O melhor faroeste dos últimos 30 anos está na Netflix

“Onde os Fracos Não Têm Vez” acompanha, no Texas dos anos 1980, a caçada iniciada quando Llewelyn Moss (Josh Brolin) encontra uma mala com dinheiro do tráfico e decide levá-la para casa. A escolha, péssima ideia dessas que o cinema adora e qualquer pessoa sensata reprovaria antes do café, coloca Moss na mira de Anton Chigurh (Javier Bardem), um assassino de presença glacial, enquanto o xerife Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) tenta acompanhar os rastros de violência deixados pelo caminho.

A história começa em uma região árida, isolada, marcada por silêncio, poeira e distância. Llewelyn Moss caça quando se depara com caminhonetes abandonadas, corpos no chão, drogas e sinais de uma negociação que deu errado. Em meio aos destroços, ele encontra uma mala com cerca de dois milhões de dólares. Em vez de avisar a polícia, Moss leva o dinheiro, talvez por ambição, talvez por impulso, talvez por aquela confiança masculina que tantas vezes nasce sem consultar a prudência.

A partir dessa decisão, “Onde os Fracos Não Têm Vez” transforma uma descoberta criminosa em uma perseguição de desgaste. Moss sabe que alguém voltará para buscar a mala, mas acredita ter vantagem por conhecer o terreno e por saber se virar sozinho. O problema é que o dinheiro não chega desacompanhado. Ele traz donos, intermediários, armas, gente calada demais e uma pressa que cresce a cada nova tentativa de fuga.

Josh Brolin faz de Moss um homem esperto, físico e teimoso, daqueles que falam pouco porque preferem agir. Ele não é ingênuo, mas também não é invencível. Sua inteligência está nos detalhes, na forma como observa quartos de motel, corredores, janelas e telefones. Mesmo assim, cada solução abre outro risco. O filme acompanha esse aperto com precisão, sem transformar Moss em herói tradicional. Ele é um sujeito comum diante de uma escolha grande demais para caber na própria rotina.

Chigurh entra sem pedir licença

Anton Chigurh, vivido por Javier Bardem, é a figura que muda o peso da narrativa. Ele não surge como um criminoso barulhento, nem depende de frases de efeito para impor medo. Chigurh age com uma calma tão desconfortável que parece carregar um regulamento particular para matar. Sua presença altera o ambiente antes mesmo de qualquer violência. Basta ele entrar em uma loja, falar com um atendente ou se aproximar de uma porta para a cena ficar mais estreita.

Bardem constrói Chigurh com rigidez corporal, voz baixa e um senso de missão que o torna ainda mais perturbador. Ele persegue a mala, mas também parece perseguir uma ordem íntima, conhecida apenas por ele. A famosa moeda, usada em uma das passagens mais tensas do filme, resume bem essa lógica. Chigurh transfere para o acaso uma responsabilidade que já está contaminada por sua própria ameaça. É um truque cruel, e dos mais eficientes.

“Onde os Fracos Não Têm Vez” funciona tão bem porque nunca precisa explicar demais esse homem. Os Coen deixam que suas ações falem por ele. Chigurh mata, procura, espera e continua. O espectador não recebe uma biografia confortável, daquelas que transformam monstruosidade em trauma organizado. O que existe em tela é mais seco. Um assassino avança, e quem cruza seu caminho precisa sair dele antes que a conversa termine.

O xerife chega tarde demais

Enquanto Moss tenta escapar e Chigurh se aproxima, Ed Tom Bell observa a violência com uma mistura de lucidez e cansaço. Tommy Lee Jones interpreta o xerife com uma melancolia contida, marcada por frases curtas, olhar gasto e humor de quem já viu muita coisa, mas ainda se surpreende com a capacidade humana de piorar o expediente. Bell investiga os crimes, visita locais, conversa com testemunhas e tenta organizar uma leitura possível daquele rastro de sangue.

O mais interessante é que Bell não aparece como salvador. Ele tem autoridade, experiência e memória, mas chega quase sempre depois. O crime já aconteceu, a pessoa procurada já saiu, a pista já esfriou. Esse atraso dá ao personagem uma dimensão amarga. Ele representa uma lei que ainda existe, mas perdeu velocidade diante de uma brutalidade mais nova, mais seca e menos disposta a reconhecer qualquer regra.

Tommy Lee Jones dá ao filme uma humanidade essencial. Sem ele, “Onde os Fracos Não Têm Vez” poderia ser apenas um exercício de tensão impecável. Com Bell, a história ganha o olhar de alguém que tenta compreender o que ainda pode ser protegido. O xerife não dramatiza sua impotência. Ele a carrega no rosto, nas pausas e na forma quase resignada com que continua trabalhando, mesmo quando percebe que talvez não chegue a tempo.

O suspense mora nos detalhes

A direção de Joel e Ethan Coen trabalha o suspense com economia rara. O filme não depende de música insistente, cortes nervosos ou sustos fáceis. A tensão nasce de objetos simples. Uma mala escondida, uma lâmpada apagada, uma porta fechada, um telefone tocando, um corredor silencioso. Tudo parece ter peso porque os personagens precisam tomar decisões com pouca informação e menos tempo.

Há sequências em que o som faz mais do que muita fala. Passos, motores, tiros distantes e ruídos mínimos transformam espaços comuns em zonas de perigo. Um quarto de motel, por exemplo, deixa de ser abrigo e vira armadilha. Uma rua vazia pode significar chance de fuga ou falta de testemunhas. Esse cuidado técnico nunca vira enfeite. Ele ajuda o público a perceber o mesmo que Moss percebe, só que com a aflição de quem está sentado e não pode avisar nada.

Mesmo com esse clima duro, os Coen preservam um humor seco, quase escondido, em pequenos comportamentos. Há atendentes que seguem protocolos, conversas burocráticas em situações absurdas e personagens que tentam manter alguma educação quando o perigo já passou da porta. Essa graça não alivia o filme. Ela torna tudo mais estranho, porque a vida comum continua pedindo recibo, gentileza e instrução enquanto a violência circula com a maior falta de modos.

Um faroeste sem conforto

“Onde os Fracos Não Têm Vez” também dialoga com o faroeste, mas sem a limpeza moral que muitas histórias antigas ofereciam. O Texas aqui não é palco de duelos nobres. É um território de passagem, fronteira, dinheiro sujo e homens que acreditam poder resolver tudo sozinhos. Moss tenta usar coragem e astúcia. Chigurh impõe medo e método. Bell tenta preservar alguma forma de ordem. Cada um avança por razões diferentes, e nenhum encontra terreno estável.

O filme, baseado no romance de Cormac McCarthy, tem uma secura que combina com seus personagens. Não há sentimentalismo fácil, nem explicações feitas para tranquilizar o espectador. A violência surge de escolhas concretas, de dinheiro encontrado, de rotas mal calculadas, de portas abertas na hora errada. Por isso a narrativa prende tanto. Ela não corre para impressionar. Ela aperta aos poucos, até fazer cada gesto parecer caro.

Vencedor do Oscar de melhor filme, “Onde os Fracos Não Têm Vez” permanece forte porque une trama policial, suspense e reflexão moral sem transformar tudo em sermão. A crítica dos Coen está na ação, no movimento dos corpos, no atraso da polícia, no silêncio depois dos disparos e na mala que passa a valer mais do que quase todas as vidas ao redor. É um filme severo, elegante e incômodo, desses que terminam sem oferecer colo, mas deixam o espectador olhando para a porta por alguns segundos a mais.