Comédia romântica dos anos 1980, com John Cusack, é dose de nostalgia e leveza para seu domingo, na Netflix

“Digam o Que Quiserem”, dirigido por Cameron Crowe, acompanha Lloyd Dobler (John Cusack), um jovem recém-formado que decide conquistar Diane Court (Ione Skye), a melhor aluna da escola, antes que ela viaje para a Inglaterra, enquanto enfrenta a vigilância constante do pai dela, James Court (John Mahoney).

Lloyd passa longe da figura tradicional de protagonista romântico dos anos 1980. Ele não é popular, não demonstra ambição profissional e tampouco possui qualquer talento especial que impressione adultos conservadores. Quando perguntam o que pretende fazer da vida, responde de maneira vaga. Ainda assim, existe algo simpático naquele garoto magricela que pratica kickboxing e anda pela cidade com a confiança de alguém que provavelmente nunca planejou o próximo mês.

Diane vive num universo completamente diferente. Inteligente, disciplinada e reservada, ela carrega o peso de quem cresceu ouvindo que possui um futuro brilhante pela frente. Enquanto colegas pensam em festas, Diane organiza documentos, resultados acadêmicos e a viagem para a Inglaterra. O pai dela acompanha cada passo com atenção quase sufocante. James Court trabalha como um homem cordial, educado e aparentemente perfeito, mas controla a rotina da filha com firmeza suficiente para transformar qualquer namoro em problema doméstico.

Telefonemas e encontros desconfortáveis

A relação entre Lloyd e Diane começa de forma improvável. Ele insiste em convidá-la para sair mesmo sabendo que boa parte da escola considera aquilo uma missão impossível. Diane aceita mais por curiosidade do que por paixão instantânea. A surpresa do filme está justamente aí. Cameron Crowe não acelera sentimentos nem cria situações espalhafatosas para unir os personagens. O romance cresce em conversas tímidas, caminhadas noturnas e encontros silenciosos dentro do carro.

John Cusack trabalha Lloyd como um rapaz que fala demais quando está nervoso. Muitas das cenas funcionam porque ele parece permanentemente assustado diante da própria sorte. Existe um ar de improviso em quase tudo que o personagem faz. Durante um jantar com James Court, por exemplo, Lloyd tenta parecer maduro e responsável, mas sua insegurança aparece em cada resposta atravessada. O pai de Diane observa tudo com educação impecável e desaprovação evidente. A mesa vira um pequeno interrogatório disfarçado de conversa amigável.

Ione Skye ajuda Diane a escapar da imagem da garota perfeita e inalcançável. A personagem sente dificuldade para viver a própria juventude porque passou anos atendendo expectativas familiares e acadêmicas. Lloyd representa uma pausa naquela rotina organizada demais. Com ele, Diane ri mais, relaxa e abandona por algumas horas a obrigação constante de ser brilhante o tempo inteiro.

A sombra do pai perfeito

James Court domina boa parte do filme mesmo nos momentos em que fala pouco. John Mahoney interpreta o personagem com uma calma desconfortável. Ele sorri, faz perguntas gentis e aparenta preocupação paternal legítima, mas controla o ambiente inteiro sem elevar o tom de voz. Lloyd percebe rapidamente que nunca será considerado adequado para Diane. Ainda assim, continua aparecendo na casa dela porque sabe que o verão possui prazo curto.

O roteiro também cria espaço para mostrar as fragilidades de James. Aos poucos, Diane começa a perceber que o pai talvez esconda problemas maiores do que ela imaginava. Crowe introduz essas informações sem transformar a história numa trama pesada ou excessivamente dramática. O interesse do diretor continua voltado para o efeito emocional que essas descobertas provocam na garota. Diane passa a enxergar a própria vida familiar de maneira menos idealizada.

Existe uma honestidade rara na forma como o filme trata insegurança masculina. Lloyd não tenta parecer poderoso, rico ou intelectualmente superior. Ele apenas permanece presente. Em outro filme romântico daquela época, provavelmente surgiria uma transformação grandiosa para torná-lo digno da protagonista. Aqui, Cameron Crowe prefere acompanhar pequenos gestos. Lloyd segura telefone esperando ligação. Lloyd dirige sem rumo durante a madrugada. Lloyd passa horas pensando na melhor maneira de falar alguma coisa minimamente inteligente.

O rádio na calçada

A cena mais famosa do longa continua funcionando décadas depois porque nasce de um sentimento muito simples. Lloyd quer ser ouvido. Quando aparece segurando um rádio acima da cabeça em frente à casa de Diane, ele não parece um herói romântico fabricado pelo cinema. Parece apenas um garoto desesperado tentando impedir que a relação desapareça antes do tempo.

Crowe filma adolescentes de maneira generosa, sem ridicularizar emoções intensas que costumam surgir naquela idade. O diretor reconhece que, para aqueles personagens, tudo parece definitivo. Uma ligação ignorada vira tragédia. Um encontro cancelado estraga semanas inteiras. Um pai desaprovando namoro pode soar tão assustador quanto perder o próprio futuro.

Ao mesmo tempo, “Digam o Que Quiserem” mantém os pés no chão. Lloyd continua sem rumo profissional. Diane continua pressionada pelas próprias responsabilidades. O romance não resolve magicamente os problemas pessoais dos dois. O que muda é a sensação de companhia. Pela primeira vez, ambos deixam de enfrentar dúvidas completamente sozinhos.

A espera antes da partida

Boa parte dos romances adolescentes termina no instante em que o casal finalmente fica junto. Cameron Crowe prefere observar o que acontece depois. Conforme a viagem para a Inglaterra se aproxima, Lloyd e Diane passam a lidar com inseguranças menos idealizadas e mais concretas. O medo deixa de ser apenas perder o namoro. Surge também a dúvida sobre como continuar conectado quando a vida adulta começar de verdade.

Os últimos minutos do filme possuem uma delicadeza difícil de encontrar em produções românticas daquela década. Crowe não tenta encerrar tudo com frases grandiosas nem com lições prontas sobre amor juvenil. Lloyd e Diane apenas seguem juntos até o embarque, dividindo ansiedade dentro do avião enquanto aguardam o sinal que autoriza a decolagem.