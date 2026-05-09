Depois de “Better Call Saul”, Bob Odenkirk virou herói de ação — e o Prime Video tem a prova

“Anônimo 2”, dirigido por Timo Tjahjanto, retoma Hutch Mansell, vivido por Bob Odenkirk, em uma nova situação de ação depois dos eventos do primeiro filme. A produção acompanha o personagem em uma fase em que ele ainda participa de missões violentas, enquanto sua rotina o mantém distante da esposa Becca, interpretada por Connie Nielsen, e dos filhos. Christopher Lloyd também retorna como David, pai de Hutch, em uma história que começa com a tentativa de transformar uma viagem em família em um período de convivência longe do trabalho perigoso.

O ponto de partida está na rotina dividida de Hutch. Ele aparece como pai de família suburbano e também como homem ligado a tarefas marcadas por socos, pancadas e risco direto. Depois do confronto anterior, o personagem segue envolvido em missões para lidar com uma dívida associada à máfia russa. Esse trabalho ocupa espaço na rotina e interfere na relação cotidiana com Becca e os filhos, o que leva a família a uma viagem planejada como pausa.

Férias em família chegam a Plummerville

A escolha do destino leva Hutch, Becca, os filhos e David a Plummerville, uma pequena cidade turística. O passeio inclui o Wild Bill’s Majestic Midway and Waterpark, parque de diversões e parque aquático ligado às lembranças de férias de Hutch e de seu irmão Harry, papel de RZA. A cidade entra na história como o lugar onde a família tenta passar alguns dias fora das missões que cercam o protagonista.

A chegada ao local desloca o filme do ambiente de trabalho violento de Hutch para um espaço de férias. A família se reúne em torno de um parque, de atrações turísticas e de uma rotina temporariamente separada dos conflitos anteriores. Nesse cenário, a história apresenta a diferença prática entre o plano da viagem e o tipo de situação que volta a alcançar o personagem.

O conflito começa quando uma ocorrência com valentões locais se transforma em uma sequência de problemas. O incidente inicial não permanece isolado e aproxima Hutch de personagens ligados ao funcionamento e ao controle da cidade. A partir daí, a viagem passa a envolver um operador corrupto de parque temático, um xerife suspeito e uma chefe criminosa violenta.

Entre os nomes associados a esse entorno estão John Ortiz, Colin Hanks e Sharon Stone. Ortiz interpreta Wyatt Martin, personagem ligado ao contexto local da trama. Hanks aparece como o xerife Abel, figura conectada aos acontecimentos que atravessam a passagem da família por Plummerville. Sharon Stone vive Lendina, apresentada entre as personagens ligadas ao conflito criminoso que alcança Hutch durante a viagem.

Conflito envolve parque, xerife e crime local

O parque aquático funciona como um dos ambientes centrais da situação apresentada. É ali que o plano familiar se cruza com os problemas da cidade e com personagens que passam a fazer parte do mesmo conflito. A história também inclui momentos associados ao entorno do parque, como confrontos no portão, uma luta em arcade e uma briga em barco turístico, situações ligadas à sequência de violência que interrompe as férias.

Becca, David, Harry e os filhos Brady e Sammy compõem o núcleo familiar que acompanha Hutch nesse deslocamento. A presença deles mantém a viagem no centro da história e estabelece o risco prático que cerca o protagonista. O filme não parte apenas de uma nova missão, mas de uma tentativa de convivência familiar em um lugar turístico que rapidamente deixa de ser apenas destino de descanso.

A ação se organiza em torno dessa mudança de circunstância. Hutch chega a Plummerville com a família, reencontra um espaço associado à infância e se vê diante de um problema local que avança para o crime organizado. O que começa como uma viagem curta passa a incluir autoridades suspeitas, figuras ligadas ao parque e personagens envolvidos em uma rede de violência.

O impasse permanece na tentativa de Hutch de atravessar as férias com Becca, os filhos e David enquanto os acontecimentos em Plummerville colocam a família no centro de uma situação que envolve confrontos, ameaças locais e a presença de uma chefe criminosa. A história segue nesse limite, com o protagonista cercado por problemas que transformam o destino turístico em novo campo de conflito.