A combinação mais divertida de mistério, comédia e aventura da Netflix

Em 1886, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) chega a Malta para se casar com Tewkesbury (Louis Partridge), mas o desaparecimento de Sherlock Holmes (Henry Cavill) transforma a viagem familiar em uma investigação ligada a crimes cometidos pelo Império Britânico. Entre as exigências do casamento, a procura pelo irmão e a descoberta de segredos envolvendo a família do noivo, a jovem precisa provar que pode dividir a vida com alguém sem abandonar o nome, o trabalho e a liberdade que conquistou.

“Enola Holmes 3”, dirigido por Philip Barantini, começa com uma mudança importante na vida da protagonista. Enola e Tewkesbury viajam para Malta, onde pretendem oficializar a união em um lugar considerado especial pela família do rapaz. O falecido pai de Tewkesbury, Lorde Peter, serviu na ilha durante o período de ocupação britânica, e Lady Tewkesbury acredita que a cerimônia deve preservar essa ligação afetiva.

Enola aceita o casamento, mas não pretende assumir o papel obediente que a sociedade vitoriana reserva às mulheres. Ela deseja continuar trabalhando como detetive, manter o próprio sobrenome e circular pelo mundo sem pedir autorização ao marido. Tewkesbury respeita essa escolha, embora carregue um título aristocrático, um assento na Câmara dos Lordes e obrigações familiares que entram em choque com os planos do casal.

Sherlock chega à ilha pouco disposto a celebrar. O detetive acredita que a irmã está prestes a abandonar a independência para se tornar uma dama presa a compromissos sociais. Enola rejeita a avaliação e insiste que casamento e profissão podem ocupar a mesma vida. A discussão entre os irmãos oferece algumas das passagens mais divertidas do longa, principalmente porque Sherlock consegue investigar crimes complexos, mas continua perdido diante das escolhas pessoais da própria família.

O problema cresce quando Sherlock desaparece antes de revelar o caso que investigava em segredo. A cerimônia perde espaço, a família entra em alerta e Enola assume a busca. A noiva troca os preparativos por pistas, quartos revistados e perseguições pelas ruas de Valletta.

O desaparecimento de Sherlock

A primeira pista surge após a morte de um soldado maltês, que murmura uma palavra incompreensível. Enola percebe que ele tentou dizer Rathe, sobrenome da professora Adeline Rathe. Pouco depois, encontra no quarto de Sherlock um pedaço rasgado de um vestido caro. O tecido leva a uma mulher que circula por Valletta, mas ela é baleada antes de responder às perguntas.

Antes de morrer, a desconhecida avisa que uma mulher pretende matar Enola. A detetive persegue o atirador, porém perde o suspeito entre as ruas da cidade. O episódio confirma que Sherlock não sumiu por vontade própria e que alguém acompanha cada passo da investigação.

Enola recebe a ajuda do Dr. John Watson (Himesh Patel), recém-chegado à vida de Sherlock. Watson ainda está conhecendo os hábitos do amigo, mas possui informações sobre o caso e aceita acompanhar a irmã dele. A parceria funciona porque Enola age por impulso e Watson observa detalhes que ela deixa escapar. Os dois também compartilham certa impaciência com Sherlock, embora nenhum deles consiga abandonar o detetive quando a situação piora.

A procura revela que a professora Adeline Rathe é uma identidade criada pela Professora Moriarty (Sharon Duncan-Brewster), que escapou da prisão e passou o último ano preparando uma armadilha. Ela influenciou Lady Tewkesbury a escolher Malta para o casamento e sequestrou Sherlock para atrair Enola até a ilha. O caso inteiro foi montado para obrigar a jovem a decifrar um enigma que levaria a um tesouro escondido.

O ouro escondido pelo império

A investigação retorna à Batalha de Khost, no Afeganistão, onde oficiais britânicos roubaram uma grande quantidade de ouro. O tesouro foi transportado secretamente para Malta e permaneceu escondido durante décadas. O pai de Tewkesbury participou da operação, informação que abala o rapaz e muda sua relação com o título herdado.

