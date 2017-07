Os 10 filmes mais influentes do século 21

O Segredo de Seus Olhos (2010)



Se não bastasse terem Jorge Luis Borges, Juan Manuel Fangio e cinco prêmios Nobel, o cinema argentino está muito mais evoluído do que o brasileiro. Produzimos grandes filmes, como “Cidade de Deus” e “Lavoura Arcaica”, mas na média os “Hermanos” são melhores. Minha tese para isso se baseia no fato de que os cineastas argentinos leem mais e, por consequência, escrevem roteiros melhores. Uma questão de tradição cultural, portanto. Por outro lado, sempre vejo diretores brasileiros se gabando de filmarem sem roteiro. “O Segredo de Seus Olhos” é o melhor exemplo do que um grande roteiro, somado a técnicos e elenco de primeiro nível, pode realizar. Enquanto não tivermos no Brasil pelo menos a metade das livrarias que existem só em Buenos Aires teremos que usar Pelé para nos defendermos.