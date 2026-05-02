Robert De Niro, Jamie Foxx e Scott Eastwood acabam de chegar ao Prime Video em um thriller de ação para ver no fim de semana

Nash Cavanaugh recebe uma missão que é também uma volta forçada. Em “Soldado de Chumbo”, Brad Furman acompanha esse ex-soldado vivido por Scott Eastwood quando Emmanuel Ashburn, personagem de Robert De Niro, o chama para entrar de novo na fortaleza de Bokushi, líder interpretado por Jamie Foxx. O lugar começou como programa para veteranos de guerra e virou preocupação do governo. Há homens treinados, armados, fiéis a um comando. Nash não quer retornar. A possibilidade de Evoli ainda estar viva muda a resposta.

O ponto de partida é seco. Um homem do lado de fora precisa atravessar um lugar que já foi dele. As autoridades querem derrubar Bokushi antes que o grupo cresça mais. Lá dentro há ex-soldados que encontraram disciplina, promessa, abrigo. Nash conhece parte desse mundo, mas já não manda em nada ali. A missão tem entrada, espera, risco de reconhecimento, risco de chegar tarde. O filme se aproxima disso e logo chama outro ruído.

A voz de Nash aparece para explicar a ferida. Evoli volta em lembranças. A infiltração começa a dividir espaço com um passado que o texto insiste em organizar. Nash vai entrar. Evoli está dentro. Ashburn disse tudo o que sabe. Bokushi ainda controla os homens que passaram pelo mesmo programa. Essas perguntas ficam rondando as cenas. Poucas vezes permanecem tempo bastante diante de uma porta, de uma passagem, de alguém armado.

Dentro da fortaleza

O lugar de Bokushi deveria pesar mais. Há um complexo fechado, áreas vigiadas, veteranos prontos para obedecer, uma intervenção maior se aproximando. O filme poderia ficar alguns minutos com essa rotina. Homens treinando. Homens esperando. Homens escutando uma ordem. Uma regra repetida. Um gesto de submissão. Quase sempre, eles já aparecem no ponto em que precisam estar. Armados. Devotos. Disponíveis para o confronto.

Foxx ocupa Bokushi no excesso. O visual chama a atenção, a fala tenta seduzir, a presença parece maior do que a sala permite. Isso combina com alguém capaz de vender destino a homens quebrados. Também deixa um buraco. O poder de Bokushi chega pronto, como se já tivesse acontecido fora do alcance da câmera. Vê-se o resultado. Vê-se pouco o convencimento.

Ashburn, de De Niro, chega para mover Nash. Ele procura o ex-soldado, oferece a operação, traz a notícia sobre Evoli. Depois, fica com uma utilidade estreita. De Niro empresta peso a cada aparição, mas o papel serve mais para abrir a missão do que para pressioná-la por dentro. John Leguizamo, Shamier Anderson e outros nomes da operação também surgem em volta de um tabuleiro que se mexe sem criar muito atrito entre seus ocupantes.

Eastwood tem mais chão quando Nash recebe uma tarefa simples. Voltar. Entrar. Procurar. Sobreviver. Nessas ações, o personagem não precisa tanto da narração. Quando a voz assume a frente, a dor vem legendada. O trauma aparece em flashes, som agressivo, luz pulsante, desorientação, tempo dilatado. Nash carrega a guerra no corpo e volta a um lugar que se aproveita de corpos assim. Uma hesitação diante de um rosto conhecido teria servido mais. Uma ordem que ele não consegue cumprir. Uma saída bloqueada por alguém que já esteve do mesmo lado.

Barulho e fogo

A ação vem em tiros, explosões, água, fogo, luta corpo a corpo. Há um ringue em chamas no caminho. Não falta ocorrência para um thriller curto. Falta caminho entre uma ocorrência e outra. Quem avançou. Quem bloqueou. Quem perdeu uma saída. Quem ganhou tempo. A montagem corta, o som cobre, a luz pisca. O espaço deixa de ser um obstáculo e vira fumaça.

A confusão parece colada a Nash, um homem em alarme. O filme espalha alarme em volta dele. Chuva, clarões, ruídos, tiros. Mas tumulto não cria direção sozinho. Quando não se sabe com clareza a distância entre os corpos, o perigo vira volume. Quando uma entrada não muda a situação seguinte, sobra outra corrida. O complexo, que deveria apertar, muitas vezes se dissolve no barulho.

Evoli puxa Nash de volta ao covil, mas fica longe demais da ação que provoca. A chance de encontrá-la viva desfaz a recusa dele. Essa ausência move a missão. Mesmo assim, ela chega filtrada por lembrança, perda, flashback. Nash corre por uma mulher que o filme mantém suspensa, mais lembrada que presente. A operação militar segue por um lado. A busca íntima por outro. Elas se encostam menos do que prometem.

Há uma sombra política difícil de ignorar. Veteranos com PTSD, homens treinados e depois abandonados, um líder que oferece pertencimento com armas e disciplina, um Estado que volta a usar quem já usou. “Soldado de Chumbo” encosta nesse material e passa adiante. O culto armado está ali, mas suas engrenagens ficam fora do quadro por tempo demais. Um discurso. Uma promessa. Um grupo que já comprou a promessa.

A fortaleza termina menor do que parecia ao ser anunciada. Foxx exagera, De Niro convoca, Eastwood avança entre lembranças e tiros. Fogo, água, armas, vozes, clarões. Bokushi prometia um método. Nash precisava de mais silêncio. O culto precisava de vida antes da explosão. A missão entra no covil deixando o som cobrir quase tudo.