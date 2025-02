Charmosa e delicada, comédia romântica de Warren Beatty é preciosidade na Netflix

Warren Beatty sempre se destacou por transformar a tela num espaço onde a ousadia e o inusitado dialogam com o próprio tempo. Em “Regras Não Se Aplicam”, o cineasta revisita o universo dos ícones e das contradições, esculpindo uma narrativa que se recusa a seguir trilhas pré-determinadas. O filme se coloca como uma reflexão complexa sobre a própria trajetória de seu criador, que sempre oscilou entre a delicada arte de moldar personagens e a indomável força do mercado cinematográfico.

A trama se desenrola em 1958, imersa num ambiente onde o silêncio e a reclusão de Howard Hughes reverberam de maneira quase mítica. Marla Mabrey, interpretada por Lily Collins, chega a Hollywood com o brilho de uma promessa ainda por realizar, enquanto Frank Forbes, vivido por Alden Ehrenreich, caminha na direção de um universo envolto em mistério e poder. O encontro entre esses dois personagens, marcado por uma atração sutil e contida, é permeado pelas imposições de uma época que, ao mesmo tempo em que nutria sonhos, limitava a expressão individual com regras invisíveis, mas firmes.

Beatty, ao assumir o papel de Hughes, propõe uma releitura que transcende a mera biografia. Sua interpretação remete aos personagens trágicos das grandes peças clássicas, onde o gênio se dilui em uma aura de grandiosidade e vulnerabilidade. Em vez de ocupar o centro do enredo, o magnata se torna uma força desestabilizadora, cujos caprichos e silêncios reconfiguram o destino daqueles que ousam se aproximar dele. Essa dinâmica cria um contraponto envolvente: enquanto Marla e Frank se debatem entre a busca por identidade e o conformismo imposto por um sistema implacável, a figura de Hughes paira como um enigma capaz de reescrever as regras do jogo.

O conjunto de performances reúne nomes de peso que enriquecem cada camada da narrativa. Em uma sinfonia de olhares e gestos, Annette Bening, Alec Baldwin, Matthew Broderick e Steve Coogan colaboram para criar um universo onde cada diálogo se transforma em uma revelação, ampliando a tensão dramática e cômica do roteiro. As interações entre os personagens transcendem a superficialidade, configurando-se como momentos de pura alquimia emocional que convidam o espectador a se perder em uma atmosfera tão íntima quanto expansiva.

Visualmente, o projeto se destaca pela montagem que desafia a linearidade convencional, propondo uma experiência quase onírica. A trilha sonora, que incorpora o “Adagietto” de Gustav Mahler, não serve apenas de fundo, mas se integra ao discurso visual de maneira sublime. Imagens como a de um casal sob a luz tênue do luar transformam a narrativa em um convite para mergulhar em um universo onde desejo e impossibilidade se entrelaçam, oferecendo ao público uma perspectiva que beira a poesia.

Mais do que um retrato de um magnata recluso, “Regras Não Se Aplicam” se configura como um espelho que reflete as inquietações e os dilemas de seu próprio criador. O filme se propõe a questionar os limites entre a criação e o controle, revelando, em cada cena, a tensão entre o ideal de perfeição e as imperfeições que nos tornam humanos. Assim, o projeto se firma como um desafio intelectual e estético, incitando o espectador a desvendar as camadas de significado que se escondem por trás de cada escolha de enquadramento e de cada pausa dramática.

A proposta de Beatty ultrapassa a simples recontagem de uma história já conhecida. Ao misturar humor, introspecção e um senso agudo de crítica social, o filme se transforma em um convite para repensar os paradigmas do poder e da criação artística. A experiência provocada por “Regras Não Se Aplicam” permanece aberta a interpretações que vão muito além do óbvio, estimulando uma reflexão que ecoa na memória como um diálogo contínuo entre passado, presente e as infinitas possibilidades do que ainda está por vir.