Sombrio, perigoso e obsessivo, Robert De Niro assume seu lado mais estranho em suspense na Netflix

Em “Estranha Obsessão”, Bobby Rayburn (Wesley Snipes), astro do beisebol e vencedor de três prêmios de MVP, chega ao San Francisco Giants cercado de expectativa. Ele é tratado como grande contratação, peça capaz de devolver brilho ao time e orgulho à torcida. Do outro lado da cidade, Gil Renard (Robert De Niro), vendedor de facas de caça, vê essa chegada quase como um presente pessoal. Para ele, Rayburn não é apenas um jogador. É uma promessa de ordem, vitória e algum sentido em uma vida que anda escapando por todos os lados.

Dirigido por Tony Scott, o filme acompanha essa relação sem transformar o estádio em lugar inocente. As arquibancadas vibram, cobram e julgam. O rádio comenta cada erro. A imprensa esportiva alimenta a ansiedade. Jewel Stern (Ellen Barkin), jornalista que acompanha os Giants, surge como uma voz desse ambiente de cobrança permanente. Ela observa o desempenho de Rayburn, comenta a crise e ajuda a espalhar, pelo som, aquilo que já pesa no campo. O problema é que Gil ouve tudo com uma intensidade particular demais.

Um astro em queda

Bobby Rayburn chega ao Giants com status de salvador, mas começa a viver a pior fase de sua carreira. O que deveria ser recomeço vira sequência de erros, vaias e desconfiança. Ele precisa provar valor diante da torcida, da imprensa, dos dirigentes e de si mesmo. O uniforme pesa mais quando cada rebatida falha vira assunto público. Wesley Snipes dá ao personagem uma mistura interessante de orgulho ferido e cansaço. Rayburn sabe que tem talento, mas também sabe que talento não resolve sozinho uma temporada ruim.

Essa crise esportiva abre espaço para a obsessão de Gil. Robert De Niro interpreta o torcedor como alguém que já perdeu controle em outras áreas da vida e tenta agarrar o beisebol com força excessiva. Gil tem problemas no trabalho, dificuldades na relação com o filho Richie Renard (Andrew J. Ferchland) e uma convivência tensa com a ex-mulher Ellen Renard (Patti D’Arbanville). A devoção ao time vira abrigo, mas esse abrigo começa a desmoronar quando Rayburn não entrega o desempenho esperado. Para Gil, a má fase do ídolo parece uma ofensa pessoal.

O filme acerta ao mostrar que a idolatria pode parecer afeto quando vista de longe. Gil se apresenta como fã fiel, alguém que acompanha estatísticas, escuta transmissões e acredita conhecer melhor o atleta do que qualquer técnico. Só que essa familiaridade é falsa. Rayburn não deve nada a ele fora do campo. Ainda assim, Gil passa a agir como se tivesse algum direito sobre a carreira, a rotina e até as escolhas do jogador. É aí que “Estranha Obsessão” deixa o esporte de lado por alguns instantes e entra em território mais sombrio.

O jogo fora do estádio

A presença de Manny (John Leguizamo), agente de Rayburn, ajuda a mostrar o lado profissional dessa pressão. Ele tenta proteger a carreira do jogador, administrar expectativas e manter a imagem do cliente em pé. O beisebol, nesse universo, não é só esporte. É contrato, reputação, patrocínio, torcida, entrevista e dinheiro circulando em torno de um homem que precisa acertar a bola no momento certo. Quando Rayburn falha, todos ao redor cobram algum tipo de resposta.

Juan Primo (Benicio Del Toro), colega de equipe de Rayburn, também entra nessa equação. Sua presença mexe com a posição do astro dentro do time e acentua a sensação de ameaça que Gil projeta sobre quem se aproxima do ídolo. O roteiro trabalha essa tensão com certa dose de exagero, mas sem perder a noção de que Gil enxerga o mundo por uma lente distorcida. Ele cria culpados, escolhe inimigos e passa a acreditar que pode consertar a temporada com gestos cada vez mais invasivos.

Tony Scott filma esse avanço com energia inquieta. A câmera corre, corta, aproxima rostos e faz do estádio um ambiente de pressão constante. O som da torcida não soa apenas festivo. Ele aperta. O rádio não informa apenas. Ele alimenta a cabeça de Gil. A montagem deixa a sensação de que a distância entre arquibancada e vida privada vai diminuindo aos poucos, até que o jogador já não pareça seguro nem fora do campo. Essa escolha dá ao suspense uma tensão física, quase suada.

De Niro acende o perigo

Robert De Niro carrega Gil com uma mistura de tristeza, raiva e ridículo. Há algo quase patético nesse homem que vende facas, perde compromissos, falha como pai e ainda acredita ter autoridade para salvar um atleta milionário. O filme aproveita esse desconforto sem aliviar demais a figura do personagem. Gil não é engraçado no sentido leve, mas há uma ironia amarga em sua convicção de especialista de arquibancada. Quem nunca viu um torcedor jurar que resolveria o time em quinze minutos de conversa com o técnico conhece bem esse tipo. A diferença é que Gil atravessa a linha que a maioria apenas grita da poltrona.

Wesley Snipes, por sua vez, faz de Bobby Rayburn alguém menos invencível do que sua fama sugere. Ele não aparece apenas como astro acuado. Também é pai, profissional pressionado e homem tentando preservar alguma normalidade enquanto a vida pública invade a privada. O vínculo com o filho Sean Rayburn (Brandon Hammond) dá ao personagem uma camada mais humana. Rayburn quer recuperar o próprio jogo, mas também precisa manter a família longe do barulho que cresce ao seu redor.

Ellen Barkin, como Jewel Stern, ocupa bem o espaço da comentarista que traduz a crise para o público. Sua personagem não é culpada pela obsessão de Gil, mas faz parte de um ambiente em que desempenho vira espetáculo permanente. Cada fala no rádio reforça a sensação de que todos têm algo a dizer sobre Bobby. O filme sugere, sem discurso pesado, que a fama cria uma intimidade perigosa quando o público esquece que o ídolo continua sendo uma pessoa.

Suspense de estádio lotado

“Estranha Obsessão” aproxima o drama esportivo do thriller psicológico. A queda de Rayburn em campo dá motivo à ansiedade de Gil. A instabilidade de Gil dá perigo à queda de Rayburn. Um depende do outro para que a tensão avance. O roteiro nem sempre é discreto, e algumas escolhas parecem mais barulhentas do que necessárias, mas Tony Scott sabe trabalhar urgência e desconforto. Ele faz do beisebol um palco de vaidade, frustração e cobrança popular.

O filme também conversa com uma questão que ficou ainda mais atual. A relação entre fã e celebridade mudou muito desde 1996, mas a raiz do problema permanece reconhecível. Gil acredita amar Rayburn, porém esse amor vem contaminado por posse, ressentimento e necessidade de controle. Ele não quer apenas torcer. Quer participar, interferir, corrigir e ser reconhecido por isso. A obsessão nasce quando a admiração deixa de aceitar distância.

Com boa presença de elenco e ritmo nervoso, “Estranha Obsessão” entrega um suspense irregular, mas envolvente. O filme perde sutileza em alguns momentos, especialmente quando prefere elevar o tom em vez de confiar no mal-estar que já construiu. Ainda assim, a premissa sustenta o interesse porque Bobby Rayburn e Gil Renard ocupam lados opostos de uma mesma fantasia pública. Um precisa vencer para justificar a idolatria. O outro precisa que o ídolo vença para não encarar o vazio da própria vida. Quando essa conta não fecha, o estádio deixa de ser refúgio e vira ameaça.