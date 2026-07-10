Clint Eastwood dá uma verdadeira aula de história com essa obra-prima do cinema, na Netflix

Em 1944, durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial, o general Tadamichi Kuribayashi (Ken Watanabe) recebe a missão de preparar a defesa de Iwo Jima, ilha japonesa localizada no Pacífico e cobiçada pelas forças dos Estados Unidos. O território poderia servir de base para ataques contra o Japão, por isso o Exército Imperial decide defendê-lo a qualquer custo. Dirigido por Clint Eastwood, “Cartas de Iwo Jima” acompanha essa preparação pelo ponto de vista japonês e transforma uma batalha conhecida em uma história sobre homens pressionados por ordens, medo, saudade e falta de alternativas.

Kuribayashi chega à ilha e percebe que boa parte das defesas segue ideias ultrapassadas. Alguns oficiais desejam enfrentar os americanos nas praias, repetindo um modelo militar que deixaria os soldados expostos ao fogo inimigo. O general prefere concentrar as tropas em túneis e cavernas escavados no interior do território. A intenção é preservar homens, munições e posições pelo maior tempo possível.

A mudança provoca resistência entre os comandantes. Muitos enxergam Kuribayashi com desconfiança, principalmente por ele ter vivido nos Estados Unidos e conhecer os costumes americanos. A experiência, que poderia ser uma vantagem, passa a alimentar suspeitas dentro de um Exército preso a códigos rígidos de honra e obediência.

Um padeiro levado para a guerra

A história também acompanha Saigo (Kazunari Ninomiya), um jovem padeiro convocado para servir. Antes da guerra, ele vivia com a esposa, Hanako (Nae Yuuki), e esperava o nascimento da filha. A convocação interrompe seus planos e o leva para uma ilha onde os soldados sabem que dificilmente receberão reforços ou terão chance de voltar para casa.

Saigo não sonha com medalhas, glória ou reconhecimento militar. Ele quer sobreviver. Essa vontade, bastante simples, entra em choque com uma estrutura que trata a morte em combate como sinal de honra. Enquanto alguns companheiros aceitam o sacrifício com disciplina, Saigo questiona ordens que parecem desperdiçar vidas.

Sua postura também o coloca em risco dentro do próprio grupo. Em Iwo Jima, um soldado pode ser punido por demonstrar medo, discordar de um superior ou tentar preservar a própria vida. O inimigo está do outro lado do oceano, mas a violência também circula entre oficiais e subordinados.

Kazunari Ninomiya interpreta Saigo sem transformar o personagem em herói tradicional. Ele é um homem assustado, cansado e por vezes irritado com a situação. Seus comentários carregam uma sinceridade quase inconveniente, algo raro entre soldados treinados para obedecer sem questionar. Em certos momentos, essa franqueza oferece uma leveza amarga, mais próxima do desespero do que da comédia.

Kuribayashi enfrenta os próprios oficiais

Ken Watanabe dá a Kuribayashi uma autoridade contida. O general conhece a superioridade militar dos Estados Unidos e sabe que a defesa da ilha está condenada. Mesmo assim, procura aumentar o tempo de resistência e impedir mortes inúteis.

Ele suspende castigos, muda a distribuição das tropas e exige que os homens trabalhem na construção dos túneis. Também tenta preservar água, comida e munição, recursos cada vez mais escassos. O problema é que suas ordens irritam oficiais acostumados a associar disciplina com crueldade.

Entre esses militares está o tenente-coronel Takeichi Nishi (Tsuyoshi Ihara), antigo campeão olímpico de hipismo e homem de comportamento menos rígido. Nishi trata os soldados com respeito e se distancia da brutalidade de alguns comandantes. Sua presença reforça a divisão existente entre aqueles que enxergam os subordinados como pessoas e os que os consideram peças descartáveis.

Outro personagem importante é o soldado Shimizu (Ryo Kase), recém-chegado à ilha depois de ter integrado a polícia militar japonesa. Sua presença desperta suspeitas entre os companheiros, que acreditam que ele foi enviado para fiscalizar o comportamento da tropa. Aos poucos, a convivência revela um jovem tão vulnerável quanto os demais.