As medalhas militares de Lorde Peter tornam-se peças importantes na busca. Enola percebe que um homem mascarado usa condecorações idênticas e descobre que ele é o Brigadeiro Sampson, padrinho de Tewkesbury e antigo companheiro de armas de seu pai. Sampson, o governador britânico e outros oficiais ajudaram a esconder o roubo, protegidos pelo prestígio do Exército e pelo silêncio das autoridades.

Mikiel Mizzi, combatente maltês que luta contra o domínio britânico, entra na investigação porque conhece a ilha e os grupos interessados em sua independência. Sua presença impede que Malta fique restrita a belas paisagens e construções históricas. A cidade vive sob controle estrangeiro, e seus moradores pagam o preço das decisões tomadas em gabinetes ocupados por homens britânicos.

O roteiro usa a aventura para abordar o passado colonial sem transformar os personagens em porta-vozes de uma aula de história. As informações surgem por meio de medalhas, documentos, túneis e depoimentos. Enola precisa descobrir quem escondeu o ouro, enquanto Tewkesbury encara a participação do pai em um crime protegido por instituições que ele representa.

Moriarty prepara a armadilha

Enola segue as pistas deixadas por Sherlock e chega a uma caverna onde o baú está escondido. Ela sabe que Moriarty pretende usá-la para localizar o tesouro, mas não possui outra maneira de chegar ao irmão. A escolha coloca Enola e Watson diante de soldados contratados pela criminosa, que cercam os dois logo após a descoberta.

Tewkesbury e Mikiel chegam acompanhados por rebeldes malteses e abrem uma passagem para a fuga. Moriarty parte a cavalo e leva Enola até o lugar onde Sherlock e Lady Tewkesbury estão presos. O resgate reúne os principais conflitos do filme sem abandonar a relação entre os irmãos.

Sherlock sofreu tortura e deseja matar Moriarty, mas Enola o impede. Ela lembra ao irmão que uma execução o colocaria ao lado das pessoas que ambos perseguem. A cena dá à jovem uma autoridade que Sherlock demorou a reconhecer. Ele continua sendo o detetive mais famoso da família, porém já não pode tratar Enola como uma adolescente intrometida.

Millie Bobby Brown preserva a energia da protagonista e dá mais maturidade às decisões de Enola. Henry Cavill trabalha um Sherlock menos seguro, obrigado a aceitar ajuda e admitir erros. Louis Partridge oferece a Tewkesbury uma delicadeza que combina com o romance, sem apagar o desconforto do personagem diante dos crimes de sua família. Himesh Patel acrescenta serenidade a Watson, enquanto Sharon Duncan-Brewster faz de Moriarty uma adversária inteligente, vaidosa e perigosamente paciente.

Enola escolhe o próprio nome

Com a conspiração revelada, o Brigadeiro Sampson confessa o roubo e os oficiais envolvidos são presos. Enola e Sherlock impedem que o governo britânico fique com o ouro e garantem sua devolução ao Afeganistão. Para Mikiel, o escândalo oferece força à campanha pela independência de Malta, pois expõe autoridades que usaram seus cargos para enriquecer.

Tewkesbury reage de maneira mais pessoal. Perturbado com a participação do pai, ele abandona o título aristocrático e renuncia ao assento na Câmara dos Lordes. Passa a usar seu nome de batismo, Earnest Augustus Tebbity-Gore, deixando para trás uma posição sustentada por uma herança que já não deseja defender.

Sherlock pede desculpas à irmã e reconhece que ela se tornou sua igual na investigação. Enola mantém o sobrenome Holmes e decide continuar trabalhando após o casamento. A pequena cerimônia ocorre no alto de um penhasco, celebrada por Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter), mãe dos irmãos e figura decisiva na formação rebelde da filha.

“Enola Holmes 3” equilibra aventura, romance, mistério e crítica histórica com leveza suficiente para preservar a identidade da franquia. Algumas revelações chegam em sequência acelerada e o caso criminal poderia respirar melhor, mas os personagens permanecem simpáticos e o cenário maltês oferece personalidade à história. Enola entra na cerimônia sem abandonar o trabalho, Sherlock aceita dividir o prestígio e Tewkesbury deixa o título para construir uma vida escolhida por ele.