. Pacino oferece peso ao detetive aposentado, Urban sustenta a inquietação de Ruiney e Snow impede que Christi seja tratada apenas como testemunha dos acontecimentos. Os três ajudam a manter a atenção mesmo quando o mistério depende de soluções pouco elegantes.

“Letras da Morte” apresenta uma ideia capaz de despertar curiosidade. O jogo da forca fornece uma ameaça compreensível, os crimes possuem ligação com os investigadores e o elenco trata a história com seriedade. Entre pistas convenientes e personagens secundários pouco aproveitados, o longa conserva algum fôlego porque Archer examina cada letra, Ruiney tenta proteger quem ainda está vivo e Christi insiste em permanecer perto demais do perigo.