A invasão começa

Quando os navios e aviões americanos iniciam o ataque, os soldados japoneses permanecem escondidos nas posições subterrâneas. A estratégia de Kuribayashi impede que as forças dos Estados Unidos conquistem a ilha sem resistência. Ainda assim, a diferença de recursos é enorme.

As praias são ocupadas, os acessos ficam bloqueados e os túneis passam a servir de abrigo, passagem e prisão. O calor, a falta de água e o avanço inimigo desgastam os homens. A cada posição perdida, grupos inteiros ficam isolados, sem comunicação com o comando e sem saber onde estão os companheiros.

Alguns oficiais ordenam ataques suicidas ou exigem que seus soldados tirem a própria vida diante da derrota. Saigo tenta escapar desse destino. Ele não deseja morrer para preservar uma ideia de honra que nunca escolheu. Kuribayashi também combate esse pensamento, pois considera mais útil manter os homens vivos e capazes de lutar.

Essa divergência dá ao filme uma tensão que vai além dos tiros. Os soldados precisam decidir se obedecem a ordens absurdas, procuram outro grupo ou permanecem escondidos. Cada escolha pode provocar punição, abandono ou morte.

A guerra vista pelo lado japonês

“Cartas de Iwo Jima” faz parte de um projeto realizado por Clint Eastwood sobre a mesma batalha. Em “A Conquista da Honra”, o diretor acompanha os soldados americanos envolvidos na campanha e na famosa fotografia da bandeira erguida na ilha. Aqui, a atenção está nos japoneses que aguardavam a invasão.

A mudança de perspectiva permite enxergar homens frequentemente tratados pelo cinema ocidental apenas como inimigos. Kuribayashi escreve para a família, Saigo pensa na esposa e Nishi recorda uma vida distante das cavernas. As cartas citadas no título preservam lembranças que a guerra tenta apagar.

Eastwood trabalha com cores esmaecidas e longos períodos de espera. Os combates ocupam espaço importante, mas o desgaste anterior pesa tanto quanto as armas. O espectador acompanha soldados cavando, carregando suprimentos e aguardando um ataque anunciado durante meses.

Essa escolha também torna a violência mais incômoda. Os mortos não surgem apenas como números de uma batalha histórica. Cada perda altera o pequeno grupo que ainda permanece dentro dos túneis, onde faltam homens, comida e saídas seguras.

Homens presos a uma derrota anunciada

Ken Watanabe entrega uma atuação marcada pelo cansaço de quem conhece o resultado provável, mas continua responsável por milhares de vidas. Kuribayashi sabe que não pode vencer a guerra, embora ainda tente impedir que seus homens sejam enviados para a morte sem propósito.

Kazunari Ninomiya oferece ao filme seu ponto de vista mais humano. Saigo não possui treinamento especial, prestígio ou autoridade. Ele representa o homem comum arrancado de casa e colocado em uma batalha decidida por líderes distantes.

Tsuyoshi Ihara, no papel de Nishi, completa esse núcleo ao mostrar um oficial capaz de reconhecer humanidade até entre os adversários. Suas atitudes incomodam quem espera ódio absoluto, mas também revelam quanto a guerra depende da negação da identidade do inimigo.

“Cartas de Iwo Jima” possui combates intensos, mortes e cenas duras, porém nunca transforma a violência em espetáculo vazio. Clint Eastwood acompanha homens que sabem estar cercados e ainda procuram uma saída, uma ordem sensata ou alguns minutos a mais de vida.

O filme abandona a divisão confortável entre vencedores e derrotados. Em Iwo Jima, cada soldado carrega sua própria guerra. Kuribayashi luta contra os americanos e contra seus oficiais. Saigo enfrenta o inimigo, a disciplina militar e o medo de nunca rever a família. Quando as opções desaparecem, permanecer vivo passa a ser seu último gesto de resistência.