Um acidente de trânsito, uma discussão e uma sucessão de coisas ruins em filme com Ben Affleck e Samuel L. Jackson, na Netflix

“Fora de Controle” pega uma situação comum de trânsito e transforma aquilo numa sucessão de decisões ruins, telefonemas desesperados e humilhações públicas. Roger Michell filma Manhattan como um lugar onde ninguém realmente para para ouvir o outro. Gavin Banek (Ben Affleck) trabalha num escritório poderoso de advocacia e atravessa a cidade tentando chegar ao tribunal com uma procuração decisiva para um acordo milionário. Doyle Gipson (Samuel L. Jackson) também corre contra o relógio. Recuperado do alcoolismo, ele tenta convencer a Justiça de que merece continuar próximo dos filhos e manter alguma estabilidade dentro da própria casa. Quando os carros se chocam numa avenida congestionada, os dois ainda acreditam que aquilo será apenas um contratempo desagradável. Não será.

Gavin sai do carro nervoso, olha os danos rapidamente e oferece dinheiro para Doyle resolver o problema depois. O advogado pensa apenas no relógio. A audiência já está prestes a começar e ele carrega um documento importante dentro da pasta. Doyle tenta conversar, pede atenção, cobra responsabilidade. Gavin vai embora antes que a situação seja resolvida. Pouco depois, Doyle percebe que o homem deixou cair a procuração no local do acidente. O papel passa a valer muito mais do que um simples arquivo jurídico.

Sucessão de coisas ruins

O roteiro trabalha com pequenas perdas sucessivas. Doyle chega atrasado ao tribunal e assiste sua situação piorar diante do juiz. A ex-esposa já desconfia dele por causa do passado conturbado e qualquer deslize vira argumento para afastá-lo das crianças. Samuel L. Jackson dá ao personagem um cansaço constante que pesa mais do que gritos ou acessos de raiva. Doyle passa boa parte do filme tentando respirar enquanto tudo em volta parece fechar as portas para ele.

Enquanto isso, Gavin percebe que sem a procuração sua posição dentro do escritório fica ameaçada. O personagem de Ben Affleck vive cercado de homens ricos, frios e preocupados apenas com aparência institucional. O filme deixa claro que aquele ambiente funciona através de silêncio, influência e favores discretos. Quando Gavin admite que perdeu o documento, a preocupação não envolve apenas dinheiro. Existe o risco de expor negócios obscuros e comprometer gente poderosa.

Pressão constante

Roger Michell cria tensão sem depender de perseguições mirabolantes ou violência. A pressão aparece em elevadores lotados, filas, celulares tocando sem parar e corredores de tribunal onde alguns segundos fazem diferença. O diretor mantém os personagens sempre correndo atrás de alguma autorização, assinatura ou ligação salvadora. A cidade parece empurrar os dois para o esgotamento.

A relação entre Gavin e Doyle piora porque ambos decidem transformar o outro em culpado absoluto pelo próprio fracasso. Doyle percebe o desespero do advogado e guarda a procuração consigo. Gavin tenta recuperar o documento usando dinheiro, contatos e manipulações pequenas, mas cada tentativa piora ainda mais a situação. Em determinado momento, ele interfere nas finanças de Doyle e atinge diretamente a vida doméstica do rival. Doyle responde provocando danos profissionais ao advogado. Os dois atravessam Manhattan carregando raiva, culpa e vergonha enquanto tentam destruir o dia um do outro.

Homens imperfeitos e a beira de uma explosão

O filme mostra homens profundamente imperfeitos. Doyle perde a paciência várias vezes. Gavin mente, esconde informações e tenta preservar a própria imagem até quando já não existe dignidade sobrando. Nenhum deles parece confortável dentro da própria rotina. Um vive pressionado pelo escritório. O outro vive pressionado pela possibilidade constante de perder os filhos. O acidente apenas acelera um desgaste que já estava instalado muito antes daquela manhã.

Ben Affleck trabalha Gavin com uma mistura eficiente de arrogância e insegurança. O personagem parece acostumado a resolver problemas com influência financeira, mas começa a perceber que nem tudo pode ser comprado quando o descontrole emocional toma conta da situação. Samuel L. Jackson entrega o melhor desempenho do filme porque transforma Doyle num homem comum esmagado por burocracias, dívidas e frustrações acumuladas. Ele não tenta parecer heroico. Em muitos momentos, parece apenas cansado de apanhar da vida.

Existe uma cena particularmente boa em que os personagens finalmente diminuem o tom das agressões e conversam sem intermediários. Roger Michell não transforma o momento numa grande catarse sentimental. O diretor prefere trabalhar o desgaste físico dos dois homens, os silêncios desconfortáveis e a percepção tardia de que ambos passaram o dia inteiro destruindo o pouco que ainda restava intacto.

“Fora de Controle” observa com atenção a fragilidade emocional escondida atrás de ternos caros, fóruns elegantes e discursos educados. O suspense nasce da sensação de que qualquer erro pequeno pode arruinar empregos, famílias e reputações em poucas horas. Quando Gavin segura novamente a procuração perdida e Doyle volta a pensar nos filhos, o filme já mostrou que aquele acidente jamais ficou restrito aos carros amassados na avenida.