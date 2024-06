Belíssimo faroeste premiado em Sundance, com Casey Affleck e Rooney Mara, no Prime Video

David Lowery, conhecido por trabalhos como “Meu Amigo, o Dragão”, “Sombras da Vida” e “A Lenda do Cavaleiro Verde”, traz “Amor Fora da Lei”, um drama com toques de faroeste estrelado por Rooney Mara, Casey Affleck e Ben Foster. A narrativa gira em torno de Ruth, interpretada por Mara, uma jovem simples do interior do Texas, cuja vida muda ao se apaixonar pelo carismático vigarista Bob, papel de Affleck, desde que se conheceram quando ela tinha apenas 12 anos.

Lowery cria uma atmosfera etérea que destaca a intensidade do vínculo entre os dois amantes, tornando a separação deles ainda mais dolorosa. A história se complica quando ambos são presos após um tiroteio com a polícia. Ruth, grávida, é libertada, enquanto Bob é condenado a 25 anos de prisão.

No desenrolar do filme, acompanhamos Ruth em sua vida solitária enquanto cria sua filha, Sylvie, e mantém contato com Bob através de cartas. A narrativa de Lowery é marcada por uma melancolia profunda que permeia a jornada de Ruth, uma mãe solitária lidando com as consequências de uma juventude marcada por decisões impulsivas.

Bob, por sua vez, é um delinquente com uma paixão intensa, acreditando que pode superar as dificuldades de sua classe social com sua esperteza, embora careça da crueldade necessária para se dar bem em um mundo hostil. Ele sonha em reunir sua família e viver uma vida tranquila.

Quatro anos após a prisão de Bob, Ruth vive em relativa solidão, mas recebe apoio de dois homens: o vizinho Skerritt (Keith Carradine), uma figura paternal e protetora, e o policial Patrick Wheeler (Ben Foster), cujas motivações não são claras, mas que parece ter um interesse especial em Ruth, talvez até romântico.

Ruth é uma figura marginalizada na comunidade, possivelmente rejeitada pela própria família, visto que sua mãe, mencionada no início, nunca aparece. A hostilidade da vizinhança se manifesta nas travessuras das crianças locais, que atiram contra suas janelas, simbolizando o isolamento de Ruth.

A tensão aumenta quando Bob escapa da prisão, colocando Ruth novamente sob o escrutínio da polícia, que espera que ele a procure para cumprir a promessa de reunir a família. Ruth, dividida entre o desejo de rever Bob e o medo das consequências, vive em constante ansiedade, aguardando sua chegada com um misto de esperança e apreensão.

A situação se complica ainda mais com a chegada de três mercenários em busca da recompensa pela captura de Bob, criando um ambiente de tensão crescente na pequena cidade e prenunciando uma nova onda de violência.

Ambientado nos anos 1970, “Amor Fora da Lei” apresenta uma caracterização autêntica, com locações e figurinos que reforçam o realismo da trama. A cinematografia de Bradford Young, indicada ao Oscar por “A Chegada”, utiliza uma fotografia naturalista que destaca a beleza da paisagem texana e complementa a narrativa com uma estética visual envolvente.

Lowery constrói um drama que vai além das convenções do faroeste, explorando profundamente os conflitos emocionais e as complexidades das relações humanas. “Amor Fora da Lei”, no Prime Video, não é apenas uma história de amor e crime, mas um retrato introspectivo de personagens que lutam contra seus demônios internos e as circunstâncias que os cercam, oferecendo ao espectador uma experiência cinematográfica rica e contemplativa.

Filme: Amor Fora da Lei

Direção: David Lowery

Ano: 2013

Gênero: Faroeste/Drama/Romance

Nota: 9/10