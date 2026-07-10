Robert De Niro, Jason Statham e Clive Owen em thriller baseado em livro de Ranulph Fiennes, na Netflix

Em cartaz nas plataformas de streaming e frequentemente reprisado na televisão, “Os Especialistas”, lançado em 2011, reúne Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro sob a direção de Gary McKendry para contar uma história de espionagem inspirada no polêmico livro “The Feather Men”. Misturando ação, suspense e crime, o longa acompanha um assassino profissional que abandona a aposentadoria para salvar seu antigo mentor, mas acaba envolvido em uma perseguição internacional que coloca antigos soldados britânicos, mercenários e organizações clandestinas em lados opostos.

Quem espera apenas uma sequência de tiroteios e perseguições desenfreadas pode se surpreender. “Os Especialistas” prefere construir sua tensão aos poucos, dando espaço para infiltrações, vigilância, armadilhas e investigações. A ação existe em abundância, mas quase sempre nasce de um plano que deu errado ou de uma informação descoberta tarde demais. Isso faz com que o suspense permaneça constante, enquanto os personagens tentam descobrir quem realmente está controlando aquele perigoso jogo.

Uma aposentadoria que dura pouco

Danny Bryce (Jason Statham) decidiu abandonar a vida de mercenário depois de anos executando missões ao redor do mundo. O desgaste físico e emocional pesa mais do que qualquer recompensa financeira, levando o personagem a buscar uma rotina distante da violência.

Essa tranquilidade desaparece quando Hunter (Robert De Niro), seu mentor e figura paterna, aceita um último trabalho no Oriente Médio. A missão fracassa, Hunter acaba sequestrado e sua liberdade passa a depender de uma exigência bastante específica feita por um xeque árabe.

Para libertar o veterano, Danny precisa localizar três antigos integrantes do Serviço Aéreo Especial Britânico, o famoso SAS. Eles participaram de uma operação em Omã anos antes e são acusados de envolvimento na morte dos filhos do xeque. A única forma de salvar Hunter é reunir provas e obter confissões que satisfaçam o contratante.

A missão já nasce praticamente impossível. Os homens procurados desapareceram da vida militar, vivem espalhados pelo mundo e contam com a proteção de pessoas influentes.

Um inimigo que conhece todas as regras

O maior problema de Danny não é apenas localizar seus alvos. Spike (Clive Owen), líder de uma organização formada por ex-integrantes do SAS, acompanha cada passo do mercenário e trabalha para impedir qualquer aproximação.

Spike conhece os métodos utilizados por assassinos profissionais porque também passou boa parte da vida em operações militares. Isso faz dele um adversário extremamente eficiente. Em vez de recorrer apenas à força, ele aposta em inteligência, vigilância e planejamento.

Esse duelo entre Danny e Spike acaba sendo o principal combustível da narrativa. Os dois possuem habilidades semelhantes, antecipam movimentos um do outro e transformam cada encontro em uma disputa de estratégia. Muitas vezes, um simples telefonema ou um documento perdido vale mais do que qualquer arma.

Enquanto isso, Hunter permanece preso, funcionando como um relógio que lembra constantemente que o tempo está acabando.

Uma história que atravessa continentes

Poucos filmes de ação daquela época percorrem tantos cenários diferentes. A narrativa passa pela Austrália, Omã, Paris e Londres, sempre acompanhando as etapas da missão.

Esses deslocamentos não servem apenas para dar aparência internacional ao longa. Cada cidade apresenta novas dificuldades, exige aliados diferentes e obriga Danny a adaptar seus planos diante de sistemas de vigilância, autoridades locais e mudanças de ambiente.

Gary McKendry procura utilizar esses espaços de maneira funcional. Em vez de transformar os cartões-postais em protagonistas, faz deles obstáculos permanentes para quem precisa agir sem levantar suspeitas.

Essa escolha deixa o ritmo mais próximo de um thriller de espionagem tradicional do que de um filme de ação desenfreado.

Três protagonistas em momentos distintos

Jason Statham entrega uma atuação diferente daquela que costuma apresentar em seus papéis mais conhecidos. Danny continua eficiente em combate, mas demonstra cansaço e hesitação diante da possibilidade de voltar à profissão que tanto tentou abandonar. Isso acrescenta humanidade ao personagem sem comprometer sua credibilidade nas cenas de ação.

Robert De Niro aparece menos do que muitos imaginam ao observar o cartaz do filme. Ainda assim, Hunter ocupa posição fundamental na história. Sua experiência explica a relação de confiança construída com Danny e transforma o resgate no principal objetivo da narrativa.

Já Clive Owen praticamente rouba diversas cenas. Spike nunca levanta a voz além do necessário, raramente perde o controle e transmite uma serenidade que torna sua presença ainda mais ameaçadora. É um antagonista que prefere pensar antes de agir, característica que torna os confrontos muito mais interessantes.

Entre realidade e ficção

“Os Especialistas” foi divulgado como uma produção inspirada em acontecimentos reais narrados por Ranulph Fiennes no livro“The Feather Men”. Desde sua publicação, a obra desperta controvérsias porque muitos pesquisadores contestam a veracidade dos fatos apresentados.

O longa pouco se preocupa em responder esse debate. A inspiração funciona apenas como ponto de partida para construir uma narrativa de espionagem que combina fatos históricos, ficção e personagens inventados.

Quem conhece o livro perceberá mudanças importantes na adaptação, enquanto quem nunca ouviu falar da obra provavelmente acompanhará a história apenas pela dinâmica entre seus protagonistas.

Espionagem acima da adrenalina

Gary McKendry prefere uma narrativa que alterna investigação, infiltração e ação física. Há perseguições, lutas e tiroteios, mas essas sequências surgem depois de um trabalho de observação e planejamento, o que ajuda a manter o interesse durante toda a projeção.

A fotografia aposta em tons discretos e acompanha o clima sóbrio da história, enquanto a montagem intercala diferentes núcleos sem provocar confusão. O espectador consegue compreender quem procura quem, por qual motivo e quais obstáculos surgem ao longo da missão.

“Os Especialistas” entrega um suspense competente, sustentado pelo carisma de Jason Statham, pela presença marcante de Clive Owen e pela autoridade de Robert De Niro. O roteiro nunca perde de vista seu principal objetivo. Salvar Hunter depende de uma missão quase impossível, e cada passo aproxima Danny tanto da liberdade do velho amigo quanto de novos inimigos espalhados pelo caminho.