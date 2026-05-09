Discover
Filmes
“Anônimo 2”
Filmes
por Marcelo Costa
Marcelo Costa

Depois de “Better Call Saul”, Bob Odenkirk virou herói de ação — e o Prime Video tem a prova

“Anônimo 2”, dirigido por Timo Tjahjanto, retoma Hutch Mansell, vivido por Bob Odenkirk, em uma nova situação de ação depois dos eventos do primeiro filme. A produção acompanha o personagem em uma fase em que ele ainda participa de missões violentas, enquanto sua rotina o mantém distante da esposa Becca, interpretada por Connie Nielsen, e dos filhos. Christopher Lloyd também retorna como David, pai de Hutch, em uma história que começa com a tentativa de transformar uma viagem em família em um período de convivência longe do trabalho perigoso.

O ponto de partida está na rotina dividida de Hutch. Ele aparece como pai de família suburbano e também como homem ligado a tarefas marcadas por socos, pancadas e risco direto. Depois do confronto anterior, o personagem segue envolvido em missões para lidar com uma dívida associada à máfia russa. Esse trabalho ocupa espaço na rotina e interfere na relação cotidiana com Becca e os filhos, o que leva a família a uma viagem planejada como pausa.

Férias em família chegam a Plummerville

A escolha do destino leva Hutch, Becca, os filhos e David a Plummerville, uma pequena cidade turística. O passeio inclui o Wild Bill’s Majestic Midway and Waterpark, parque de diversões e parque aquático ligado às lembranças de férias de Hutch e de seu irmão Harry, papel de RZA. A cidade entra na história como o lugar onde a família tenta passar alguns dias fora das missões que cercam o protagonista.

A chegada ao local desloca o filme do ambiente de trabalho violento de Hutch para um espaço de férias. A família se reúne em torno de um parque, de atrações turísticas e de uma rotina temporariamente separada dos conflitos anteriores. Nesse cenário, a história apresenta a diferença prática entre o plano da viagem e o tipo de situação que volta a alcançar o personagem.

O conflito começa quando uma ocorrência com valentões locais se transforma em uma sequência de problemas. O incidente inicial não permanece isolado e aproxima Hutch de personagens ligados ao funcionamento e ao controle da cidade. A partir daí, a viagem passa a envolver um operador corrupto de parque temático, um xerife suspeito e uma chefe criminosa violenta.

Entre os nomes associados a esse entorno estão John Ortiz, Colin Hanks e Sharon Stone. Ortiz interpreta Wyatt Martin, personagem ligado ao contexto local da trama. Hanks aparece como o xerife Abel, figura conectada aos acontecimentos que atravessam a passagem da família por Plummerville. Sharon Stone vive Lendina, apresentada entre as personagens ligadas ao conflito criminoso que alcança Hutch durante a viagem.

Conflito envolve parque, xerife e crime local

O parque aquático funciona como um dos ambientes centrais da situação apresentada. É ali que o plano familiar se cruza com os problemas da cidade e com personagens que passam a fazer parte do mesmo conflito. A história também inclui momentos associados ao entorno do parque, como confrontos no portão, uma luta em arcade e uma briga em barco turístico, situações ligadas à sequência de violência que interrompe as férias.

Becca, David, Harry e os filhos Brady e Sammy compõem o núcleo familiar que acompanha Hutch nesse deslocamento. A presença deles mantém a viagem no centro da história e estabelece o risco prático que cerca o protagonista. O filme não parte apenas de uma nova missão, mas de uma tentativa de convivência familiar em um lugar turístico que rapidamente deixa de ser apenas destino de descanso.

A ação se organiza em torno dessa mudança de circunstância. Hutch chega a Plummerville com a família, reencontra um espaço associado à infância e se vê diante de um problema local que avança para o crime organizado. O que começa como uma viagem curta passa a incluir autoridades suspeitas, figuras ligadas ao parque e personagens envolvidos em uma rede de violência.

O impasse permanece na tentativa de Hutch de atravessar as férias com Becca, os filhos e David enquanto os acontecimentos em Plummerville colocam a família no centro de uma situação que envolve confrontos, ameaças locais e a presença de uma chefe criminosa. A história segue nesse limite, com o protagonista cercado por problemas que transformam o destino turístico em novo campo de conflito.

Filme: Anônimo 2
Diretor: Timo Tjahjanto
Ano: 2026
Gênero: Ação/Comédia
Avaliação: 4/5 1 1

Marcelo Costa

Marcelo Costa

Leia Também
Tempestade

Thriller dos anos 90 com Morgan Freeman e Christian Slater chega à Netflix e vai te fazer ficar em casa no sábado à noite

As Bestas

Baseado em crime real, faroeste sombrio na MUBI vai fazer seu coração parar por alguns segundos

Força Sinistra

Prime Video tem uma ficção científica trash dos anos 80 que parece um delírio apocalíptico