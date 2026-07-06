Amantes de “O Poderoso Chefão” precisam ver filme de máfia com Warren Beatty na Netflix

Lançado em 1991 e dirigido por Barry Levinson, “Bugsy” acompanha Benjamin Siegel, vivido por Warren Beatty, em uma passagem decisiva pela Califórnia dos anos 1940. Conhecido como Ben “Bugsy” Siegel, ele é um gangster de Nova York que viaja a Los Angeles para tratar de negócios da máfia e acaba seduzido por três forças difíceis de controlar. A cidade, o cinema e Virginia Hill, interpretada por Annette Bening. O que deveria ser uma missão curta vira uma aposta perigosa, pois Siegel começa a enxergar no deserto de Nevada uma chance de criar algo maior do que seus próprios chefes conseguem aceitar.

O filme parte de uma figura real do crime organizado, mas prefere observar o homem em movimento, sempre dividido entre cálculo, vaidade e impulso. Siegel chega à Costa Oeste com roupas impecáveis, fala afiada e pouca paciência para quem atravessa seu caminho. Ele não esconde a brutalidade quando precisa impor respeito, mas também deseja ser admirado em ambientes onde o poder não vem apenas da arma ou do medo. Em Los Angeles, essa ambição ganha vitrine. Hollywood oferece festas, contatos, mulheres bonitas e a fantasia de que até um criminoso pode parecer um astro se vestir o paletó certo.

A chegada a Los Angeles

Ben “Bugsy” Siegel (Warren Beatty) desembarca em Los Angeles com a tarefa de fortalecer os interesses da máfia na região. O problema é que a cidade já tem donos, disputas e acordos frágeis. Entre os nomes que entram em seu caminho está Mickey Cohen, vivido por Harvey Keitel, figura esperta e agressiva, ligada ao mundo das apostas e às ruas locais. A relação entre os dois nasce atravessada por desconfiança, porque Siegel quer autoridade e Cohen conhece melhor o terreno onde esse poder será exercido.

Barry Levinson filma esse deslocamento como uma mudança de temperatura. Nova York fica associada ao comando, à família e aos chefes que cobram resultado. Los Angeles aparece como um lugar mais ensolarado, mais vaidoso e mais traiçoeiro. Siegel se encanta com a possibilidade de misturar negócios ilegais com prestígio social. Ele não quer apenas ganhar dinheiro. Quer ser visto, respeitado e, de preferência, bajulado. Essa é uma combinação péssima para qualquer contador, mas excelente para um drama sobre homens que confundem ambição com destino.

Virginia Hill entra em cena

A chegada de Virginia Hill (Annette Bening) muda o ritmo da história. Ela não aparece como simples interesse amoroso, embora o romance tenha papel central. Virginia é inteligente, elegante, provocadora e sabe circular no mesmo ambiente de homens que costumam subestimar mulheres. Siegel se aproxima dela com a segurança de quem acha que pode comprar atenção com charme e insistência. Virginia, porém, não se entrega ao papel de acompanhante silenciosa. Ela responde, provoca, some quando quer e faz Ben perder o controle de uma forma que seus inimigos talvez invejassem.

A química entre Warren Beatty e Annette Bening sustenta boa parte da força de “Bugsy”. Os dois transformam atração em disputa, e disputa em dependência. Ben tem esposa, Esta Siegel, interpretada por Wendy Phillips, e filhos esperando por ele em casa. Ainda assim, sua vida em Los Angeles passa a ocupar cada vez mais espaço. A família vira cobrança distante. Virginia vira presença urgente. Essa divisão enfraquece sua imagem diante dos sócios, porque um homem do crime pode até viver cercado de riscos, mas não costuma receber perdão quando mistura paixão com dinheiro dos outros.

O deserto ganha valor

A grande virada da história surge quando Siegel passa por Las Vegas e vê potencial em um lugar que muitos tratavam como poeira, jogo e acaso. O deserto de Nevada, ainda longe da cidade iluminada que se tornaria famosa no mundo inteiro, desperta nele uma ideia grandiosa. Construir um hotel-cassino capaz de atrair ricos, curiosos, jogadores e celebridades. O projeto do Flamingo nasce desse impulso. Para Siegel, aquilo não é apenas uma casa de apostas. É uma porta para o futuro.

