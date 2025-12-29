Morgan Freeman, Casey Affleck e Michelle Monaghan: elenco de peso em suspense dirigido por Ben Affleck, na Netflix

A abertura de “Medo da Verdade” estabelece um pacto incômodo com o espectador: nada ali será resolvido de forma limpa. Ben Affleck escolhe iniciar sua estreia na direção sem pressa e sem truques, deixando que o desaparecimento da menina Amanda McCready funcione menos como motor de suspense e mais como ferida aberta. Desde cedo, o filme sugere que a busca não é apenas por uma criança, mas por algum tipo de ordem moral num espaço onde ela parece ter evaporado.

Patrick Kenzie, vivido por Casey Affleck, atua como investigador particular ao lado da parceira e namorada Angie Gennaro, interpretada por Michelle Monaghan. Ambos cresceram naquele mesmo ambiente degradado do sul de Boston, conhecem seus códigos e suas misérias. Essa familiaridade não os protege; ao contrário, os compromete. Patrick acredita em regras, em limites claros entre certo e errado, enquanto Angie demonstra uma percepção mais flexível, quase pragmática, do que significa justiça quando o Estado falha.

A mãe como epicentro do caos

Amanda não surge como ausência abstrata. Sua mãe, Helene McCready, interpretada por Amy Ryan, ocupa a narrativa com uma presença desconcertante. Alcoólatra, negligente, emocionalmente instável, Helene desmonta qualquer idealização da maternidade. Amy Ryan constrói a personagem sem buscar empatia fácil, expondo uma mulher incapaz de cuidar da própria filha e, ainda assim, devastada pela perda. O filme encontra nela seu ponto mais cruel: a constatação de que amar não significa proteger.

O envolvimento dos detetives com a polícia amplia o conflito. Remy Bressant, vivido por Ed Harris, e Jack Doyle, interpretado por Morgan Freeman, representam uma autoridade que já atravessou a linha entre legalidade e convicção pessoal. Ambos acreditam que certos fins justificam meios questionáveis. Affleck dirige essas figuras sem demonizá-las, sugerindo que a corrupção moral pode nascer de intenções que, isoladamente, parecem nobres.

A escolha que não permite retorno

Quando Patrick descobre a verdade por trás do desaparecimento, o filme abandona qualquer estrutura convencional de investigação. O dilema apresentado não envolve provas ou culpados, mas consequências. Fazer o que é legal significa condenar uma criança a um futuro previsivelmente miserável. Ignorar a lei exige aceitar uma mentira que jamais poderá ser corrigida. Casey Affleck sustenta esse impasse com uma atuação contida, quase rígida, na qual cada silêncio pesa mais que discursos inflamados.