O problema é que futuro custa caro. Meyer Lansky, interpretado por Ben Kingsley, representa uma parte mais fria e racional do crime organizado. Ele conhece Siegel, tem afeto por ele, mas também sabe que amizade não paga obra atrasada. À medida que o orçamento cresce e os prazos ficam apertados, o Flamingo deixa de parecer uma visão arrojada e passa a parecer uma ameaça ao caixa dos chefes. Ben insiste, pressiona, promete retorno e trata dúvida como insulto. Sua confiança impressiona, mas também empurra todos ao redor para uma zona de perigo.

Charme, fúria e conta aberta

Warren Beatty interpreta Siegel com uma mistura curiosa de elegância e descontrole. Ele pode entrar em uma sala como um homem sofisticado e sair dela como alguém capaz de destruir qualquer acordo por orgulho ferido. Essa oscilação dá vida ao personagem. Ben fala de negócios com convicção, mas age muitas vezes movido por desejo, irritação ou vaidade. A roupa alinhada não disfarça a violência. O sorriso não apaga a ameaça. O fascínio por Hollywood não elimina sua origem no crime.

O filme também acerta ao mostrar que o carisma de Siegel tem custo para quem está perto dele. Mickey Cohen (Harvey Keitel) precisa lidar com sua presença mandona. Meyer Lansky (Ben Kingsley) tenta equilibrar lealdade e prejuízo. Virginia Hill (Annette Bening) percebe que amar Ben significa também circular perto de contas perigosas. Até Esta Siegel (Wendy Phillips), mesmo distante de boa parte da ação, lembra que há uma vida familiar sendo deixada em suspenso. Cada escolha de Ben abre uma dívida, e nem todas podem ser pagas com dinheiro.

Uma biografia com sangue e brilho

“Bugsy” é um drama de crime porque mantém a violência ligada ao poder, e não apenas ao susto. Quando Siegel ameaça, agride ou manda, o gesto tem função dentro da disputa por território e autoridade. Quando ele fala do Flamingo, o filme mostra um homem tentando transformar delírio pessoal em empreendimento. Há certo absurdo nessa confiança toda, quase uma comédia amarga de vaidade masculina. Um sujeito cercado por mafiosos, amantes, cobranças e obras caras ainda parece acreditar que tudo dará certo porque ele decidiu assim.

Barry Levinson trabalha essa história com elegância, mas sem limpar demais o personagem. A fotografia bonita, os figurinos refinados e o clima de Hollywood antiga não absolvem Siegel. Pelo contrário, tornam mais incômoda a distância entre a aparência impecável e os métodos brutais. O diretor observa como o crime também aprende a se vender. Em “Bugsy”, poder não está apenas no revólver ou na sala fechada. Está no restaurante, na festa, na obra, no telefonema, no olhar de quem sabe que uma promessa virou problema.

O filme acompanha Benjamin Siegel antes que Las Vegas se torne mito pronto para cartão-postal. Ele enxerga riqueza onde quase todos veem isolamento. Enxerga glamour onde há poeira. Enxerga destino onde seus sócios começam a ver rombo. Essa diferença faz “Bugsy” avançar com interesse, porque o espectador percebe que o projeto do Flamingo cresce ao mesmo tempo em que a margem de segurança do protagonista diminui.

“Bugsy” é, acima de tudo, o retrato de um homem que tenta mandar no crime, no amor e no futuro com a mesma autoconfiança. Warren Beatty dá a Ben “Bugsy” Siegel uma presença magnética, irritante e perigosa. Annette Bening faz de Virginia Hill muito mais do que uma paixão inconveniente. Harvey Keitel e Ben Kingsley ajudam a cercar o protagonista com forças que cobram razão, disciplina e resultado. Quando o sonho de Las Vegas começa a exigir dinheiro, prazo e obediência, o charme de Siegel já não basta para manter todos na mesa.